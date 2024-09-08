محرز يصدم الأهلي قبل الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan)
صدم نجم الأهلي، الدولي الجزائري رياض محرز، جماهير ناديه قبل موقعة النصر الجمعة المقبلة في كلاسيكو الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تعرض قائد المنتخب الجزائري لإصابة خلال مشاركته في فوز محاربي الصحراء على غينيا الاستوائية 2 /صفر، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، في الوقت الذي كان يتطلع فيه، مدرب قلعة الكؤوس الألماني ماتياس يايسله،، لاستعادة عناصره الدولية قبل الكلاسيكو المرتقب.
وبينت مصادر أن محرز لم يتدرب مع منتخب
الجزائر، في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام ليبيريا، المقررة غدًا، وأن إصابة محرز تحول دون مشاركته أمام ليبيريا، وهو الأمر الذي يثير الشكوك، حول قدرته على اللحاق بمباراة الأهلي والنصر، الجمعة المقبلة.
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