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أيضا في سيناريوهات ما بعد الانتخابات

9/9/2024 12:03:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المنطقي أن يكون هناك حديث "عميق وجدي ومتنوع" عن سيناريوهات ما بعد الانتخابات. ومع المستجدات الإقليمية المحيطة والملتهبة فإن وضع تلك السيناريوهات يصبح واجبا وضرورة حيوية لمواجهة القادم، وهو سيئ جدا.
هذه الانتخابات التي سيعبرها الأردن غدا، هي بحد ذاتها مرحلة عبور، والمشاركون فيها هم جزء من المشهد القادم، لكن الواقعية تفرض علينا أن نتوقع مفاجآت تتعلق بالواقع الذي يفترض ان يتم تغييره، فكثير ممن يعتقدون أنهم باقون في المشهد القادم والجديد سيغادرون، ومن يعتقدون أنهم سيغادرون فإن اعتقادهم صحيح ومريح لهم وللجميع. وهنا لا نتحدث عن أعضاء المجلس النيابي وحسب، بل في الطوابق الأولى لمؤسسات الدولة ونخب الحكم.
هل الأردن بحاجة إلى حكومة جديدة؟
الجواب نعم، حكومة جديدة وبصيغة نوعية مختلفة وليس شرطا ان تكون من منتجات الانتخابات نفسها، وهذا استحقاق ضروري في مواجهة هزات قادمة في الإقليم وتحديدا من الضفة الغربية، مجالنا الحيوي "سياسيا" والذي نتعرض من خلاله لعواصف قوية من المواجهات لا يمكن بأي حال من الأحوال تخيل – مجرد تخيل- مواجهتها بأدوات سياسية تقليدية اعتدناها كمسلمات، تلك المسلمات ستنتهي قريبا جدا إلى متحف الذاكرة المنسية، وهذا يتطلب حكومة "بمعنى حكومة" قوية، وكل هذا "البؤس" في المشهد الداخلي أساسه صرخة عميقة – لم تعد مكتومة- من الناس بحثا عن صوت قوي وصورة قوية تحترمها ولا تخافها، وتشعر أنها منها وتملك جرأة لاتخاذ القرار لا تتلقفه وحسب، حكومة تجتهد بالرأي من ذاتها في مواجهة شرسة وقوية قادمة تستهدف الأردن بكله.
والقصة لا تقف عند حكومة جديدة وحسب، بل يجب ان تشمل تغييرات تتناسب والمفترض تغييره في واقع المشهد السياسي كاملا، وبدون ترحيل أو تسويف، وهو واقع جديد يتطلب إنتاج طبقة سياسية "انقرضت" في الفترة الماضية وما يجب ترحيله هم بهلوانات السيرك السياسي الذين لم يقدموا شيئا على أرض الواقع طوال خدمتهم في مختلف المواقع "مهما تقدمت تلك المواقع" غير تسكين الوضع الراهن، الذي لم يعد راهنا ولن يعود.
لن نتوقع الكثير في مخرجات الانتخابات القادمة، لكن الصدمة التي ستحدثها بعض المخرجات كافية للبناء عليها في المستقبل، وهو ما يتطلب روافع سياسية " وأكرر سياسية حقيقية لا تكنوقراطية أو بيروقراطية" قادرة على المضي إلى ما بعد تلك الخطوات الأولى الثقيلة والتخفيف من ثقلها.
لقد توغل الأردن والأردنيون طوال الفترة الماضية في متاهات أمام صراع مراكز قوى كل طرف فيه كان يدعي التقرب من الملك، وكل طرف يضع الملك في خطابه الرسمي، ليواجه به خصمه الذي من أدوات دفاعه صورة الملك. لقد وصل الأمر في حالات كثيرة طوال سنوات ماضية إلى أن حكومات الملك تحاربها مؤسسات الملك، وطاقم مكتب الملك يواجه مؤسسات أخرى تقول أنها تمشي بأوامر الملك، وعلى الرصيف المقابل لكل تلك المصفوفات المتناحرة، تبرز مصفوفة فوضوية من المعترضين والمنتقدين أصحاب الصوت المرتفع ومتسلقي الحراك وجنرالات البث المباشر وجهلة يحملون أجهزة ذكية وثوار فقاعات الفيسبوك وقد طرحوا أنفسهم معارضة ضد الملك، بينما في الشارع الذي يفصل الرصيفين، يقف شباب أردني "من كل الأصول والمستويات" غاضب وحانق ومقهور، ويتحدث بوعي عن رؤية طموحة لدولة مؤسسات، ويا للمفارقة الأكبر: رؤيتهم هي بالضبط نفس الرؤية التي يتحدث ويكتب عنها الملك.
وما تحدث عنه الملك وكتبه اليوم صار احتمالا للتغيير يقدمه ويشرف عليه الملك نفسه، ومن الملك أقتبس القفلة وأقول: هي فرصتنا الأخيرة.

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