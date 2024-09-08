Monday, 09 September 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 تريليونات حجم السيولة في التقنية المالية

9/8/2024 11:51:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل المستثمرون العالميون في الشركات الناشئة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بـ17%، وارتفع حجم السيولة في قطاع التقنية المالية 9%، حيث بلغ إجمالي حجم السيولة 2.8 تريليون ريال بنهاية شهر مايو الماضي، في وقت بلغت فيه السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري، ونمو السجلات التجارية 4%.
إيرادات التقنية المالية
كشف تقرير منشآت للربع الثاني من العام الحالي قيمة إيرادات التقنية المالية العالمي، حيث بلغ إجمالي قيمة الإيرادات 918.8 مليار ريال للعام الماضي، ويبلغ حجم المتسوق الإلكتروني المتوقع خلال العام الحالي 33 مليون متسوق إلكتروني، وبلغ إجمالي الشركات في مجال التقنية العالمي في المملكة 216 شركة، وإجمالي حجم استثمارات رأس المال الجريء في قطاع التقنية المالية 6.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المملكة 1.54 مليار ريال، وتوفير 6500 وظيفة في قطاع التنمية المالية.
المعاملات غير النقدية
تبلغ المعاملات غير النقدية المستهدفة 80% بحلول عام 2030، ويبلغ إسهام القطاع المالي في الناتج المحلي 13 مليار ريال، وإجمالي التمويل السكني المستهدفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 20% بحلول عام 2030، وذلك بنمو 6% مقارنة بعام 2019، وتبلغ الإيرادات المتوقعة لسوق التقنية المالية العالمي 5.6 تريليون ريال بحلول عام 2030، وتبلغ الحصة المتوقعة للقطاع من إيرادات الخدمات المالية العالمية 7%، واستفادت 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من خدمات وبرامج منشآت في الربع الثاني، وبلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على خدمة جدير 581 منشأة، وبلغت العلامات التجارية المدرجة في منصة مركز الامتياز التجاري 86 علامة تجارية، و72 جهة قدمت دعمها للشركات الناشئة في النصف الأول من العام الحالي.
نمو الشركات الناشئة
تصدرت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية في المملكة مشهد التمويل في العام الماضي، وذلك من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع التقنية المالية في المملكة 2.6 مليار ريال، وإبرام 30 صفقة في القطاع، ونمو قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية الناشئة 181%، وذهبت 51% من الاستثمار الجريء في المملكة إلى قطاع التقنية المالية، وبلغ إجمالي صفقات الاستثمار الجريء التي تمت في قطاع التقنية المالية 24%، وحصلت 26 شركة سعودية في القطاع على التمويل.
قيمة الأصول
سجلت قيمة الأصول المدارة لشركة التقنية المالية 8.3 مليار ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات العالمية 426.4 مليار ريال، وقيمة تمويل 1734 صفقة للشركات التي تقع مقرها في أمريكا 275.6 مليار ريال، و91.9 مليار ريال قيمة تمويل 1514 صفقة في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وبلغت قيمة استثمارات رأس المال الجريء في التقنية المالية 173.6 مليار ريال، وإجمالي قيمة تمويل المدفوعات 77.6 مليار ريال، وقيمة تمويل التقنيات العقارية 5.3 مليار ريال، وقيمة استثمارات التقنية المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 45.4 مليار ريال، و30 مليار ريال قيمة تمويل التقنيات التأمينية، و9.8 مليار ريال قيمة تمويل التقنيات التنظيمية.
Asf:
%17 نمو المستثمرين العالميين
3 تريليونات حجم السيولة في قطاع التقنية المالية
919 مليارا إيرادات التقنية المالية
33 مليون متسوق إلكتروني في العام الحالي
8 مليارات قيمة الأصول المدارة
426 مليارا قيمة الاستثمارات العالمية
77.6 مليار قيمة تمويل المدفوعات
173.6 مليار استثمارات رأس المال الجريء في التقنية المالية
5 مليارات قيمة تمويل التقنيات العقارية
30 مليارا قيمة تمويل التقنيات التأمينية
30 صفقة مبرمة في التقنية المالية
مليارا تمويل الشركات الناشئة

MENAFN08092024000089011017ID1108650151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث