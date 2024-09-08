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أطباء الأسنان يكشفون اضطرابات النوم

9/8/2024 11:51:23 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة جمعية طب الأسنان الأمريكية إلى أن أطباء الأسنان عادة ما يكونون من أوائل من يقومون بفحص الأشخاص بحثًا عن اضطرابات النوم المحتملة مثل انقطاع التنفس أثناء النوم وإحالتهم إلى أخصائي النوم.
يصف انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم توقف الشخص عن التنفس بشكل متكرر طوال الليل، يعاني ملايين الأشخاص من انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يرتبط عادة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والتنكس العصبي، ومع ذلك، قد يكون عدد الحالات أعلى لأن معظم الحالات لم يتم تشخيصها، تشير المراجعة إلى أن أطباء الأسنان ضروريون لإنقاذ حياة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل خطيرة في النوم.
أعراض جسدية
يقول ديفيس توماس، الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة روتجرز والمؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي: ((لدينا فرصة عظيمة لتغيير حياة الناس نحو الأفضل، يمكن لأطباء الأسنان أن يكونوا خط الدفاع الأول في تحديد اضطرابات النوم، غالبًا ما يرون الأعراض قبل وقت طويل من الأطباء، يمكن أن تكون المؤشرات مثل صرير الأسنان أو تقشير اللسان أو حتى غفوة المريض على الكرسي علامات مبكرة على حدوث شيء آخر)).
يذكر المؤلفون عدة أعراض جسدية يجب على أطباء الأسنان البحث عنها أثناء الفحوصات، بما في ذلك تضخم عضلات الفك، وحواف اللسان المشعرة، والخطوط البيضاء على الخدين، وانخفاض وضوح الحلق، وأنماط تآكل الأسنان، والشقوق الصغيرة في الأسنان، جنبًا إلى جنب مع التاريخ الطبي للمريض وأدوات الفحص الأخرى، قد يكتشف أطباء الأسنان ما يصل إلى 80% من المرضى المعرضين للخطر.
يقول توماس: ((لم يعد الأمر يقتصر على النظر إلى الأسنان فحسب، بل يتعين علينا مراقبة المريض بالكامل، بدءًا من سلوكه في غرفة الانتظار وحتى العلامات الدقيقة في تجويف الفم)).
أدوات الفحص
يوضح توماس: ((صرير الأسنان، أو طحن الأسنان، هي حالة أخرى يوليها أطباء الأسنان اهتمامًا وثيقًا أثناء الفحوصات، تظهر الدراسات أن صرير الأسنان ليس مجرد سوء محاذاة للأسنان، ولكنه أحد أعراض مشاكل النوم الأساسية، لقد عالجنا الأعراض دون معالجة السبب الجذري لفترة طويلة جدًا، ومن خلال فهم علم الأعصاب وراء اضطرابات النوم، يمكننا تقديم رعاية أكثر شمولاً ومنع المضاعفات الصحية الخطيرة المحتملة)).
وبالإضافة إلى التحقق من الأعراض، يُشجَّع أطباء الأسنان على تضمين أسئلة تتعلق بالنوم في نماذج تاريخ المرضى، وتدريب موظفي الأسنان على التعرف على العلامات الجسدية لاضطرابات النوم واستخدام أدوات الفحص لتحديد انقطاع النفس أثناء النوم، ومن بين الأدوات الشائعة استبيان (STOP-BANG)، الذي يقيس الشخير والتعب وانقطاع النفس الملحوظ وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والعمر وحجم الرقبة والجنس، بالإضافة إلى ذلك، تنصح المراجعة أطباء الأسنان بالبقاء على اطلاع بأحدث أبحاث النوم وكيفية تطبيقها على ممارستهم.
الأنواع الشائعة من اضطرابات النوم:
الأرق، والذي تجد فيه صعوبة الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.
انقطاع النفس النومي، والذي تشعر فيه بأنماط غير طبيعية عند التنفس خلال النوم.
متلازمة تملمُل الساقين، تسبب شعورًا بعدم الراحة والرغبة المُلِحَّة في تحريك الساقين بينما تحاول الاستغراق في النوم.
التغفيق، وهي حالة تتميز بالشعور بالنعاس الشديد نهارًا والاستغراق في النوم فجأةً خلال النهار.

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