الليث يتلقى ضربة موجعة

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الشباب ضربة قوية وموجعة قبل مواجهة القادسية، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد إصابة لاعبه الجديد، البرتغالي دانييل بودينيس.
ولم يكشف النادي عن طبيعة الإصابة، لكن اللاعب البرتغالي يعاني من آلام عضلية ستبعده عن الملاعب 3 أسابيع. وكان الشباب تعاقد مع صاحب الـ28 عامًا خلال الميركاتو الأخير، قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 20.8 مليون ريال ((5 ملايين يورو))، لكنه لم يشارك في أي مباراة
حتى الآن. وعانى الشباب من غياب المهاجم، المغربي عبد الرزاق حمد الله، في أول جولتين خلال الخسارة من الاتفاق صفر / 1 والانتصار على الخليج بذات النتيجة.
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