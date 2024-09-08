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قصة أخطر رجل في الجماعة الإرهابية (2)

9/8/2024 11:51:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أود التنبيه على خطأ ورد في المقال السابق، وهو أني نسبت ((إبراهيم المدرس)) إلى الشيعة، وهذا غير صحيح فهو سني، ولد في بغداد سنة 1930، وانضم للجماعة في 1949، وانخرط في نشاطاتها، وشارك في تنظيم المظاهرات التي كان يقوم بها الطلبة في ذلك الحين مع ((عبدالله العقيل)) (سعودي من أهل الزبير) و((يوسف العظم)) (الشاعر والوزير الأردني المعروف) أثناء دراستهما في بغداد، بتوجيه مباشر من ((الصواف))، ويقول ((المدرس)): (نظمنا أنفسنا وباشرنا دعوتنا فاختارني ((الصواف)) مسؤولًا عن الرياضة في الكلية)، ويقول: (كنت أدرب الإخوان فوق نادي الكلية بعد صلاة الفجر حيث القسم الداخلي للكلية)، انتدب ((المدرس)) لاحقًا للتدريس في كلية الشريعة في مكة سنة 1967، وأمضى فيها ثلاث سنوات، وتوفي في بغداد سنة 2013، وفي التفصيل أعلاه فائدة، وهي أن كل من جاء إلى السعودية من الجماعة الإرهابية هم كوادر تنظيمية عالية التدريب، كان لها هدف محدد، لا كما يتصور البعض أن هؤلاء أهل سلم وعلم، بعيدون عن العمل التنظيمي والسري.
على كلٍ، نكمل قصة الجماعة الإرهابية في العراق، لتقييم البيئة التي خرج منها ((الراشد))، ففي 15 أكتوبر 1960، نشر (الحزب الإسلامي العراقي) في جريدة الفيحاء للشيعي النجفي ((كاظم الساعدي))، (مذكرة) كتبها ((عبد الكريم زيدان))، وجهت انتقادًا حادًا ولاذعًا ((لعبد الكريم قاسم)) وللشيوعيين، ولم ينتبه للبيان إلا بعد انتشاره بين الناس مما شكَّل صدمة وهزة عنيفة للحكومة، فتم القبض على أعضاء قيادة الحزب، ولم يكن من ضمنهم ((زيدان))، فمكثوا في السجن خمسة أشهر، الذي كان سجنًا ليس كالمعتاد، فقد كانت الزيارات مفتوحة ليل نهار، وكان الطعام يأتيهم من المنازل في الوجبات الثلاث، بل وصل الأمر أن يخرج السجناء إلى الحلاقين والمطاعم القريبة من السجون، وقبل الإفراج عنهم في مارس 1961 قابلوا ((عبد الكريم قاسم))، وأوضح لهم أنه لم يأمر باعتقالهم، وطلب منهم حل الحزب، ثم صدر أمر بتجميد الحزب ومنعه من ممارسة نشاطه، وهكذا انتهت التجربة الأولى (للحزب الإسلامي والعراقي)، وكان من أبرز المعوقات التي واجهها ازدواجية القيادة، بين المراقب العام ((عبد الكريم زيدان))، وبين رئيس الحزب ((نعمان السامرائي))، وضعف الجانب المالي، ناهيك عن تضييق الحكومة العراقية، وعلى الرغم من وجود الحزب في فترته القصيرة، إلا إن ذلك لم يثنِ التنظيم عن الاستمرار بالعمل، فقد نشط في إصدار المجلات والصحف والنشرات السرية وغير السرية، واستمر في الاحتفال بالمناسبات الدينية، وأسس بعض الحركات العمالية لاختراق النقابات، كما قاموا بمظاهرة كبيرة في سنة 1966 احتجاجًا على إعدام سيد قطب ورفاقه.
