3 تريليونات حجم السيولة في التقنية المالية

(MENAFN
- Al Watan)
سجل المستثمرون العالميون في الشركات الناشئة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بـ17%، وارتفع حجم السيولة في قطاع التقنية المالية 9%، حيث بلغ إجمالي حجم السيولة 2.8 تريليون ريال بنهاية شهر مايو الماضي، في وقت بلغت فيه السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري، ونمو السجلات التجارية 4%. إيرادات التقنية المالية
كشف تقرير منشآت للربع الثاني من العام الحالي قيمة إيرادات التقنية المالية العالمي، حيث بلغ إجمالي قيمة الإيرادات 918.8 مليار ريال للعام الماضي، ويبلغ حجم المتسوق الإلكتروني المتوقع خلال العام الحالي 33 مليون متسوق إلكتروني، وبلغ إجمالي الشركات في مجال التقنية العالمي في المملكة 216 شركة، وإجمالي حجم استثمارات رأس المال الجريء في قطاع التقنية المالية 6.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المملكة 1.54 مليار ريال، وتوفير 6500 وظيفة في قطاع التنمية المالية.
المعاملات غير النقدية
تبلغ المعاملات غير النقدية المستهدفة 80% بحلول عام 2030، ويبلغ إسهام القطاع المالي في الناتج المحلي 13 مليار ريال، وإجمالي التمويل السكني المستهدفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 20% بحلول عام 2030، وذلك بنمو 6% مقارنة بعام 2019، وتبلغ الإيرادات المتوقعة لسوق التقنية المالية العالمي 5.6 تريليون ريال بحلول عام 2030، وتبلغ الحصة المتوقعة للقطاع من إيرادات الخدمات المالية العالمية 7%، واستفادت 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من خدمات وبرامج منشآت في الربع الثاني، وبلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على خدمة جدير 581 منشأة، وبلغت العلامات التجارية المدرجة في منصة مركز الامتياز التجاري 86 علامة تجارية، و72 جهة قدمت دعمها للشركات الناشئة في النصف الأول من العام الحالي. نمو الشركات الناشئة
تصدرت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية في المملكة مشهد التمويل في العام الماضي، وذلك من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع التقنية المالية في المملكة 2.6 مليار ريال، وإبرام 30 صفقة في القطاع، ونمو قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية الناشئة 181%، وذهبت 51% من الاستثمار الجريء في المملكة إلى قطاع التقنية المالية، وبلغ إجمالي صفقات الاستثمار الجريء التي تمت في قطاع التقنية المالية 24%، وحصلت 26 شركة سعودية في القطاع على التمويل. قيمة الأصول
سجلت قيمة الأصول المدارة لشركة التقنية المالية 8.3 مليار ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات العالمية 426.4 مليار ريال، وقيمة تمويل 1734 صفقة للشركات التي تقع مقرها في أمريكا 275.6 مليار ريال، و91.9 مليار ريال قيمة تمويل 1514 صفقة في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وبلغت قيمة استثمارات رأس المال الجريء في التقنية المالية 173.6 مليار ريال، وإجمالي قيمة تمويل المدفوعات 77.6 مليار ريال، وقيمة تمويل التقنيات العقارية 5.3 مليار ريال، وقيمة استثمارات التقنية المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 45.4 مليار ريال، و30 مليار ريال قيمة تمويل التقنيات التأمينية، و9.8 مليار ريال قيمة تمويل التقنيات التنظيمية.
Asf:
%17 نمو المستثمرين العالميين
3 تريليونات حجم السيولة في قطاع التقنية المالية
919 مليارا إيرادات التقنية المالية
33 مليون متسوق إلكتروني في العام الحالي
8 مليارات قيمة الأصول المدارة
426 مليارا قيمة الاستثمارات العالمية
77.6 مليار قيمة تمويل المدفوعات
173.6 مليار استثمارات رأس المال الجريء في التقنية المالية
5 مليارات قيمة تمويل التقنيات العقارية
30 مليارا قيمة تمويل التقنيات التأمينية
30 صفقة مبرمة في التقنية المالية
مليارا تمويل الشركات الناشئة
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