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الهند تعلن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود - جريدة البورصة

9/8/2024 11:51:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة باكستان.. الاستقرار الاقتصادي يمر عبر“إصلاحات أعمق” الشركات الأمريكية تصدر سندات قياسية لتجنب مخاطر الانتخابات شنغهاي تطلق صندوقًا بـ1.4 مليار دولار لتعزيز صناعات المستقبل

قالت وزارة الصحة في الهند، الأحد، إن البلاد تشتبه في إصابة رجل بجدري القرود والذي سافر مؤخرا إلى دولة تشهد تفشيا للفيروس المسبب للمرض.

وأضافت الوزارة أن المريض يخضع حاليا للعزل في مستشفى وحالته مستقرة.

ولم تحدد الوزارة السلالة التي أصيب بها من الفيروس لكنها تجري فحوصا للتحقق من إصابته بالمرض.

وتنتشر عدوى جدري القرود بالتواصل عن قرب. والمرض أعراضه ليست حادة في العادة ولا يسفر عن وفيات إلا نادرا. وأعراضه تشبه الإصابة بالإنفلونزا إضافة إلى بثور تظهر على الجسم.

وقالت الوزارة:“يتم التعامل مع الحالة بما يتسق مع البروتوكولات القائمة كما يجري تتبع من كانوا على تواصل معه لتحديد المصادر المحتملة وتقييم تأثير ذلك داخل البلاد”.

وفي الشهر الماضي، قالت صحيفة“هندو” اليومية إن البلاد في حالة تأهب منذ تفشي سلالة جديدة من جدري القرود في أفريقيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي بعد رصد السلالة الجديدة من الفيروس.

ورصدت الهند 30 حالة من سلالة أقدم، معروفة باسم بالسلالة الفرعية 2، بين 2022 ومارس 2024.

المصدر:

MENAFN08092024000202011048ID1108650134

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