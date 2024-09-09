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أيقونة عالمية في العقبة

9/9/2024 12:03:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

زيارة واحدة لأرض المعارض في العقبة من عارض أو مشارك أو زائر، والتي احتضنت في أولى عالميتها مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس، خلال الأسبوع الماضي بتميز ونجاح، تؤكد لك أنه بإنشائها هيأت أرضية صلبة لإنجاح العقبة ومعرض سوفكس، الذي بذلت فيه جهود جبارة من قبل الجيش والقائمين على إدارة المعرض، ليكون عالميا بعدد الحضور والمشاركين ومستوى الخدمات المتقدمة والحرفية العالية، وليؤكد من جديد أن النجاح لا يتحقق كاملا إلا عند التشاركية بين قاعدة أساس من بنية تحتية لاستقبال هذا النوع من الفعاليات الدولية الكبرى وبين تميز ومهنية التخطيط والتنفيذ من قبل جهة إدارة معرض سوفكس، فكانت العقبة وسوفكس بأبهى صورة يتطلع إليها القائد والأردن أجمع.
مقالي ليس عن تميز سوفكس، فما تحقق لا يكتب في مقال بل يقاس بوزن عائد متكامل ملموس حققته العقبة في أيام المعرض سياسيا واقتصاديا وتنمويا وعسكريا وسياحيا بحجم أصدق وأكثر مما يعلن من نتائج لعائد في الأعياد والعطل الرسمية، بل أكتب هنا عن أهمية صناعة وإنشاء الأرضية الثابتة والمستدامة لعالمية العقبة ممثلة بأرض المعارض الذي نفذته شركة تطوير العقبة، ليتجاوز في أهميته ما تم خلال السنوات الأخيرة، وليكون من يعيد الألق لمفهوم البنية التحتية لعالمية مدينة، ولإنجاح تسويق العقبة لتكون جاذبة للاستثمار، معيدة الألق لفترة الانطلاقة، بما حققته من ضرورة بناء منظومة مهمة في أن تكون العقبة مدينة لوجستية جاذبة، ولنعلم أن وجود موانئ ومطار وفنادق وشبكة طرق هو مهم، ولكن يشبه ما يجب أن يكون في أي مدينة سياحية بحرية، أما أن نشهد اليوم ولادة أرض المعارض في العقبة، فهو ما أراه شخصيا أول مشروع في عالميتها الحقيقية إن تم استثماره وتشغيله بذكاء واحترافية، في وقت أرى أن إدارة الجيش من خلال شركة معرض العمليات الخاصة سوفكس أصبحت بالجدية والنجاح والتنوع الذي تقدمه باحترافية مدنية وعسكرية عالية، ما يؤهلها عند العمل بشراكة متخصصة مع مشغلين عالميين لإدارة الموقع عاجلا وبما يضمن ألا يكون بتأخر انتظار تشغيله مساحة مخصصة للطيور المهاجرة التي تعبر فوقه في مواسم الهجرة.
مطور البنية التحتية في العقبة الذي عانى رهبة الإنهاء سابقا، يجيب اليوم بمشروع أرض المعارض لكل من أرهبها، ليؤكد أنه إدارة لأرضية مستمرة لخدمة عالمية العقبة، وأن دورهم محوري لا يجب أن يخضع للشك والتردد، وأستذكر يوما ما كفاحا طويلا في مواجهة هجوم بحق قانونيته، والذي كاد أن يصل به لإذابته على شكل مديرية أو وحدة إدارية في مؤسسة أخرى تحاول طرح عطاء متواضع، ليؤكد لاحقا أن الإدارة بعقلية القطاع الخاص هي السبيل الوحيد لنجاح مضمون، مما يستوجب ويفرض دعم استقلالية وثبات المطور، وليكون رافعة للمدينة كما كانت الغاية من تأسيسه.
العقبة اليوم فيها ما يستوجب تسارعا وتجاوزا للتأخير في الخطوات اللازمة التنفيذ، وأي تأخير قادم هو تراجع مرفوض في عمر السلطة الذي تجاوز 23 عاما، وما تزال تتحدث بالأرقام ذاتها في بعض لقاءاتها، وتكرار أسماء المشاريع الناجحة ذاتها تقريبا الذي تحقق بثقة وعزم مستثمريه، إلا في قليل منها وضعت خططه قبل أربع سنوات أو أكثر، ومنها ما أنجزه المطور اليوم كأرض المعارض، ومنها ما كنا نتوقع لمس آثاره هذا العام أو العام الماضي، مما يستوجب الهمة من جديد، كما كان هو التسارع المدروس بإنشاء أرض المعارض، ولنضمن على الأقل ألا يكرر القائد أو ولي العهد كلامه في كل جلسة كما هو آخرها، بالتشديد على ضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة ودعم الاستثمار الحقيقي من دون عقبات وتسويف، فلولا لمس وجود التباطؤ لما تكررت تلك التوجيهات في اللقاءات الملكية، الذي فعلا أجد أن الذراع المطورة للعقبة نجحت بتجاوزه برغبة عندهم لتحقيق رؤية سيد البلاد وولي عهده، وتمكين العقبة لعالمية جديدة.

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