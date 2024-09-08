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مرحلة الانتقال بين رئيسين أميركيين هي الأخطر

9/8/2024 11:51:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يمرّ الشرق الأوسط حالياً بمرحلة الأسئلة الصعبة في انتظار الانتخابات الأميركية وحسم من سيكون في البيت الأبيض، وإلى أي حدّ سيكون داعماً للخيارات الإسرائيلية الأكثر جذرية وتطرّفاً، وهل سيكون هناك فارق حقاً بين كمالا هاريس ودونالد ترامب، مع افتراض أن بنيامين نتنياهو وحلفاءه باقون في الحكومة، علماً بأن أياً من البدلاء أمثال بيني غانتس أو يائير لبيد لم يُعرف يوماً بترويجه أفكاراً مؤدّاها السلام أو الحلّ العادل مع الفلسطينيين، فأصحاب مثل هذا التوجّه العقلاني انقرضوا تماماً ولم يعد لهم وجود في المشهد السياسي الإسرائيلي، وبات الحضور يقتصر على مَن يؤيدون أجندة نتنياهو- سموتريتش- بن غفير أو يزايدون عليها. وفي هذا المجال لم يعد ممكناً مجرّد تصوّر أن واشنطن يمكنها فرض أي أجندة اعتدال لمواجهة صلف المتطرّفين الإسرائيلي بعدما تحدّى هؤلاء مجتمعهم وذهبوا الى المجازفة بحياة الرهائن في غزّة، وبعدما أصبح الجيش- للمرّة الأولى- هو الذي يطالب بشروط أقلّ تعجيزاً لإبرام صفقة الهدنة وتبادل الاسرى.
ثمة الكثير من الأسئلة، ولعل أبرزها أن استمرار فشل التوصّل الى وقف لإطلاق النار لا يزال يعني للأميركيين احتمال أن تنفّذ إيران ردّها الانتقامي الموعود وإنْ تراجع زخمه بنسبة كبيرة، وفي هذه الحال تعهّدت أميركا بالدفاع عن إسرائيل لكن هل تستطيع منع نتنياهو من انتهاز فرصة متاحة له لتفجير "الحرب الإقليمية" التي أرادها دائماً ويريدها الآن بشدّة لتبديد أي اهتمام دولي بغزّة أو حتى بالضفة الغربية ولبنان؟ لكن، حتى مع استبعاد مثل هذه الحرب، مَن سيدير استمرار الحرب على غزّة بعدما أصبحت عبارة عن مجازر يومية "روتينية"، بل كيف سيديره طالما أن نتنياهو وحلفاءه أسقطوا وقف اطلاق النار من حسابهم، ولا يكترثون ليأس الاميركيين أو لانكفائهم عن أي مفاوضات؟ ومَن يمكن أن يدفع الى فتح معبر رفح أمام المساعدات المتوقفة للشهر السادس على التوالي، بل مَن يضمن سلوك الجيش الاسرائيلي وعدم تدهور الوضع في محور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل؟ وأخيراً وليس آخراً، مَن يمكن أن يضبط اندفاعات الجيش والأمن والمستوطنين المسلّحين في الضفة الغربية وعدم انزلاق السيّء الحاصل حالياً الى ما هو أسوأ؟
كانت متوقّعة هذه المرحلة من عدم اليقين، منذ بدأت "الخلافات" بين إدارة بايدن ونتنياهو، بالأحرى منذ اتضحت مراهنة الأخير على عودة ترامب رئيساً، فمَن تحدّى بايدن والبنتاغون لن يتوانى عن إذلال هاريس إذا ظهر بوضوح أنها الفائزة مساء الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ففي تصريحات أخيرة ذهب ترامب الى أقصى تحريض المتطرّفين، إذ قال في اجتماع ليهود أميركا إن فوز هاريس يعني "انقراض اسرائيل"، ولا يزال لقوله إن مساحة إسرائيل "بحاجة الى توسيع" أصداؤه في المنطقة، لما ينطوي عليه من دعم لاحتلال القطاع وتوسّع الاستيطان في الضفة. في هذا السياق تجدر الإشارة الى أن المرحلة الانتقالية بين رئيسين وادارتين في واشنطن، أيا يكن الفائز في الانتخابات، هي الأخطر لأنها تتيح لإسرائيل، وحتى لإيران ووكلائها، هامش فراغ قد يتيح الانزلاق الى مزيد من التفجير.
