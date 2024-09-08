رسوب أخضر وتألق أحمر

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت الجولة الأولى للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، العديد من النتائج الصادمة والعروض المميزة.
ومع استعداد المنتخبات الـ18 لخوض مباريات
الجولة الثانية غدا، ألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرة على 5 محطات برزت في مباريات الجولة الأولى، التي جرت الخميس الماضي، بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة للمونديال، الذي يقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكانت الأمور اعتيادية بالنسبة لليابان وإيران، وهما اثنان من المنتخبات الآسيوية الستة التي شاركت في كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها قطر 2022. وحقق منتخب
اليابان فوزا كاسحا 7/صفر على ضيفه منتخب الصين، بينما انتزع إيران فوزا صعبا على قرغيزستان 1/صفر، لكن الأخضر وكوريا الجنوبية كان يتعين عليهما الاكتفاء بالتعادل مع إندونيسيا، وفلسطين على الترتيب.
وكان الأمر أسوأ بالنسبة لمنتخبي أستراليا وقطر، اللذين خسرا على ملعبيهما أمام البحرين والإمارات على التوالي، وهو ما يشير إلى أن التأهل لن يكون سهلًا لنسخة 2026 من كأس العالم.
ظهور ثلاثي
ظهرت منتخبات إندونيسيا وقرغيزستان وفلسطين لأول مرة في الدور الحاسم لتصفيات آسيا المونديالية، ونجحت المنتخبات الثلاث في الصمود أمام خصوم أعلى تصنيفًا.
وكادت إندونيسيا خارج ملعبها أن تخطف الانتصار أمام الأخضر، في حين برز المنتخب الفلسطيني بانضباطه وصلابته أمام مضيفته كوريا الجنوبية، بينما لم يسمح قرغيزستان لمضيفه إيران باللعب كما يريد رغم انتصار الأخير.
ومع تبقي 9 مباريات أخرى في الدور الحاسم للتصفيات، ستستمتع المنتخبات الثلاثة بفرصة إظهار قدراتها وتصميمها بشكل أكبر.
تألق أحمر
ربما كان الهدف العكسي هو الذي ضمن الفوز لمنتخب البحرين على مضيفه الأسترالي، لكن لا يمكن التقليل مطلقا من أهمية الانتصار 1/صفر على منتخب (الكانجرو) في المجموعة الثالثة.
ولم تكن هي المرة الأولى التي يخترق فيها البحرين دفاع أستراليا منذ 2006 فحسب، بل كان أيضًا أول انتصار للأحمر في 6 مباريات جمعت بين المنتخبين.
والمثير للإعجاب أيضًا أن الخسارة هي الثانية فقط لأستراليا على أرضها في تصفيات كأس العالم منذ 1981، مما أضاف المزيد من التألق إلى ما حققه البحرين الخميس الماضي.
خسارة ثقيلة
كانت الخسارة التي تلقاها الصين صفر/7 أمام اليابان هي الأثقل على الإطلاق للتنين في تصفيات كأس العالم، لكنه إذا تمكن من الانتصار على الأخضر، أحد المرشحين للتأهل لنهائيات 2026، فسيقطع ذلك شوطًا طويلًا في مساعدة اللاعبين على استعادة ثقتهم والتحدي للحصول على أحد المقعدين التلقائيين المتاحين عن المجموعة.
-الأخضر رسب بالتعادل في اختبار إندونيسيا
-البحرين سجل انتصارا تاريخيا على أستراليا
-الإمارات أطاح ببطل آسيا في عقر داره
-فلسطين الضيف الجديد كان ثقيلا على كوريا الجنوبية
-قيرغيزستان حبس أنفاس إيران رغم انتصار الأخير
-اليابان ألحق بالصين خسارة هي الأثقل
-9 مواجهات شهدتها الجولة الأولى للتصفيات
-6 انتصارات و3 تعادلات شهدتها الجولة
-19 هدفا سجلت خلال المواجهات الـ9
-7 أهداف وضعت الساموراي الأقوى هجوما والتنين الأضعف دفاعا
-الفدائي الفلسطيني كان صلبا دفاعيا أمام قوة الشمشون
-الأحمر الإندونيسي أظهر العقم الهجومي للأخضر
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