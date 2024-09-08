البرازيل تحرم العالمي من حارسه

(MENAFN
- Al Watan)
بات حارس النصر، البرازيلي بينتو ماتيوس، مهددا بالغياب عن مباراة
فريقه المرتقبة أمام الأهلي، الجمعة المقبل، في قمة الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وبينت مصادر أن الحارس البرازيلي المنضم حديثا للعالمي قد لا يستطيع المشاركة في أي تدريب مع العالمي قبل مواجهة الأهلي، ما يهدد مشاركته في المباراة. وأوضحت أن بينتو يرتبط بمباراة مع المنتخب البرازيلي أمام مضيفه باراجواي فجر بعد غد، لحساب الجولة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتواجد بينتو في معسكر منتخب
البرازيل خلال التوقف الحالي، لكنه لم يكن ضمن القائمة التي انتصرت على الإكوادور 1/ صفر فجر السبت. ويشارك 7 لاعبين من النصر مع المنتخب السعودي الذي يواجه مضيفه الصيني غدا، لكن هذا السباعي سيلحق بالتدريب الختامي للفريق الخميس المقبل، قبل قمة الأهلي.
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