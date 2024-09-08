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1203 آبار مراقبة والرياض تتصدر

9/8/2024 11:51:24 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت آبار المراقبة في المملكة خلال العام الماضي 1203 آبار، وفاقت آبار المراقبة الأنبوبية آبار المراقبة اليدوية بـ97% مقابل 3% آبار يدوية، في وقت تصدرت منطقة الرياض آبار المراقبة بـ25%.
1203 آبار
كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي تسجيل 1203 آبار مراقبة، منها 1172 آبار مراقبة أنبوبية، مقابل 31 آبار يدوية، وحصدت 4 مناطق ممثلة في: الجوف، والباحة، وحائل، ومكة المكرمة ((صفر)) آبار يدوية، وتصدرت منطقة الحدود الشمالية مناطق المملكة كأقل المناطق آبار مراقبة بإجمالي 16 آبار مراقبة بـ1%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 21 بئر مراقبة بـ2%، وحائل ثالثًا، بإجمالي 28 بئر مراقبة بـ2.32%، والجوف رابعًا، بإجمالي 40 بئر مراقبة بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 44 بئر مراقبة بـ4%.
25 % الرياض
تصدرت منطقة الرياض آبار المراقبة، حيث بلغت إجمالي آبار المراقبة 302 بئر مراقبة بـ25%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 205 آبار مراقبة بـ17%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 164 بئر مراقبة بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 114 بئر مراقبة بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 95 بئر مراقبة بـ8%.
آبار يدوية
بلغت إجمالي آبار المراقبة اليدوية 31 بئر يدوية، وتصدرت المنطقة الشرقية الآبار اليدوية، حيث بلغت 10 آبار يدوية بـ32%، وتساوت الرياض وجازان ثانيًا، بإجمالي 5 آبار يدوية لكل منهما بـ16%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 4 آبار يدوية بـ13%، وتبوك رابعًا، بإجمالي 3 آبار يدوية بـ10%، وتساوت نجران وعسير والمدينة المنورة والقصيم رابعًا، بإجمالي بئر يدوي وحيد لكل منهم بـ3%.
آبار أنبوبية
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الآبار الأنبوبية، حيث بلغت إجمالي الآبار الأنبوبية 297 بئرًا بـ25%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 195 بئرًا بـ17%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 164 بئرًا بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 113 بئرًا بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 94 بئرًا بـ8%.
أبار بأنواعها
- 1203 آبار مراقبة في المملكة.
- %97 من الآبار أنبوبية.
- %3 آبار يدوية.
- 4 مناطق صفر آبار يدوية.
- الرياض أكثر المناطق آبار مراقبة.
- الشرقية تتصدر الآبار اليدوية.
أكثر المناطق آبار مراقبة
- الرياض 25%
- الشرقية 17%
- مكة المكرمة 14%
- عسير 9%
- المدينة المنورة 8%
الأقل آبار مراقبة
- الحدود الشمالية 1%
- الباحة 2%
- حائل 2.32%
- الجوف 3%
- القصيم 4%
الأكثر آبار أنبوبية
- الرياض 25%
- الشرقية 17%
- مكة المكرمة 14%
- عسير 10%
- المدينة المنورة 8%

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