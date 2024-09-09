نيمار خارج الهلال

(MENAFN
- Al Watan)
استقر مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، على استبعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، من قائمة الزعيم التي سيقدمها لرابطة دوري المحترفين للمشاركة في دوري روشن السعودي. وسيكتفي بإدراج اسم نيمار في قائمة الهلال بدوري
النخبة الآسيوي، كي يشارك حين تكتمل جاهزيته، وسيحافظ جيسوس على البرازيلي الآخر رينان لودي في القائمة المحلية. وبينت مصادر أن نيمار يحتاج شهرين إضافيين ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ومن المقرر أن يقدم الهلال قائمته رسميًا بعد غد، وخرج نيمار من قائمة الهلال المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع منتخب
البرازيل. وانضم لودي للزعيم في فترة الانتقالات الشتوية السابقة، لكن أداءه لم يكن مقنعًا للجماهير، ما دفعها للمطالبة باستبعاده قبل بداية الموسم الجاري.
وفسخ الهلال عقد البرازيلي الآخر ميشايل ديلجادو وديًا، ليفسح المجال لعودة نيمار إلى القائمة التي يجب أن تضم 8 محترفين فوق سن 21 عامًا، حال اكتملت جاهزيته البدنية، لكن نيمار فشل في الوصول للجاهزية الكاملة، التي تؤهله للمشاركة مع الزعيم في الوقت الحالي. وفي حال تأكد استبعاد نيمار، فإن الهلال سيقيد جواو كانسيلو، المنضم حديثًا، بدلًا منه، بعد أن كانت كل المؤشرات السابقة تؤكد أن لودي هو من سيرحل عن الفريق.
MENAFN09092024000089011017ID1108650157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.