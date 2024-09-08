Monday, 09 September 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاضنات صناعية للحمضيات في الأحساء

9/8/2024 11:51:25 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أطلقت غرفة الأحساء منصة إلكترونية لتسويق اللومي الحساوي، تزامنًا مع فعاليات المعرض الزراعي الأول بالأحساء ((اللومي الحساوي 2024))، في دورته الأولى، الذي تنظمه غرفة الأحساء، كشف رئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى لـ((الوطن)) أمس، تبني جهات الاختصاص في الغرفة، إطلاق حاصنات ((صناعية))، متخصصة في الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية ((الحمضيات))، لمساعدة ومساندة رواد الأعمال من الشباب والفتيات السعوديين في تشغيل معامل ومصانع متخصصة، معلنًا استمرار تنفيذ معرض اللومي الحساوي بشكل سنوي، وبشكل مطور في النسخ المقبلة.
قيمة اقتصادية عالية
بدوره، أبان المشرف على المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة والزراعة العضوية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس أحمد العامر لـ((الوطن)) أمس، أن المملكة، مستورد رئيس لثمار الليمون، وتزداد أهمية واحة الأحساء، كمركز مهم لإنتاج ((اللومي)) للأسواق المحلية والخليجية القريبة، خصوصا مع تميز اللومي الحساوي ((بنزهير))، الذي يعد من الأصناف المتميزة عالميًا مقارنة مع الأصناف المشابهة في الدول الأخرى، وتتواكب زيادة الإنتاج مع طرح مبادرات جديدة لتسويق المنتج، مضيفًا تشكل أشجار اللومي الحساوي، أهمية كبيرة لمزارعي الأحساء، حيث كانت تتم زراعتها بين أشجار النخيل، لما تجنيه من عائد مادي بجانب محصول التمر، ومع انخفاض أسعار التمور في الفترة الأخيرة، أصبحت أشجار اللومي، وما تمثله من قيمة اقتصادية عالية يعتمد عليها المزارع الأحسائي الآن، ولذلك بدأ كثير من المزارعين يتجهون لزراعتها بمساحات كبيرة.
زيادة الإنتاج 24%
أشار المهندس حسين العلي ((المؤسسة العامة للري))، إلى أن المؤسسة العامة للري، تركز على إنتاج وتوزيع شتلات عالية الجودة من أصناف اللومي الملائمة للظروف المحلية، على المزارعين بهدف زراعتها في مزارعهم الخاصة وتعزيز إنتاجية اللومي في المحافظة، وللمؤسسة دور حيوي في دعم زراعة اللومي الحساوي من خلال توفير واستخدام المياه ((المجددة)) كبديل مستدام للمياه الجوفية، مما أدى إلى زيادة إنتاجية اللومي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 24% مقارنة بالري بمياه الآبار، وأسهمت تقنيات الري الحديثة التي تطبقها المؤسسة في تحقيق وفر في المياه بنسبة 31% إلى 36% مقارنة بطرق الري التقليدية بالغمر، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق الاستدامة الزراعية وتحسين كفاءة الموارد، ويبرز اللومي الحساوي كمحصول محلي مميز يعكس الهوية الزراعية للأحساء، ويعد مركزًا هامًا للإنتاج في المملكة.

MENAFN08092024000089011017ID1108650153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث