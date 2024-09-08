شنغهاي تطلق صندوقًا بـ1.4 مليار دولار لتعزيز صناعات المستقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بلدية شنغهاي، المركز المالي الصيني، أمس السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (حوالي 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.

ونقلت وكالة“شينخوا” عن لجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شنغهاي، قولها، إن حكومة شنغهاي ستمول الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاما يمكن تمديدها ثلاث سنوات إضافية إذا لزم الأمر.

موضوعاتباكستان.. الاستقرار الاقتصادي يمر عبر“إصلاحات أعمق” الشركات الأمريكية تصدر سندات قياسية لتجنب مخاطر الانتخابات الهند تعلن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وستقود شركة شنغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة المملوكة للدولة، إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من جهود شنغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار العلمي والتكنولوجي.

وتم الإعلان عن أطلاق الصندوق خلال حفل افتتاح منتدى بوجيانغ للابتكار 2024، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، وتنظمه وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وحكومة بلدية شنغهاي.