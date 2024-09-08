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اعتماد مواصفات قياسية للبشوت الحساوية

9/8/2024 11:51:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس تجار البشوت في الأحساء ((المعتمد من أمانة الأحساء)) علي محمد القطان لـ((الوطن))، اقتراب اعتماد الصيغة النهائية لمشروع المواصفات القياسية والفنية لـ((البشوت)) في السعودية، ومن ثم تشكيل ((لجنة))، تضم في عضويتها عددا من الجهات ذات العلاقة، تتولى متابعة مصانع ومشاغل ((البشوت)) في الأحساء، ومنع حالات الغش والتضليل في منتجات البشوت ((المحلية)) و((المستوردة))، وتطبيق المخالفات والغرامات على المخالفين، ومصادرة المنتجات المغشوشة.
ـــــــــــــــــــ الغش في الزري والأقمشة
أوضح القطان لـ((الوطن)) أمس، أن أسواق ومشاغل ((البشوت))، تعج بحالات الغش والتضليل في المنتج، ومن بينها: وضع ملصقات، تحمل عبارة ((صنع في الأحساء)) على بشوت ((مستوردة))، واستخدام خيوط ((زري))، وأقمشة رديئتين، وتسويقها على أنها ذات جودة عالية، وبيعها بأسعار مرتفعة، تضاهي البشوت ذات الجودة العالية في خيوط الزري والأقمشة، كما تنتشر ((مشاغل)) لخياطة البشوت في المدن والقرى دون الحصول على التراخيص النظامية للتشغيل، ومثل تلك المشاغل، تلحق ضررًا كبيرًا بالمشاغل ((المرخصة نظاميًا))، وذلك بطرح منتجات من البشوت بأسعار ((أقل))، بسبب عدم التزامها بسداد الرسوم المطلوبة للتشغيل النظامي.
ـــــــــــــــــــ جولات رقابية
أضاف أنه، وبصفته يمارس دوره كرئيس للتجار في الأحساء، استقبل عددا من المتضررين، قدم لهم الاستشارة والدعم، والمساعدة، وإيضاح مستوى وجودة المنتج، وغير المتخصصين والمهتمين بصناعة وارتداء البشوت، قد يقع ضحية لتلك المخالفات، إذ تتطلب معاينة البشوت لتحديد مستوى الجودة في تفاصيله وتحديد السعر المناسب له، متخصصين وخبراء في الصناعة وقريبين من السوق المحلي، لافتًا إلى أنه مستمر في تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية لأغراض ((التنبيه)) بالامتثال للإجراءات النظامية، ومنع حالات الغش والتضليل بكافة أشكاله، مشددًا على أن التزام المصانع والمعامل بتطبيق التعليمات والامتثال لها، يسهم في عودة ((هيبة))، خياطته وتسويقه في الأحساء بشكل أفضل، وعودة الخياطين ((المحليين)) لمزاولة مهنتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وأبدعوا فيها.
ـــــــــــــــــــ 5 أشهر
إلى ذلك، أكد تجار وباعة بشوت في الأحساء، تراجع حجم المبيعات بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، موضحين أن موسم خياطة ومبيعات البشوت المحلية في الأحساء، خلال 5 أشهر من السنة الهجرية: ((شعبان، ورمضان، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة))، وتمثل هذه الأشهر موسمين وهما: موسم رمضان وعيد الفطر، وموسم عيد الأضحى، وهناك طلبات محدودة للبشوت الشتوية في بداية الشتاء.
Asf...
بيانات ملصقات البشوت:
1- نوع خيوط الزري.
02- مكان الخياطة.
03- تحديد نسبة الذهب في خيوط الزري.
04- تحديد مكان صناعة القماش، وتحديد نسبة الصوف.

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