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الثلاثاء الكبير

9/9/2024 12:03:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

غدا موعدنا، غدا مطلوب منا جميعا وضع حد للتراجع والسلبية، مطلوب منا الذهاب لصناديق الاقتراع بقوة لصناعة الفرق والتغيير وانتخاب من نراه أنسب، وأفضل، لحمل طموحاتنا لقبة مجلس النواب، غدا يتعين علينا المشاركة في التغيير، تغيير نحتاجه جميعا، ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال صندوق الاقتراع.
المترشحون، سواء في قوائم فردية أو حزبية عامة قدموا برامجهم، خاطبوا ناخبيهم، تحدثوا معهم وتحاوروا، أقاموا مهرجانات دعائية، استمعوا لهموم الناس، ومشاكلهم، تحدثوا في السياسة والاقتصاد والتنمية والإدارة العامة، وبعضهم طرح حلولا يعتقدون أنها قد تنجح لمعالجة الواقع.
غدا الثلاثاء الكبير، يومنا الذي يتوجب استثماره بكل الأشكال والأوجه، وجعله مفترق طريق للسير في طريق التحديث والإصلاح، طريق تحدثنا عنه مطولا سواء في خطاباتنا أو جلساتنا الخاصة والعامة، طريق علينا رضفه وتعبيده معا من خلال كثافة التصويت، واختيار الأنسب الذي يحدثنا في السياسة والاقتصاد.
غدا موعدنا الكبير، لوضع أولئك الذين تسلقوا وخطفوا إرادة الناخبين خلف ظهرنا، وتركهم في بيوتهم، وانتخاب مجلس نيابي قوي فيه من المشرعين والبرلمانيين من نتوسم بهم قدرة على التصدي لكل ما يحاك حولنا من تعقيدات، سواء كانت خارجية أو إقليمية أو داخلية.
علينا طرح السلبية جانبا، وعدم السؤال ماذا فعل لنا المجلس السابق أو الذي سبقه، فصوتنا يوم غد يحدث فرقا، صوتنا للبرنامج والأفكار هو الذي يجلب لنا نوابا تحت قبة البرلمان يملكون قدرة في التأثير بالمشهد، وليس نوابا يتأثرون ويجاملون، ويحسبون حساب هذا وذاك، نوابا يحملون فكرا يدافعون عنه، ورؤية يسعون لتنفيذها، ولذا، فإن خيارنا يوم غد اختيار من نراه أنسب وأفضل وأقدر على حمل لواء الدفاع عن حقوقنا كمواطنين، انتخاب من نرى فيه قدرة على التشريع والرقابة، والمحاسبة والمحاججة، وليس المجاملة، ولديه قدرة على التغيير، والدفاع عن الأردن وطنا، وحدودا، وبشرا، وحمل راية مصلحة المواطن ولقمة عيشه، وتطلعاته، وأمانيه.
لو تمعنا في المشهد، سنرى بأم العين أحداثا سياسية ومخططات تجري حولنا، وقتلا ومجازر وإبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ومطامع يعبر عنها قادة الاحتلال والمشاركون في حكومته تجاه الأردن، واعتداءات يومية على القدس والمقدسات وخرقا لوصايتنا عليها، وتصريحات استفزازية تطال الأردن بشكل يومي من قبل النازيين الجدد في إسرائيل.
كل ذلك يدفعنا لكي ننتخب بقوة ونشارك بفاعلية، وعند الصندوق نتريث لوضع صوتنا لمن نراه يستحق، لمن يحدثنا في الاقتصاد والسياسة والتنمية، ويمتلك رؤية واضحة لتحقيق برنامجه وتطلعاته، ويستطيع التصدي لعربدة إسرائيل المتواصلة صباح مساء.
طريق الإصلاح يبدأ من خلال انتخاب مجلس نيابي قوي وفاعل، ولذا فإنه من غير المقبول أن يخرج علينا ثاني يوم الاقتراع من أثر البقاء في بيته وتقاعس، لكي ينتقد ويتحسر، ويهاجم، فذاك أثر المشاهدة عن بعد، ولم يساعد أو يسهم في التغيير، ولذا فإن المطلوب منا قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي نتحسر عليه، وانتقاد خيارات الناس، أن نذهب بكثافة حتى نمنع وصول من لا يستحق لقبة البرلمان، والمساعدة والمساهمة في إيصال الأفضل والأقدر على قراءة المرحلة ويمتلك قدرة على الوقوف بوجهها.
دعونا نتفاءل بواقع أفضل، وذلك يتحقق من خلال تكثيف التصويت يوم غد، واختيار البرامج والسياسات بعيدا عن أي جهوية أو عصبية أو قبلية أو عشائرية، ووضع صوتنا لمن يستحق وتراه أهلا للجلوس في العبدلي حيث مجلس النواب، فتوسيع قاعدة المشاركة من شأنه توسيع جودة الخيارات، ومنع بعض من نراه غير أهل للتشريع والرقابة من الوصول للنيابة، وتمثيل الشعب وحمل رؤيته.
فلنجعل يوم غد كبيرا بحق، نفتخر به ونزهو، ونحتار الأنسب ونرفض من لا يستحق.

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