24.5% زيادة بأعداد السيارات المستوردة للسوق السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت أعداد السيارات القادمة عبر الموانئ السعودية زيادة بنسبة 24.51% حيث بلغت 103.416 سيارة، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 83.057 سيارة، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضا بـ32.51%، والتي بلغت 50.345 راكبا، مقابل 74.591 راكبا في العام الماضي.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة خلال الشهر الماضي نموا بـ19%، إذ بلغت 258.955 حاوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 218.051 حاوية، وارتفعت أعداد الحاويات الواردة 15%، والتي بلغت 261.288 حاوية، مقابل 226.738 حاوية في الشهر المماثل في العام الماضي، في وقت سجل عدد الأطنان المناولة نموا بـ27%، حيث بلغت 30.527.279 طنا. ـــــــــــــــــــــ 711 ألف طن بضائع
كشف تقرير موانئ لشهر أغسطس الماضي، إجمالي البضائع العامة، حيث بلغت 711.111 طنا، وفاق إجمالي البضائع السائبة السائلة البضائع السائلة الصلبة، حيث بلغ إجمالي البضائع السائبة السائلة 17.525.862 طنا، مقابل 4.832.305 أطنان البضائع السائبة الصلبة، وانخفضت أعداد الحاويات المناولة 5%، حيث بلغت 685.647 حاوية، وانخفاض حاويات المسافنة بـ40%، والتي بلغت 165.404 حاويات. ـــــــــــــــــــــ 4% انخفاضا
انخفضت الحركة الملاحية 4%، حيث وصلت إلى 986 سفينة، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 1.028 سفينة، وانخفضت أعداد المواشي التي تم استقبالها في الموانئ بـ24%، حيث بلغت أعداد المواشي المستقبلة 422.449 رأس ماشية، مقابل 557.849 رأس ماشية في العام الماضي. ـــــــــــــــــــــ استمرار نمو استيراد السيارات
وتشير التقارير الاقتصادية والبيانات إلى أن واردات السيارات للمملكة تشهد نموا مستمرا، وسيستمر هذا النمو مدفوعا بالنمو الاقتصادي المستمر وزيادة الوعي بأهمية سلامة السيارات. ومع ذلك، فإن هذا النمو سيكون مرتبطا بالقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع السيارات، مثل فرض ضوابط على جودة السيارات المستعملة، وتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات المحلية، حيث تخضع السيارات الواردة للمملكة لرسوم جمركية وضرائب على السيارات المستوردة، كما تواجه السيارات المستوردة تحديات في ضمان جودة السيارات المستعملة المستوردة، مما قد يؤثر على سمعة سوق السيارات المستعملة، إضافة للتنافسية بين الوكلاء والذي يؤثر على هوامش الربح، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
%19 نمو الحاويات الصادرة
%15 نمو الحاويات الواردة
%27 نمو عدد الأطنان المناولة
711 ألف طن بضائع عامة
17.5 مليون طن البضائع السائبة السائلة
5 ملايين طن البضائع السائبة الصلبة
%5 انخفاض الحاويات المناولة
%40 انخفاض حاويات المسافنة
%4 انخفاض الحركة الملاحية
%24 انخفاض المواشي المستقبلة
%33 انخفاض أعداد الركاب
%25 نمو أعداد السيارات
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