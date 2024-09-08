مرحلة الانتقال بين رئيسين أميركيين هي الأخطر

(MENAFN
- Al Watan)
يمرّ الشرق الأوسط حالياً بمرحلة الأسئلة الصعبة في انتظار الانتخابات الأميركية وحسم من سيكون في البيت الأبيض، وإلى أي حدّ سيكون داعماً للخيارات الإسرائيلية الأكثر جذرية وتطرّفاً، وهل سيكون هناك فارق حقاً بين كمالا هاريس ودونالد ترامب، مع افتراض أن بنيامين نتنياهو
وحلفاءه باقون في الحكومة، علماً بأن أياً من البدلاء أمثال بيني غانتس أو يائير لبيد لم يُعرف يوماً بترويجه أفكاراً مؤدّاها السلام أو الحلّ العادل مع الفلسطينيين، فأصحاب مثل هذا التوجّه العقلاني انقرضوا تماماً ولم يعد لهم وجود في المشهد السياسي الإسرائيلي، وبات الحضور يقتصر على مَن يؤيدون أجندة نتنياهو- سموتريتش- بن غفير أو يزايدون عليها. وفي هذا المجال لم يعد ممكناً مجرّد تصوّر أن واشنطن يمكنها فرض أي أجندة اعتدال لمواجهة صلف المتطرّفين الإسرائيلي بعدما تحدّى هؤلاء مجتمعهم وذهبوا الى المجازفة بحياة الرهائن في غزّة، وبعدما أصبح الجيش- للمرّة الأولى- هو الذي يطالب بشروط أقلّ تعجيزاً لإبرام صفقة الهدنة وتبادل الاسرى.
ثمة الكثير من الأسئلة، ولعل أبرزها أن استمرار فشل التوصّل الى وقف لإطلاق النار لا يزال يعني للأميركيين احتمال أن تنفّذ إيران ردّها الانتقامي الموعود وإنْ تراجع زخمه بنسبة كبيرة، وفي هذه الحال تعهّدت أميركا بالدفاع عن إسرائيل لكن هل تستطيع منع نتنياهو من انتهاز فرصة متاحة له لتفجير "الحرب الإقليمية" التي أرادها دائماً ويريدها الآن بشدّة لتبديد أي اهتمام دولي بغزّة أو حتى بالضفة الغربية ولبنان؟ لكن، حتى مع استبعاد مثل هذه الحرب، مَن سيدير استمرار الحرب على غزّة بعدما أصبحت عبارة عن مجازر يومية "روتينية"، بل كيف سيديره طالما أن نتنياهو وحلفاءه أسقطوا وقف اطلاق النار من حسابهم، ولا يكترثون ليأس الاميركيين أو لانكفائهم عن أي مفاوضات؟ ومَن يمكن أن يدفع الى فتح معبر رفح أمام المساعدات المتوقفة للشهر السادس على التوالي، بل مَن يضمن سلوك الجيش الاسرائيلي وعدم تدهور الوضع في محور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل؟ وأخيراً وليس آخراً، مَن يمكن أن يضبط اندفاعات الجيش والأمن والمستوطنين المسلّحين في الضفة الغربية وعدم انزلاق السيّء الحاصل حالياً الى ما هو أسوأ؟
كانت متوقّعة هذه المرحلة من عدم اليقين، منذ بدأت "الخلافات" بين إدارة بايدن ونتنياهو، بالأحرى منذ اتضحت مراهنة الأخير على عودة ترامب رئيساً، فمَن تحدّى بايدن والبنتاغون لن يتوانى عن إذلال هاريس إذا ظهر بوضوح أنها الفائزة مساء الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ففي تصريحات أخيرة ذهب ترامب الى أقصى تحريض المتطرّفين، إذ قال في اجتماع ليهود أميركا إن فوز هاريس يعني "انقراض اسرائيل"، ولا يزال لقوله إن مساحة إسرائيل "بحاجة الى توسيع" أصداؤه في المنطقة، لما ينطوي عليه من دعم لاحتلال القطاع وتوسّع الاستيطان في الضفة. في هذا السياق تجدر الإشارة الى أن المرحلة الانتقالية بين رئيسين وادارتين في واشنطن، أيا يكن الفائز في الانتخابات، هي الأخطر لأنها تتيح لإسرائيل، وحتى لإيران ووكلائها، هامش فراغ قد يتيح الانزلاق الى مزيد من التفجير.
