Monday, 09 September 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قروض حوثية حيلة جديدة لنهب أموال اليمنيين

9/8/2024 11:51:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن استعدادات جديدة لنهب أموال جديدة من اليمنيين، قائلا إن هذه الاستعدادات القائمة من قبل قادة عصابة الحوثي الإرهابية لإنشاء شركة مالية في العاصمة صنعاء، تضم عددا من الوزراء منهم وزراء في حكومة الحوثيين الحالية، ووزراء سابقين وبعضا من التجار، وإن هذه الشركة ليست بنكاً ولا مصرفاً ولكنها أشبه بخزينة مالية، يتم جمع مبالغ مساهمات مالية فيها، وبعد ذلك يتم من خلالها وضع ما يسمى قروض شعبية للمواطنين، والهدف منها نهب واستغلال وسرقة الشعب بفوائد كبيرة جدا، عبر استغلال الظروف الحالية لحاجاتهم.
مضيفا بأن المبلغ المستهدف لبداية انطلاق الشركة هو جمع مبلغ 500.000.000 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 7.485.000 ملايين ريال سعودي.
تقديم القروض
وبين المصدر أنه تم وضع قروض بحد أدنى لا تقل عن 700000 ألف ريال يمني، ما يعادل 10479 ريالا سعوديا، وسقف أعلى يصل إلى 1000000 مليون ريال يمني، ما يوازي 14790 ريالا سعوديا.
مشيرا إلى أنه من هنا تبدأ شروط وطريقة تقديم القروض، وذلك من خلال تقديم القرض لأي مواطن بحد أعلى أو أدنى، ويتم تسليم المقترض المبلغ نقدا، بحيث يتم توقيعه على عدة اشتراطات من أهمها أن يمنح المقترض فرصة عام ميلادي كامل دون أي سداد جزئي أو كلي، وبعد نهاية العام الميلادي يقوم بسداد المبلغ كاملا مع الفوائد والتي تصل إلى %60، من إجمالي المبلغ. ((أي سداد القرض مع مبالغ الفوائد الكبيرة))، كما يلزم المقترض تقديم رهن عقاري أو أي ممتلك للمقترض يوازي قيمة المبلغ والفوائد وتوافق عليه اللجنة الخاصة بالشركة، ويمنع من بيعه أو رهنه لجهة أخرى، مع أحقية الشركة بنهاية اليوم الأخير من مدة القرض المحددة بعام، على الفور بالتصرف التام في المرهون واعتباره ملكا للشركة. استثمار الأموال
واكد المصدر ان أعضاء الشركة من وزراء حوثيين وتجار وضعوا فرصا كبيرة أمام الكثير من القيادات الحوثية والتجار للالتحاق بوضع مبلغ مالي للشراكة في المشروع من بدايته، باعتبار إعلان البداية لن يسمح لأي طرف جديد بالدخول والشراكة.
وأوضح أن هذه الأموال الكبيرة التي يستثمرها الحوثيون في الشعب اليمني هي من أملاك اليمنيين، وهي الأموال المنهوبة من البنك المركزي ومن أملاك الأوقاف والمواطنين والتجار، ونهب الواردات ومواد الإغاثة وغيرها، ويظهر الحوثيون اليوم لعمل شركة لاستنزاف المزيد من الشعب اليمني المغلوب على أمره.
شروط وطريقة تقديم القروض الحوثية:
تقديم القرض لأي مواطن بحد أعلى أو أدنى
يتم تسليم المقترض المبلغ نقدا
يتم توقيعه على عدة اشتراطات
يمنح المقترض فرصة عام ميلادي كامل دون أي سداد جزئي أو كلي
بعد نهاية العام الميلادي يقوم بسداد المبلغ كاملا مع الفوائد والتي تصل إلى 60 %، من إجمالي المبلغ.
يلزم المقترض بتقديم رهن عقاري أو أي ممتلك للمقترض يوازي قيمة المبلغ والفوائد وتوافق عليه اللجنة الخاصة بالشركة
يمنع المقترض من بيع الرهن أو رهنه لجهة أخرى يحق للشركة بنهاية مدة القرض على الفور التصرف التام في المرهون واعتباره ملكا لها.

MENAFN08092024000089011017ID1108650140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث