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البطالة في الصدارة!

9/9/2024 12:03:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

المهرجانات والفعاليات التي يشهدها الأردن من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه في نطاق الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للانتخابات البرلمانية المقررة غدا تحمل من الدلالات والمعاني والمؤشرات ما يفرض على الأحزاب وعلى مرشحي القوائم المحلية إعادة النظر في عناوين الأولويات التي تتضمنها برامجهم الانتخابية، لكي تستجيب للمطلب الشعبي الأكثر حضورا في صدارة المداخلات التي يدلي بها المواطنون عندما يتحدثون كناخبين، تعليقا على ما يستمعون إليه من وعود، مجمعين على أن البطالة في رأيهم هي مشكلة المشاكل وآفة الآفات.
يتحدث ممثلو الأحزاب والمترشحون طويلا عن أدق التفاصيل التي تتضمنها الاستراتيجيات والبرامج والخطط التنفيذية للنهوض بالقطاعات الدولية المختلفة، والتصدي للمشكلات الاقتصادية بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، وفي نهاية المطاف، يتحدث الحاضرون عن حجم البطالة وما يرتبط بها من مشكلات اقتصادية واجتماعية، مطالبين بجعل تلك المسألة في أعلى درجات سلم الأولويات للمجلس النيابي الجديد، بل بوضعها مقياسا لمدى نجاح أو فشل الحكومات في معالجتها، ومحاسبتها على هذا الأساس.
لم تغب مشكلتا الفقر والبطالة عن أي برنامج انتخابي، بل إن بعض الأحزاب وضعتهما أولوية أولى كقضيتين قائمتي الذات، واقترحت من أجل حلهما إقامة مشاريع يكون هدفها الوحيد خفض نسب البطالة، وبالتالي الفقر، ولكن معدل البطالة في بلدنا مرتفع جدا، ولا يمكن حل مشكلة بهذا القدر من الصعوبة والتعقيد إلا من خلال وضع سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتشغيل، والعمل على تطوير الصناعات التحويلية، وتنمية خدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة، فضلا عن الربط المتين بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وغير ذلك من إجراءات الانتقال إلى اقتصاد منظم.
ذلك يعني أن حل مشكلتي الفقر والبطالة يرتبط بالتحسن الكلي لحالة الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات تعود، في معظمها، إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة منذ عقود، والتي تفاقم أثرها على الأردن بسبب أولوية الحفاظ على أمنه واستقراره، إلى جانب الأثر السلبي للجوء مئات الآلاف من السوريين وغيرهم من الأشقاء العرب على اقتصادنا الوطني بصفة عامة، وعلى فرص العمل بصفة خاصة.
المهم أن الأغلبية من الأردنيين يعتقدون بأن أزمتنا الحقيقية هي أزمة اقتصادية، أما بقية القضايا والأزمات، وفي مقدمتها القضايا السياسية والاستراتيجية، فهم مطمئنون إلى أن مليكهم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يتولى إدارتها بحكمة واقتدار، وأنه إلى جانب ذلك يقود بنفسه عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في حين يتوجب على الحكومة وشركائها من القطاع الخاص تحمل مسؤولياتها لإنجاح عمليات الانتقال إلى الوضع الاقتصادي الأفضل الذي يتطلع إليه الأردنيون جميعا.
من واجب النواب الذين سيتم انتخابهم أن يتبنوا الشعارات والأولويات التي عبر عنها جمهور الناخبين كخلاصة لنتائج تلك المهرجانات والحوارات الوطنية، وأن يعيدوا صياغة شعاراتهم تحت القبة للتوافق مع الإجماع الوطني، فتلك هي مهمتهم، وذلك هو وعدهم الذي سيحاسبون عليه أمام الله وأمام الملك وأمام الشعب.

MENAFN09092024000072011014ID1108650186

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