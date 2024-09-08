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الليث يتلقى ضربة موجعة

9/8/2024 11:51:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الشباب ضربة قوية وموجعة قبل مواجهة القادسية، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد إصابة لاعبه الجديد، البرتغالي دانييل بودينيس.
ولم يكشف النادي عن طبيعة الإصابة، لكن اللاعب البرتغالي يعاني من آلام عضلية ستبعده عن الملاعب 3 أسابيع. وكان الشباب تعاقد مع صاحب الـ28 عامًا خلال الميركاتو الأخير، قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 20.8 مليون ريال ((5 ملايين يورو))، لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن. وعانى الشباب من غياب المهاجم، المغربي عبد الرزاق حمد الله، في أول جولتين خلال الخسارة من الاتفاق صفر / 1 والانتصار على الخليج بذات النتيجة.

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