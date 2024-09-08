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الخرافات وأبواب الابتداع

9/8/2024 11:51:25 PM
(MENAFN- Al Watan) [ليس معقولاً، لا نقلاً، ولا عقلاً، إطلاق لفظ ((السنة)) على كل شيء لم يذكر فيه نص صريح من القرآن أو السنة أو سار عليه إجماع الأمة كلها، في مشارق الأرض ومغاربها].
ومصيبة كبرى أن تستمر التهم المعلبة، كوهابي وأحد النابتة، وضال، ومنحرف، ومبتدع وما هو أشنع من ذلك، على كل من ينادي بالتزام سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعدم الزيادة عليها، وعدم التفريط فيها.
[كل الناس سمعوا حديث: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد))، وفي رواية: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))]، والناصحون العقلاء من ذوي العلم، فهموه على أنه من أحدث في ديننا، ومن عمل عملاً ليس من ديننا الذي جئنا به من عند ربنا.
فليس من البدعة وفق نص الحديث المتقدم كل عمل أو قول لا يضاف إلى الدين، بل يضاف إلى الحياة الدنيا وزينتها [ومن ذلك الاشتغال بعلم الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنشاء المدن الرياضية، وبناء المسارح والملاعب وناطحات السحاب، والتوسع في الملبس والمركوب والمأكول والمفروشات].
وكلنا وليس [أغلبنا، مر عليهم حديث ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))] نعم، مر هذا الحديث علينا كلنا، والناصحون العقلاء من ذوي العلم، فهموه على أنه من أحدث في عهد الإسلام أمراً حسناً، كمن بنى مسجداً، أو أقام مدرسة لتعليم الناس أمر دينهم، أو جمع المسلمين على صلاة فريضة كانوا قد تركوا الاجتماع عليها، أو جمعهم على نافلة كانت السنة أن تصلى جماعة، أو تصدق بصدقة فتتابع الناس بعده على مثلها، أو أحدث نظاماً يسهل للناس حياتهم، كما في تنظيم القضاء والمرور والجوازات، فإن من فعل ذلك كان له أجر هذه السنة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وقد وضح سبب ورود هذا الحديث مراد رسول الله منه كما رواه جرير بن عبد الله البجلي قال (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة، مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} إلى آخر الآية {إن الله كان عليكم رقيبًا} [النساء: 1]، والآية التي في الحشر: {اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله} [الحشر: 18]، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنةً حسنةً، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).
فها هو الأنصاري قد تصدق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سن سنة حسنة.
ولذلك ليس فهم الحديث بأنه من أحيا سنة، فهماً متعسفاً، بل فهم صحيح موافق لسبب ورود الحديث، ولعل المتعسف هو من يوسعه حتى يجعل معناه: من عمل ما لم يعمله رسول الله أو أصحابه مما يزعم كونه عبادة، فقد سن سنة حسنة.
[مؤلم جداً، وبمختلف التصورات] أن يرى البعض كون من يأتي في الدين بما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه عمل الصحابة ولا التابعين عاملاً بالسنة، وكيف يكون احتجاج هؤلاء بفعل عمر بن الخطاب حين جمع الناس على التراويح خلف إمام واحد، كيف يكون ذلك وهو يعلم أن عمر، رضي الله عنه، صحابي، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) كما يعلم أن الرسول صلاها جماعة، وإنما ترك الصلاة بها خشية أن تفرض، وأن الصحابة وهو في الحياة، كانوا يصلونها جماعات، وكذلك فعلهم بعد مماته، فكيف له أن يقيس عليها بدعةً لم تحدث إلا بعد الدولة العبيدية وكان ذلك من آثارها.
إن إطلاق حكم الابتداع في عمل من ليس تعبدياً وإنما هو من أعمال الدنيا التي وسع الله علينا بها ضيق أفق وفهم معكوس للدين الذي جاء توسعة على العالمين، كما أن الخلط بين ما عمل للدنيا وما عمل للدين تخليط وخبط وقصور في الفهم، والحق التفريق بين الأمرين، واعتبار ترك رسول الله أمراً يتعلق بذاته أو يتعلق بدين ربه دليلاً وحجة قطعية على المنع للأحاديث المتقدمة.
ثم إن جمال التنوع في المذاهب يأتي في اختلاف المجتهدين في فهم معقول، منضبط بقواعد أصول الفقه التي أسسها العلماء الأقدمون لنص من النصوص، أما فتح باب الاختلاف على مصراعيه فيحيل الدين القويم إلى حفلات رقص في المساجد وما لا يخفى على شريف علم القراء من ترهات وخرافات تقام باسم الدين.

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