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البرازيل تحرم العالمي من حارسه

9/8/2024 11:51:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بات حارس النصر، البرازيلي بينتو ماتيوس، مهددا بالغياب عن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، الجمعة المقبل، في قمة الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وبينت مصادر أن الحارس البرازيلي المنضم حديثا للعالمي قد لا يستطيع المشاركة في أي تدريب مع العالمي قبل مواجهة الأهلي، ما يهدد مشاركته في المباراة. وأوضحت أن بينتو يرتبط بمباراة مع المنتخب البرازيلي أمام مضيفه باراجواي فجر بعد غد، لحساب الجولة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتواجد بينتو في معسكر منتخب البرازيل خلال التوقف الحالي، لكنه لم يكن ضمن القائمة التي انتصرت على الإكوادور 1/ صفر فجر السبت. ويشارك 7 لاعبين من النصر مع المنتخب السعودي الذي يواجه مضيفه الصيني غدا، لكن هذا السباعي سيلحق بالتدريب الختامي للفريق الخميس المقبل، قبل قمة الأهلي.

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