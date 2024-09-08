الإمارات أكبر مستورد لمواد البناء المصرية فى 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة لمواد البناء المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بقيمة بلغت 942 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وسجلت صادرات القطاع نحو 5.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بزيادة 800 مليون دولار.
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وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحرارايات، أن سويسرا جاءت فى المرتبة الثانية كأكبر دولة مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 618 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2023.
أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة 506 ملايين دولار؛ مقابل 297 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن صادرات الأسمنت سجلت 525 مليون دولار مقابل 514 مليون دولار، كما بلغت صادرات الرخام والجرانيت 266 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار؛ بينما تراجعت صادرات الحديد والصلب لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد للبناء والصناعات المعدنية، إن المجلس يستهدف تحقيق 15% نموا بصادرات القطاع خلال بنهاية العام الحالى ليصل إلى 10 مليارات دولار.
أضاف جمال الدين لـ“البورصة” أن المجلس يستهدف فى خطته الترويجية؛ بعض الأسواق الإفريقية لزيادة الفرص الواعدة بها إلى جانب زيادة الصادرات للأسواق الحالية وعلى رأسها السعودية والإمارات وإيطاليا ورومانيا وتركيا وسويسرا وكندا وإسبانيا.
وطالب جمال الدين بضرورة إلغاء نظام نموذج (4) الخاص بدفع مستحقات الموردين الأجانب والذي يتسبب في زيادة التكلفة على المصنعين.
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