في سنة 1965 حصلت خلافات داخل التنظيم الإخواني العراقي قادها ((طه جابر العلواني)) و((فليح السامرائي)) و((محمد فرج الجاسم))، هذه الجبهة كانت تعتقد أن ((زيدان)) معوق كبير للعمل السياسي الثوري الإسلامي، وغير متفاعل معه بالشكل المطلوب، وأنه لا بد من إحداث انقلاب عسكري أو التنسيق للمشاركة في انقلاب على الحكومة العراقية، إلا إن ((زيدان)) ومعه القيادة الإخوانية رفضوا ذلك، حيث رأوا أن تجربة الجماعة الأم في مصر مع انقلاب (23 يوليو) رادعًا عن التفكير بمثل هذا الأمر، وأن الصواب هو التركيز على التربية والتثقيف، وزيادة الوعي في الأمة الإسلامية، وهنا من المهم تأمل إحدى أهم إستراتيجيات الجماعة الإرهابية الأصيلة التي لا يطالها الإندراس، ألا وهي التربية الطويلة الممتدة لعدة أجيال، لخلق حالة تيارية عامة في المجتمع المستهدف، ولو لم يؤمن هذا التيار بتفاصيل منهج الجماعة الإرهابية، وإنما يكفي منه الإيمان بالعموميات فحسب، ولولا سوء النوايا لقيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مختلف الأقطار والأزمان، ثم سوء التقدير والتخطيط، ثم جهود المخلصين لأوطان ومجتمعاتهم، لسرقت الأمة العربية من ذاتها ومن محيطها الإقليمي والدولي، وهنا أيضًا ملحظ لطيف نرى من خلاله أي فكر كان يدير الجماعة وقتما كان ((الراشد)) عضوًا عاملًا صغيرًا فيها، وكذلك نرى طبيعة الصراعات التي شكلت عقليته التنظيمية.
على كلٍ، الثلاثي ((محمد فرج الجاسم))، و((فليح السامرائي))، و((طه جابر العلواني))، لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام رفض التنظيم والمراقب العام، بل فتحوا خطوطًا مع ضباط وسياسيين من غير الإخوان المسلمين، لعمل انقلاب على حكم الرئيس ((عبد الرحمن عارف)) وقتها.
وهنا وقفت الجماعة على مفترق طرق، أحدها طريق المراقب العام والقيادة، الذي يرى أن الوقت لم يحن بعد، وأن هناك ضرورة للتربية والاستعداد، والطريق الآخر طريق المجموعة التي ترى ضرورة سرعة قلب نظام الحكم في العراق.
اجتمع الثلاثي في جامع ((الحاجة نسيبة الباجه جي))، وكان إمامه وخطيبه ((طه العلواني))، مع ثلة تجاوزت الثلاثين نفرًا من قدامى الجماعة وشبابها، وقرروا الانشقاق الناعم على ((زيدان)) من غير إعلان ولا إثارة بلبلة ولا انتخاب مسؤول، وأصدروا مجلة سرية باسم (الإخوان المسلمين)، صدر منها عددان، نشر فيهما مقالات في تحليل حركة الإخوان في العراق، ثم كتبوا بيانًا لتوضيح عمل الجماعة الراهن في العراق، ويقال إن ((طه جابر العلواني)) أضاف فيه سطرين استفزت قيادة الجماعة بشدة، مما حدا ((بزيدان)) وأعضاء القيادة على إصدار بيان بفصل هؤلاء، واتهامهم بشق صفوف الجماعة، كما صدرت فتوى بمقاطعتهم من جميع الإخوان في العراق، وكان هذا القرار بإجماع أعضاء قيادة الإخوان وقتها.
المجموعة رأت بعد دراسة الوضع أن يطلب من ((الصواف)) الموجود في دمشق وقتها، العودة إلى بغداد وقيادة الجماعة خصوصًا وهو لا يزال يتمتع بتوافق وإجماع كافة الإخوان في العراق، ولم تكن له خصومة مع ((عبدالرحمن عارف))، فانتدب لإقناعه ((عبد المجيد ذهيبة))، فأبدى ((الصواف)) استعداده التام للعودة ما دامت الرغبة بعودته موجودة.
وبينما كان ((الصواف)) يجهز نفسه للعودة، قامت ثورة 17 يوليو 1968، التي أسفرت عن مجيء حزب البعث للحكم، مما قطع كل الآمال بعودة ((الصواف)) إلى العراق حتى وفاته، وما حدث بعد انقلاب البعث، هو المدخل للحديث المباشر عن انطلاقة ((محمد أحمد الراشد)) الذي تجاوز يومها الثلاثين عامًا من عمره بتسعة أيام فقط.

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