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البدلاء يقلبون موازين مواجهات روشن

9/8/2024 11:51:23 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل اللاعبون البدلاء، حضورا رائعا، في مستهل النسخة الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلين 7 أهداف حاسمة من أصل 44 هدفا في الجولتين الأوليين، أي ما يعادل 16.66 % من إجمالي الأهداف حتى الآن.
هدف افتتاحي

جاء الهدف الافتتاحي في الدوري، عبر لاعب بديل، هو لاعب التعاون عبدالفتاح آدم، إذ شارك في مباراة فريقه الأولى أمام الفيحاء في الدقيقة الـ46، ليحرز هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع ((90+5)). وفي مباراة أخرى، ضمن اليوم الافتتاحي نفسه، شارك لاعب الرياض، الغاني برنارد مينساه بديلا في الدقيقة الـ46 من مواجهة مدرسة الوسطى والوحدة، ليسجل هدف التعادل الأول، ثم صنع هدف التعادل الثالث في وقت لاحق من المباراة التي انتهت بنتيجة 3/3. وفي المباراة ذاتها، سجل لاعب الوحدة مراد خضري، هدف التقدم الثالث لفريقه بعد دخوله بديلًا في الدقيقة الـ74.
مواصلة التألق

في الجولة الثانية، واصل البدلاء تألقهم، إذ سجل لاعب القادسية تركي العمار، هدف الانتصار الوحيد لفريقه أمام الرائد بعد دخوله بديلًا في الدقيقة الـ68. وفي مباراة الهلال أمام ضمك، شارك مصعب الجوير بديلًا في الدقيقة الـ61، ليحرز هدف التعادل 2/2، ثم يصنع هدف الانتصار. كما سجل لاعب الرياض محمد العقل، الهدف الثالث لفريقه أمام الخلود بعد دخوله بديلًا في الدقيقة الـ66.
بروز لافت

برز لاعب الوحدة مراد خضري بشكل خاص، بين هؤلاء اللاعبين، إذ سجل في كلتا الجولتين، الأولى والثانية، بعد دخوله بديلا في كل مباراة. كما تميز كل من عبدالفتاح آدم وتركي العمار بتسجيلهما هدف المباراة الوحيد. إضافة إلى ذلك، سجل 3 لاعبين أهداف انتصار حاسمة، وهم مراد خضري (في مباراة فريقه الوحدة أمام العروبة)، إلى جانب عبدالفتاح آدم وتركي العمار.
وأخيرًا، لم يقتصر دور مصعب الجوير (البديل في لقاء الهلال وضمك) على إنقاذ أصحاب الأرض من التأخر بالنتيجة أمام ضمك، بل صنع أيضًا هدف الانتصار للاعب الهلال ألكسندر

-7 أهداف سجلها البدلاء في أول جولتين
-%16.66 أهداف البدلاء من أصل 44 هدفا
-آدم شارك بديلا مع التعاون وسجل أول أهداف الدوري
-خضري حضر بديلا خلال جولتين وسجل هدفين مهمين للفرسان
-الجوير أنقذ الهلال بهدف التعديل وصناعة هدف الانتصار أمام ضمك
-العمار منح القادسية 3 نقاط مهمة بعد مشاركته بديلا أمام الرائد
-مينساه عدل النتيجة للرياض أمام الوحدة والمقبل قاده للانتصار على الخلود.

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