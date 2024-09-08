أمير الشمالية يقلد الشلهوب والسعدون رتبتيهما - جريدة الوطن السعودية

أمير الشمالية يقلد الشلهوب والسعدون رتبتيهما - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/8/2024 11:59:39 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قلّد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة، ضباط الأمن الدبلوماسي المرافقين، العميد مشاري الشلهوب والرائد علي السعدون رتبتيهما الجديدتين، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهما. وهنأهما على الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مهامهما الأمنية.
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