المعروف عن العلاقة الأميركية- الإسرائيلية أن البنتاغون هو حلقتها الرئيسية، لكنها مرّت وتمرّ بتوترات بسبب مواقف نتنياهو. كان البنتاغون أرسل حاملتي طائرات وقطعاً بحرية، تحسباً لهجوم إيراني وأملاً في انجاز وقف اطلاق النار، لكنه أبلغ إسرائيل أخيراً أنه لا يستطيع إبقاء هذه الترسانة في شرق المتوسط الى أجلٍ غير مسمّى. كما أعلن أنه يعمل على وقفٍ لإطلاق النار مع "قوات لحفظ السلام"، وهو ما ترفضه إسرائيل، وكذلك "حماس". غير أن ضباط البنتاغون منشغلون الآن بمرحلة ما بعد انهيار مفاوضات الهدنة وكيف سيتعاملون معها، وهذا ما عبّر عنه مديرا الاستخبارات الأميركي والبريطاني بالإعلان عن استخدامهما كل القنوات "للضغط بقوة من أجل خفض التصعيد". من الواضح أن لدى أقرب حليفين لإسرائيل استياءً شديداً من افشالها مفاوضات "صفقة" تبادل الأسرى وتهوّرها في التعامل مع مصلحة استراتيجية للحلفاء تتمثّل في عدم توسيع نطاق الحرب.
استطاع نتنياهو أن يستخدم عنصر الوقت لمصلحته السياسية الخاصة وللتحكّم بخيارات إدارة بايدن واستدراجها الى مرحلة الانتخابات لإرباكها كما هي الآن. فرض التمديد للحرب متلاعباً بهدفَي "القضاء على حماس وإعادة المخطوفين"، وأجّل البحث في "اليوم التالي" ثم ميّعه لأن "اليوم التالي" عنده هو اليوم الأول لتوغّل جيشه برّاً في القطاع، ورفض باكراً أن تكون "حماس" أو السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزّة "بعد الحرب" كونه يعلم مسبقاً أن اقتراح "جهة ثالثة" فلسطينية لا يمكن تحقيقه، ولم يتعامل جدياً/ أو تعامل بشروط تعجيزية مع صيغ لإدخال قوات أطلسية- عربية الى القطاع. ثم أن خطوات كإنشاء شريط في أقصى شمال غزّة، وزرع "محور نتساريم" لشطر القطاع الى نصفَين، كذلك احتلال "محور فيلادلفيا/ صلاح الدين" في الجنوب على الحدود مع مصر، وأخيراً تعيين حاكم عسكري للقطاع... استهدفت عملياً فرض أقصى تعقيد لأي مشروع لوقف اطلاق النار وعودة النازحين مع مواصلة التقتيل والتجويع... ولماذا فعل كل ذلك؟ لأن خطّة الحرب، ردّاً على "طوفان الأقصى"، كانت خطّة إعادة احتلال لقطاع غزّة، فلا انسحاب للجيش ولا انهاء للحرب.
في غضون ذلك كان هناك تحضير لنقل الحرب الى الضفة، أو الى الشمال/ جنوب لبنان. في الضفة يتم التركيز على المخيمات حيث تنشط "فصائل المقاومة". أما المستوطنون الذين سلّحهم بن غفير ويرافقهم في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، فيضاعفون اعتداءاتهم على قرى وبلدات بهدف واضح هو تهجير سكانها أو محاصرتها بمشاريع سموتريتش الاستيطانية. وبالنسبة الى لبنان تبقى الحرب واردة وخططها جاهزة لكن مؤجّلة، ولو حصلت إسرائيل على التزام أميركي باعتراض صواريخ "حزب إيران/ حزب الله" (كما هو الالتزام ضد هجمات إيران نفسها) لما تأخّرت لحظة. وفي الحالين تحتاج إسرائيل الى ترامب كي تستكمل خططها، في الضفة لاستكمال "صفقة القرن" وتوسيعها، وفي لبنان لضرب "حزب إيران" باعتباره عنوان قوتها الاقليمية. * ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"
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