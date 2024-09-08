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محرز يصدم الأهلي قبل الكلاسيكو

9/8/2024 11:51:23 PM
(MENAFN- Al Watan) صدم نجم الأهلي، الدولي الجزائري رياض محرز، جماهير ناديه قبل موقعة النصر الجمعة المقبلة في كلاسيكو الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تعرض قائد المنتخب الجزائري لإصابة خلال مشاركته في فوز محاربي الصحراء على غينيا الاستوائية 2 /صفر، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، في الوقت الذي كان يتطلع فيه، مدرب قلعة الكؤوس الألماني ماتياس يايسله،، لاستعادة عناصره الدولية قبل الكلاسيكو المرتقب.
وبينت مصادر أن محرز لم يتدرب مع منتخب الجزائر، في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام ليبيريا، المقررة غدًا، وأن إصابة محرز تحول دون مشاركته أمام ليبيريا، وهو الأمر الذي يثير الشكوك، حول قدرته على اللحاق بمباراة الأهلي والنصر، الجمعة المقبلة.

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