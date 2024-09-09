إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة العبيدية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعاملت طواقم جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني مع إصابة شاب يبلغ من العمر (28 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ،
خلال اقتحام الاحتلال لبلدة العبيدية، شرق بيت لحم، حيث تم نقل المصاب لتلقي
العلاج وسط استمرار عملية الاقتحام للبلدة.
واقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة العبيدية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين
الفلسطينيين وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من
الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدات الضفة الغربية، والتي
تشهد مواجهات متكررة بين المواطنين وقوات الاحتلال. (وفا)
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