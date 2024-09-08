شنغهاي تطلق صندوقًا بـ1.4 مليار دولار لتعزيز صناعات المستقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت بلدية شنغهاي، المركز المالي الصيني، أمس السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (حوالي 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.
ونقلت وكالة“شينخوا” عن لجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شنغهاي، قولها، إن حكومة شنغهاي ستمول الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاما يمكن تمديدها ثلاث سنوات إضافية إذا لزم الأمر.
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ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.
وستقود شركة شنغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة المملوكة للدولة، إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق.
وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من جهود شنغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار العلمي والتكنولوجي.
وتم الإعلان عن أطلاق الصندوق خلال حفل افتتاح منتدى بوجيانغ للابتكار 2024، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، وتنظمه وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وحكومة بلدية شنغهاي.
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