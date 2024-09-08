أطباء الأسنان يكشفون اضطرابات النوم

(MENAFN
- Al Watan)
توصلت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة جمعية طب الأسنان الأمريكية إلى أن أطباء الأسنان عادة ما يكونون من أوائل من يقومون بفحص الأشخاص بحثًا عن اضطرابات النوم المحتملة مثل انقطاع التنفس أثناء النوم وإحالتهم إلى أخصائي النوم.
يصف انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم توقف الشخص عن التنفس بشكل متكرر طوال الليل، يعاني ملايين الأشخاص من انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يرتبط عادة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والتنكس العصبي، ومع ذلك، قد يكون عدد الحالات أعلى لأن معظم الحالات لم يتم تشخيصها، تشير المراجعة إلى أن أطباء الأسنان ضروريون لإنقاذ حياة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل خطيرة في النوم.
أعراض جسدية
يقول ديفيس توماس، الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة روتجرز والمؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي: ((لدينا فرصة عظيمة لتغيير حياة الناس نحو الأفضل، يمكن لأطباء الأسنان أن يكونوا خط الدفاع الأول في تحديد اضطرابات النوم، غالبًا ما يرون الأعراض قبل وقت طويل من الأطباء، يمكن أن تكون المؤشرات مثل صرير الأسنان أو تقشير اللسان أو حتى غفوة المريض على الكرسي علامات مبكرة على حدوث شيء آخر)).
يذكر المؤلفون عدة أعراض جسدية يجب على أطباء الأسنان البحث عنها أثناء الفحوصات، بما في ذلك تضخم عضلات الفك، وحواف اللسان المشعرة، والخطوط البيضاء على الخدين، وانخفاض وضوح الحلق، وأنماط تآكل الأسنان، والشقوق الصغيرة في الأسنان، جنبًا إلى جنب مع التاريخ الطبي للمريض وأدوات الفحص الأخرى، قد يكتشف أطباء الأسنان ما يصل إلى 80% من المرضى المعرضين للخطر.
يقول توماس: ((لم يعد الأمر يقتصر على النظر إلى الأسنان فحسب، بل يتعين علينا مراقبة المريض بالكامل، بدءًا من سلوكه في غرفة الانتظار وحتى العلامات الدقيقة في تجويف الفم)).
أدوات الفحص
يوضح توماس: ((صرير الأسنان، أو طحن الأسنان، هي حالة أخرى يوليها أطباء الأسنان اهتمامًا وثيقًا أثناء الفحوصات، تظهر الدراسات أن صرير الأسنان ليس مجرد سوء محاذاة للأسنان، ولكنه أحد أعراض مشاكل النوم الأساسية، لقد عالجنا الأعراض دون معالجة السبب الجذري لفترة طويلة جدًا، ومن خلال فهم علم الأعصاب وراء اضطرابات النوم، يمكننا تقديم رعاية أكثر شمولاً ومنع المضاعفات الصحية الخطيرة المحتملة)).
وبالإضافة إلى التحقق من الأعراض، يُشجَّع أطباء الأسنان على تضمين أسئلة تتعلق بالنوم في نماذج تاريخ المرضى، وتدريب موظفي الأسنان على التعرف على العلامات الجسدية لاضطرابات النوم واستخدام أدوات الفحص لتحديد انقطاع النفس أثناء النوم، ومن بين الأدوات الشائعة استبيان (STOP-BANG)، الذي يقيس الشخير والتعب وانقطاع النفس الملحوظ وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والعمر وحجم الرقبة والجنس، بالإضافة إلى ذلك، تنصح المراجعة أطباء الأسنان بالبقاء على اطلاع بأحدث أبحاث النوم وكيفية تطبيقها على ممارستهم.
الأنواع الشائعة من اضطرابات النوم:
الأرق، والذي تجد فيه صعوبة الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.
انقطاع النفس النومي، والذي تشعر فيه بأنماط غير طبيعية عند التنفس خلال النوم.
متلازمة تملمُل الساقين، تسبب شعورًا بعدم الراحة والرغبة المُلِحَّة في تحريك الساقين بينما تحاول الاستغراق في النوم.
التغفيق، وهي حالة تتميز بالشعور بالنعاس الشديد نهارًا والاستغراق في النوم فجأةً خلال النهار.
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