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نيمار خارج الهلال

9/9/2024 12:00:02 AM
(MENAFN- Al Watan) استقر مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، على استبعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، من قائمة الزعيم التي سيقدمها لرابطة دوري المحترفين للمشاركة في دوري روشن السعودي. وسيكتفي بإدراج اسم نيمار في قائمة الهلال بدوري النخبة الآسيوي، كي يشارك حين تكتمل جاهزيته، وسيحافظ جيسوس على البرازيلي الآخر رينان لودي في القائمة المحلية. وبينت مصادر أن نيمار يحتاج شهرين إضافيين ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ومن المقرر أن يقدم الهلال قائمته رسميًا بعد غد، وخرج نيمار من قائمة الهلال المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع منتخب البرازيل. وانضم لودي للزعيم في فترة الانتقالات الشتوية السابقة، لكن أداءه لم يكن مقنعًا للجماهير، ما دفعها للمطالبة باستبعاده قبل بداية الموسم الجاري.
وفسخ الهلال عقد البرازيلي الآخر ميشايل ديلجادو وديًا، ليفسح المجال لعودة نيمار إلى القائمة التي يجب أن تضم 8 محترفين فوق سن 21 عامًا، حال اكتملت جاهزيته البدنية، لكن نيمار فشل في الوصول للجاهزية الكاملة، التي تؤهله للمشاركة مع الزعيم في الوقت الحالي. وفي حال تأكد استبعاد نيمار، فإن الهلال سيقيد جواو كانسيلو، المنضم حديثًا، بدلًا منه، بعد أن كانت كل المؤشرات السابقة تؤكد أن لودي هو من سيرحل عن الفريق.

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