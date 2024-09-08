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تحذير من الاستخدام العشوائي لأقراص سوسة النخيل

9/8/2024 11:51:24 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر مهندسون زراعيون من الاستخدام غير المقيد للتبخير بالفوسفين عند علاج النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء، مشددين على ضرورة الاستعانة بجهة مختصة ومعتمدة عند العلاج، موضحين أن استخدام طريقة التبخير باستخدام أقراص فوسفين الألمنيوم تتم في حالة الإصابة المتوسطة ووجود فراغ ناتج عن الإصابة، وكذلك في معالجة الإصابة الشديدة بالنخلة ووجود اخضرار في السعف.
5 أيام
أشاروا لـ((الوطن))، على هامش أعمال الجلسة الحقلية بمدارس المزارعين في واحة الأحساء الزراعية، إلى أن الطريقة، تتمثل في تهيئة النخلة المصابة بإجراء عملية التكريب وتنظيف التجويف عند نقطة الإصابة بالسوسة على جذوع النخيل من مخلفات الحشرة باستخدام الأداة المناسبة وإزالة جميع الأنسجة التالفة، ويتم إضافة الجرعة الموصى بها لكل شجرة ((3-6 أقراص حسب شدة الإصابة، حجم القرص 3 جرامات)) عند منطقة الإصابة، وتغطي الفتحات والثقوب بليف النخيل، ثم تغلق الفتحات بالطين أو الجبس لمنع تسرب الغاز من داخل الجذع، ويتم التأكد من إغلاق الفتحة والتجويف بالكامل بشكل محكم، ومن ثم تغطية جذع النخلة بواسطة سترة مخصصة لهذه الغاية، مع تربيط السترة بالحبال وتبقى حول جذع النخلة لمدة لا تقل عن 5 أيام.
الأجزاء المصابة
تناولت الجلسة الحقلية، آليتين أخريين، لعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء، بعد معرفة سلوك ودورة حياة السوسة، التي على إثرها يتم استخدام الآلية المناسبة، وهما الحقن باستخدام أجهزة حديثة والعلاج التقليدي المعتمد على كشط الأجزاء المصابة.
آليتان للعلاج
01- الحقن
يتم تحديد منطقة الإصابة على جذع النخلة، وعمل 3 ثقوب حول الإصابة، وبمعدل حقن 1.5 لتر لكل متر طولي من النخلة، ورش النخلة بالكامل بأحد المبيدات المتخصصة، وسد أماكن الثقوب بسدادات خشبية لمنع تسرب المبيد للخارج.
02- العلاج التقليدي
الوصول للأنسجة السليمة من جذع النخلة، والتعامل مع الأجزاء المكشوطة بالمبيدات المتاحة، ومتابعتها من المزارع من خلال ردم مكان الإصابة بالرمل الحر بعد التأكد من عدم ظهور أي أعراض جديدة للإصابة خلال 10 أيام.

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