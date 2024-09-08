1203 آبار مراقبة والرياض تتصدر

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت آبار المراقبة في المملكة خلال العام الماضي 1203 آبار، وفاقت آبار المراقبة الأنبوبية آبار المراقبة اليدوية بـ97% مقابل 3% آبار يدوية، في وقت تصدرت منطقة الرياض آبار المراقبة بـ25%.
1203 آبار
كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي تسجيل 1203 آبار مراقبة، منها 1172 آبار مراقبة أنبوبية، مقابل 31 آبار يدوية، وحصدت 4 مناطق ممثلة في: الجوف، والباحة، وحائل، ومكة المكرمة ((صفر)) آبار يدوية، وتصدرت منطقة الحدود الشمالية مناطق المملكة كأقل المناطق آبار مراقبة بإجمالي 16 آبار مراقبة بـ1%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 21 بئر مراقبة بـ2%، وحائل ثالثًا، بإجمالي 28 بئر مراقبة بـ2.32%، والجوف رابعًا، بإجمالي 40 بئر مراقبة بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 44 بئر مراقبة بـ4%.
25 % الرياض
تصدرت منطقة الرياض آبار المراقبة، حيث بلغت إجمالي آبار المراقبة 302 بئر مراقبة بـ25%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 205 آبار مراقبة بـ17%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 164 بئر مراقبة بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 114 بئر مراقبة بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 95 بئر مراقبة بـ8%.
آبار يدوية
بلغت إجمالي آبار المراقبة اليدوية 31 بئر يدوية، وتصدرت المنطقة الشرقية الآبار اليدوية، حيث بلغت 10 آبار يدوية بـ32%، وتساوت الرياض وجازان ثانيًا، بإجمالي 5 آبار يدوية لكل منهما بـ16%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 4 آبار يدوية بـ13%، وتبوك رابعًا، بإجمالي 3 آبار يدوية بـ10%، وتساوت نجران وعسير والمدينة المنورة والقصيم رابعًا، بإجمالي بئر يدوي وحيد لكل منهم بـ3%.
آبار أنبوبية
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الآبار الأنبوبية، حيث بلغت إجمالي الآبار الأنبوبية 297 بئرًا بـ25%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 195 بئرًا بـ17%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 164 بئرًا بـ14%، وعسير رابعًا، بإجمالي 113 بئرًا بـ10%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 94 بئرًا بـ8%.
أبار بأنواعها
- 1203 آبار مراقبة في المملكة.
- %97 من الآبار أنبوبية.
- %3 آبار يدوية.
- 4 مناطق صفر آبار يدوية.
- الرياض أكثر المناطق آبار مراقبة.
- الشرقية تتصدر الآبار اليدوية.
أكثر المناطق آبار مراقبة
- الرياض 25%
- الشرقية 17%
- مكة المكرمة 14%
- عسير 9%
- المدينة المنورة 8%
الأقل آبار مراقبة
- الحدود الشمالية 1%
- الباحة 2%
- حائل 2.32%
- الجوف 3%
- القصيم 4%
الأكثر آبار أنبوبية
- الرياض 25%
- الشرقية 17%
- مكة المكرمة 14%
- عسير 10%
- المدينة المنورة 8%
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