الإمارات أكبر مستورد لمواد البناء المصرية فى 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة لمواد البناء المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بقيمة بلغت 942 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وسجلت صادرات القطاع نحو 5.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بزيادة 800 مليون دولار.

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وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحرارايات، أن سويسرا جاءت فى المرتبة الثانية كأكبر دولة مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 618 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2023.

أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة 506 ملايين دولار؛ مقابل 297 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات الأسمنت سجلت 525 مليون دولار مقابل 514 مليون دولار، كما بلغت صادرات الرخام والجرانيت 266 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار؛ بينما تراجعت صادرات الحديد والصلب لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد للبناء والصناعات المعدنية، إن المجلس يستهدف تحقيق 15% نموا بصادرات القطاع خلال بنهاية العام الحالى ليصل إلى 10 مليارات دولار.

أضاف جمال الدين لـ“البورصة” أن المجلس يستهدف فى خطته الترويجية؛ بعض الأسواق الإفريقية لزيادة الفرص الواعدة بها إلى جانب زيادة الصادرات للأسواق الحالية وعلى رأسها السعودية والإمارات وإيطاليا ورومانيا وتركيا وسويسرا وكندا وإسبانيا.

وطالب جمال الدين بضرورة إلغاء نظام نموذج (4) الخاص بدفع مستحقات الموردين الأجانب والذي يتسبب في زيادة التكلفة على المصنعين.