المعروف عن العلاقة الأميركية- الإسرائيلية أن البنتاغون هو حلقتها الرئيسية، لكنها مرّت وتمرّ بتوترات بسبب مواقف نتنياهو. كان البنتاغون أرسل حاملتي طائرات وقطعاً بحرية، تحسباً لهجوم إيراني وأملاً في انجاز وقف اطلاق النار، لكنه أبلغ إسرائيل أخيراً أنه لا يستطيع إبقاء هذه الترسانة في شرق المتوسط الى أجلٍ غير مسمّى. كما أعلن أنه يعمل على وقفٍ لإطلاق النار مع "قوات لحفظ السلام"، وهو ما ترفضه إسرائيل، وكذلك "حماس". غير أن ضباط البنتاغون منشغلون الآن بمرحلة ما بعد انهيار مفاوضات الهدنة وكيف سيتعاملون معها، وهذا ما عبّر عنه مديرا الاستخبارات الأميركي والبريطاني بالإعلان عن استخدامهما كل القنوات "للضغط بقوة من أجل خفض التصعيد". من الواضح أن لدى أقرب حليفين لإسرائيل استياءً شديداً من افشالها مفاوضات "صفقة" تبادل الأسرى وتهوّرها في التعامل مع مصلحة استراتيجية للحلفاء تتمثّل في عدم توسيع نطاق الحرب.
استطاع نتنياهو أن يستخدم عنصر الوقت لمصلحته السياسية الخاصة وللتحكّم بخيارات إدارة بايدن واستدراجها الى مرحلة الانتخابات لإرباكها كما هي الآن. فرض التمديد للحرب متلاعباً بهدفَي "القضاء على حماس وإعادة المخطوفين"، وأجّل البحث في "اليوم التالي" ثم ميّعه لأن "اليوم التالي" عنده هو اليوم الأول لتوغّل جيشه برّاً في القطاع، ورفض باكراً أن تكون "حماس" أو السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزّة "بعد الحرب" كونه يعلم مسبقاً أن اقتراح "جهة ثالثة" فلسطينية لا يمكن تحقيقه، ولم يتعامل جدياً/ أو تعامل بشروط تعجيزية مع صيغ لإدخال قوات أطلسية- عربية الى القطاع. ثم أن خطوات كإنشاء شريط في أقصى شمال غزّة، وزرع "محور نتساريم" لشطر القطاع الى نصفَين، كذلك احتلال "محور فيلادلفيا/ صلاح الدين" في الجنوب على الحدود مع مصر، وأخيراً تعيين حاكم عسكري للقطاع... استهدفت عملياً فرض أقصى تعقيد لأي مشروع لوقف اطلاق النار وعودة النازحين مع مواصلة التقتيل والتجويع... ولماذا فعل كل ذلك؟ لأن خطّة الحرب، ردّاً على "طوفان الأقصى"، كانت خطّة إعادة احتلال لقطاع غزّة، فلا انسحاب للجيش ولا انهاء للحرب.
في غضون ذلك كان هناك تحضير لنقل الحرب الى الضفة، أو الى الشمال/ جنوب لبنان. في الضفة يتم التركيز على المخيمات حيث تنشط "فصائل المقاومة". أما المستوطنون الذين سلّحهم بن غفير ويرافقهم في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، فيضاعفون اعتداءاتهم على قرى وبلدات بهدف واضح هو تهجير سكانها أو محاصرتها بمشاريع سموتريتش الاستيطانية. وبالنسبة الى لبنان تبقى الحرب واردة وخططها جاهزة لكن مؤجّلة، ولو حصلت إسرائيل على التزام أميركي باعتراض صواريخ "حزب إيران/ حزب الله" (كما هو الالتزام ضد هجمات إيران نفسها) لما تأخّرت لحظة. وفي الحالين تحتاج إسرائيل الى ترامب كي تستكمل خططها، في الضفة لاستكمال "صفقة القرن" وتوسيعها، وفي لبنان لضرب "حزب إيران" باعتباره عنوان قوتها الاقليمية.
* ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"

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