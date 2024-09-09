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المقاومة والاحتلال الصهيوني

9/9/2024 12:03:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


لم يكن ثمة فصم علائقي بين مسار الصراع العربي-الصهيوني الممتد منذ ما قبل 1948 حتى اليوم، وبين المقاومة باعتبارها حركة تحرر وطني ورد فعل طبيعي يُجابه أقانيم المحتل الاستيطانية الإحلالية التوسعية، بشتى الأساليب النضالية، منذ أن وطأت أقدامه المُستعمِرة أرض فلسطين.
ومع أن القانون الدولي والأعراف الإنسانية أكدا حق الشعوب المُحتَلة، بل واجبها، في مقاومة المحتلين؛ إلا أن المحاولات، وهي صهيونية بالأساس، لا تنفك عن التشكيك بجدوى المقاومة والتقليل من قدرتها على التأثير في معادلة الصراع العربي-الصهيوني.
ويلاحظ بروز نمط التشكيك من كثيرين، بمن فيهم بعض أعضاء النخب السياسية والثقافية الفلسطينية والعربية، مع كل تجدد انبعاثة للنضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، عبر طرح تساؤلات "ضبابية" حول أفق المقاومة وكنه مغزاها وماهية أغراضها؛ عما إذا كانت سبيلاً للتحرر أم أداة ضاغطة لتحسين الموقف التفاوضي أم وسيلة بديلة عن مفاوضات لم تعد موجودة أصلاً.
وهم بذلك يرددون (سواء عن قصد أو من دونه) الخطاب الصهيوني نفسه، الذي ينادي بالاستكانة والرضوخ والارتهان لخيار مفاوضات ثبت فشله منذ انطلاقه قبل زهاء الثلاثين عاماً، وينكره الاحتلال ذاته، لأن السلام يتناقض كلياً مع ركائز المشروع الصهيوني.
كما أنهم يقدمون "الهبات" المجانية للاحتلال عند المطالبة بعدم عسكرة المقاومة أو نزع سلاحها أو حصرها بـ"السلمية" فقط، بل وتحميلها مسؤولية إخفاق التسوية السلمية وتبعات عدوان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا الأمر نراه يتكرر مع الجدال الدائر اليوم حول المقاومة في ذروة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة، وتصاعد بطش الاحتلال وعنف مستوطنيه في الضفة الغربية، وهي حرب صهيونية مفتوحة على الشعب الفلسطيني، بما تحمله من أهداف التهجير والضم.
إن المقاومة حركة تلقائية في المسار التاريخي، تبدأ ببداية المشروع الاستعماري، وكرد فعل طبيعي لجوهر القهر والعدوان والتنكيل الذي يقوم عليه هذا المشروع، وتستمر حتى تحقيق التحرر والاستقلال، فهي لا تنتهي إلا بتحقق الغاية السياسية المرجوة منها، وقد تُغير أساليبها وأدوات نضالها، ولكنها تكون آخذة بالتصاعد من حيث نمط الوتيرة والانتشار الجغرافي.
إن استمرارية المقاومة تأتي كنتيجة لرفض الظلم والعدوان ولوجود أسباب على الأرض تتجسد بالاحتلال، وما دامت الأسباب قائمة فإن النتيجة ستظل شاخصة وقائمة.
ولولا المقاومة الفلسطينية، لما تحقق فشل المشروع الصهيوني بأهدافه الاستيطانية الاستعمارية، ومنع تحول الحالة الكولونيالية إلى حالة طبيعية، ولما أمكن المحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية، وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة لليوم، وجعل عنوان تحرير فلسطين قائماً، وإضفاء حالة تعبوية داخل صفوف الأمة، مما جعل القضية حية في الوجدان الفلسطيني وفي الوجدانين العربي والإسلامي، إضافة إلى تأثيرها على المستوى الدولي.
إن المحتل الصهيوني لا يندحر من أرض فلسطين، أو يُجبر على الانسحاب منها، إلا بالمقاومة، لا سيما المسلحة، وليس بالمفاوضات. وهذا لا يعني خطأ المسار التفاوضي، الذي له شروطه ومقومات قوته وقبوله المجتمعي، وهي غائبة عن الحالة الفلسطينية، كما أنه لغة لا يفهمها الساسة الصهاينة.

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