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الآلاف من أنصار عمران خان يتظاهرون في إسلام آباد

9/9/2024 12:03:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، أمس الأحد في إسلام آباد، رغم إغلاق السلطات الطرقات الرئيسية في العاصمة.
وتعد هذه المظاهرة أول تجمّع بهذا الحجم الضخم تنظّمه "حركة الإنصاف" الباكستانية، حزب خان في إسلام آباد منذ اعتُقل خان وسُجن في قضايا مختلفة ما يزال عدد منها عالقا أمام القضاء.

وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسجن خان (71 عاما)، تجمّع حشد كبير في معقله في خيبر بختونخوا، شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وجرت المظاهرة في إسلام آباد رغم العوائق التي وضعتها السلطات لقطع الطرقات أمام المحتجّين، رغم أنّ مظاهرتهم مرخّص لها، لكن المتظاهرين أزاحوا الحاويات التي قطعت بواسطتها السلطات عددا من المحاور المرورية الرئيسية في إسلام آباد.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحركة همايون مهمند في تصريحات صحفية إنّ السلطات "طوقت المدينة بالحاويات، لكن على الرغم من ذلك، هناك آلاف الأشخاص. لا يمكنهم إيقاف الأشخاص المتحمسين".

وأطلق المحتجون هتافات ندّدوا فيها بالمحاكمات التي يخضع لها رئيس الحكومة السابق، معتبرينها حملة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة، كما ندّدوا بعدم تمكين نواب حركة الإنصاف من تشكيل الحكومة رغم حصولها على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/ فبراير الماضي.

وتعليقا على هذه المظاهرة، قال المتخصص بالشؤون الباكستانية في مركز "ويلسون"، مايكل كوغلمان، إنّ مشاركة هذا العدد الكبير من المتظاهرين يثبت أنّ "قدرة حركة الإنصاف الباكستانية على التعبئة لا تزال سليمة رغم المحاولات المتكرّرة لتحجيمها". (الجزيرة نت)

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