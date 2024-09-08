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انتعاش ما بعد الأمطار

9/8/2024 11:51:25 PM

(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي سجلت منطقة جازان أعلى معدل أمطار خلال الشهر الماضي، تسابق المزارعون لاستنفار طاقاتهم لبدء الموسم الزراعي، وسارعوا بحرث أراضيهم، ونشر بذور المحاصيل الزراعية وحصد الناضجة، حيث يعتبر القطاع الزراعي رافدًا اقتصاديًا مهمًا بالمنطقة لما تتميز به من مقومات طبيعية زاخرة.
ورصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية حرث المزارعين لأراضيهم، وتنظيفها من المخلفات، وانتعاش الثروة الحيوانية والزراعية، من خلال تحول الأراضي والجبال إلى عشب طبيعي أخضر جذبت وشجعت على رعي الأغنام.
وتبلغ مساحات أراضي جازان الزراعية نحو 3 ملايين دونمات، وتعتمد على مياه الأمطار والسيول، وتتم زراعة المحاصيل الورقية، والذرة، والسمسم، والدخن، والنباتات العطرية وغيرها.

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