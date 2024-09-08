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رسوب أخضر وتألق أحمر

9/8/2024 11:51:24 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجولة الأولى للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، العديد من النتائج الصادمة والعروض المميزة.
ومع استعداد المنتخبات الـ18 لخوض مباريات الجولة الثانية غدا، ألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرة على 5 محطات برزت في مباريات الجولة الأولى، التي جرت الخميس الماضي، بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة للمونديال، الذي يقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكانت الأمور اعتيادية بالنسبة لليابان وإيران، وهما اثنان من المنتخبات الآسيوية الستة التي شاركت في كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها قطر 2022. وحقق منتخب اليابان فوزا كاسحا 7/صفر على ضيفه منتخب الصين، بينما انتزع إيران فوزا صعبا على قرغيزستان 1/صفر، لكن الأخضر وكوريا الجنوبية كان يتعين عليهما الاكتفاء بالتعادل مع إندونيسيا، وفلسطين على الترتيب.
وكان الأمر أسوأ بالنسبة لمنتخبي أستراليا وقطر، اللذين خسرا على ملعبيهما أمام البحرين والإمارات على التوالي، وهو ما يشير إلى أن التأهل لن يكون سهلًا لنسخة 2026 من كأس العالم.
ظهور ثلاثي

ظهرت منتخبات إندونيسيا وقرغيزستان وفلسطين لأول مرة في الدور الحاسم لتصفيات آسيا المونديالية، ونجحت المنتخبات الثلاث في الصمود أمام خصوم أعلى تصنيفًا.
وكادت إندونيسيا خارج ملعبها أن تخطف الانتصار أمام الأخضر، في حين برز المنتخب الفلسطيني بانضباطه وصلابته أمام مضيفته كوريا الجنوبية، بينما لم يسمح قرغيزستان لمضيفه إيران باللعب كما يريد رغم انتصار الأخير.
ومع تبقي 9 مباريات أخرى في الدور الحاسم للتصفيات، ستستمتع المنتخبات الثلاثة بفرصة إظهار قدراتها وتصميمها بشكل أكبر.
تألق أحمر

ربما كان الهدف العكسي هو الذي ضمن الفوز لمنتخب البحرين على مضيفه الأسترالي، لكن لا يمكن التقليل مطلقا من أهمية الانتصار 1/صفر على منتخب (الكانجرو) في المجموعة الثالثة.
ولم تكن هي المرة الأولى التي يخترق فيها البحرين دفاع أستراليا منذ 2006 فحسب، بل كان أيضًا أول انتصار للأحمر في 6 مباريات جمعت بين المنتخبين.
والمثير للإعجاب أيضًا أن الخسارة هي الثانية فقط لأستراليا على أرضها في تصفيات كأس العالم منذ 1981، مما أضاف المزيد من التألق إلى ما حققه البحرين الخميس الماضي.
خسارة ثقيلة

كانت الخسارة التي تلقاها الصين صفر/7 أمام اليابان هي الأثقل على الإطلاق للتنين في تصفيات كأس العالم، لكنه إذا تمكن من الانتصار على الأخضر، أحد المرشحين للتأهل لنهائيات 2026، فسيقطع ذلك شوطًا طويلًا في مساعدة اللاعبين على استعادة ثقتهم والتحدي للحصول على أحد المقعدين التلقائيين المتاحين عن المجموعة.
-الأخضر رسب بالتعادل في اختبار إندونيسيا
-البحرين سجل انتصارا تاريخيا على أستراليا
-الإمارات أطاح ببطل آسيا في عقر داره
-فلسطين الضيف الجديد كان ثقيلا على كوريا الجنوبية
-قيرغيزستان حبس أنفاس إيران رغم انتصار الأخير
-اليابان ألحق بالصين خسارة هي الأثقل
-9 مواجهات شهدتها الجولة الأولى للتصفيات
-6 انتصارات و3 تعادلات شهدتها الجولة
-19 هدفا سجلت خلال المواجهات الـ9
-7 أهداف وضعت الساموراي الأقوى هجوما والتنين الأضعف دفاعا
-الفدائي الفلسطيني كان صلبا دفاعيا أمام قوة الشمشون
-الأحمر الإندونيسي أظهر العقم الهجومي للأخضر

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