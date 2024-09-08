تراجعات الأسواق العالمية تدفع EGX30 لهبوط عنيف بمستهل الأسبوع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دفعت تراجعات البورصات العالمية التى شهدتها الأسواق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مؤشرات المصرية إلى تراجع عنيف خلال تعاملات مستهل الأسبوع الجارى، بعدما تكبد المؤشر الرئيسي خسائر دفعته للهبوط بأكثر من 2.4%.

وانخفض مؤشر الصناعى بنحو 1.01% ليسجل 40345 نقطة بختام تعاملات الجمعة، بينما تراجع مؤشر بحوالى 1.73% ليصل إلى 5408 نقطة.

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وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة الأحد بنسبة 2.44% ليسجل 30273.7 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى“EGX33” منخفضا بنحو 2.33% ليصل إلى مستوى 2937 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ((EGX70)) متساوى الأوزان بنسبة 1.01% إلى 7180.9 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً ((EGX100)) متساوى الأوزان بنسبة 1.34% إلى 10212.7 نقطة.

وتوقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، أن يستقر المؤشر الرئيسى بين مستويات 30 ألفا و30.2 ألف نقطة ومن ثم التحرك فى نطاق عرضى بين 30 ألف نقطة و31 ألف نقطة، بعد أن شهد المؤشر أكبر نسبة تراجع منذ بداية أغسطس الماضى.

وأضاف أن EGX30 حاول اختراق مستوى 31.2 ألف نقطة الأسبوع الماضى، لكن ظهور الضغوط البيعية أدى لتراجع المؤشر وكسره لمستوى الدعم الهام عند 30.6 ألف نقطة بتأثير المؤشرات العالمية المتراجعة وخاصةً الامريكية.

وأشار إلى أن التراجع ما زال فى نطاق التصحيح ويمكنه الارتداد لاستكمال رحلة الصعود مرة أخرى.

وتم التداول خلال تعاملات الاحد على 895 مليون سهم، بقيمة بلغت 3.43 مليار جنيه من خلال 112 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 38 سهمًا، وتراجعت أسعار 132سهما، فى حين استقرت أسعار 39 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.074 تريليون جنيه.

ورجح محمود حسام، خبير أسواق المال، أن يختبر EGX30 مستوى المقاومة عند 30.2 ألف نقطة خلال تداولات الإثنين، وبالاستقرار أعلاه ينتقل المؤشر لاختبار منطقة 30.8 ألف – 31 ألف نقطة مرة أخرى.

وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى التراجع نتيجة الحركة التصحيحية التى تشهدها المؤشرات العالمية، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات التى بها فرص للاستثمار تتمثل فى البنوك والأغذية والأدوية.

ونصح المستثمرين بالابتعاد عن التعاملات الهامشية، والاحتفاظ بنسب سيولة بالمحافظ لحين الاستقرار أعلى مستوى 31 ألف نقطة.

وتراجعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((حديد عز)) و((ابن سينا فارم)) و((راميدا)) منخفضا بنسب 2.62% و5.98% و2.44% و2.71% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 85.11 جنيها، و102.01 جنيه و3.6 جنيه و2.51 جنيه على التوالى.

وجاءت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((تنمية للاستثمار)) بنسبة 7.71%، و((جراند انفستمنت)) و((حديد عز)) بنسب 7.09% و5.98%، بينما كانت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((الاسكندرية الوطنية للاستثمارات)) بنسبة 19.99%، و((ثمار)) و((المطورون)) بنسب 19.8% و10.49%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 119.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى 63 مليون جنيه و56.6 مليون جنيه على الترتيب.