البدلاء يقلبون موازين مواجهات روشن

(MENAFN
- Al Watan)
سجل اللاعبون البدلاء، حضورا رائعا، في مستهل النسخة الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلين 7 أهداف حاسمة من أصل 44 هدفا في الجولتين الأوليين، أي ما يعادل 16.66 % من إجمالي الأهداف حتى الآن.
هدف افتتاحي
جاء الهدف الافتتاحي في الدوري، عبر لاعب
بديل، هو لاعب التعاون عبدالفتاح آدم، إذ شارك في مباراة
فريقه الأولى أمام الفيحاء في الدقيقة الـ46، ليحرز هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع ((90+5)). وفي مباراة أخرى، ضمن اليوم الافتتاحي نفسه، شارك لاعب الرياض، الغاني برنارد مينساه بديلا في الدقيقة الـ46 من مواجهة مدرسة الوسطى والوحدة، ليسجل هدف التعادل الأول، ثم صنع هدف التعادل الثالث في وقت لاحق من المباراة التي انتهت بنتيجة 3/3. وفي المباراة ذاتها، سجل لاعب الوحدة مراد خضري، هدف التقدم الثالث لفريقه بعد دخوله بديلًا في الدقيقة الـ74.
مواصلة التألق
في الجولة الثانية، واصل البدلاء تألقهم، إذ سجل لاعب القادسية تركي العمار، هدف الانتصار الوحيد لفريقه أمام الرائد بعد دخوله بديلًا في الدقيقة الـ68. وفي مباراة الهلال أمام ضمك، شارك مصعب الجوير بديلًا في الدقيقة الـ61، ليحرز هدف التعادل 2/2، ثم يصنع هدف الانتصار. كما سجل لاعب الرياض محمد العقل، الهدف الثالث لفريقه أمام الخلود بعد دخوله بديلًا في الدقيقة الـ66.
بروز لافت
برز لاعب الوحدة مراد خضري بشكل خاص، بين هؤلاء اللاعبين، إذ سجل في كلتا الجولتين، الأولى والثانية، بعد دخوله بديلا في كل مباراة. كما تميز كل من عبدالفتاح آدم وتركي العمار بتسجيلهما هدف المباراة الوحيد. إضافة إلى ذلك، سجل 3 لاعبين أهداف انتصار حاسمة، وهم مراد خضري (في مباراة فريقه الوحدة أمام العروبة)، إلى جانب عبدالفتاح آدم وتركي العمار.
وأخيرًا، لم يقتصر دور مصعب الجوير (البديل في لقاء الهلال وضمك) على إنقاذ أصحاب الأرض من التأخر بالنتيجة أمام ضمك، بل صنع أيضًا هدف الانتصار للاعب الهلال ألكسندر
-7 أهداف سجلها البدلاء في أول جولتين
-%16.66 أهداف البدلاء من أصل 44 هدفا
-آدم شارك بديلا مع التعاون وسجل أول أهداف الدوري
-خضري حضر بديلا خلال جولتين وسجل هدفين مهمين للفرسان
-الجوير أنقذ الهلال بهدف التعديل وصناعة هدف الانتصار أمام ضمك
-العمار منح القادسية 3 نقاط مهمة بعد مشاركته بديلا أمام الرائد
-مينساه عدل النتيجة للرياض أمام الوحدة والمقبل قاده للانتصار على الخلود.
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