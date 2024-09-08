ترخيص 91 ألف سيارة ملاكى جديدة أول 8 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مجمعة التأمين :“شيرى” الأكثر ترخيصًا خلال أغسطس بـ1.8 ألف سيارة
كشف التقرير الشهري للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن السوق المصرية استوعبت خلال أول 8 أشهر من العام الجارى ترخيص نحو 91.6 ألف سيارة ملاكى جديدة.
أشار التقرير، إلى أن أعداد السيارات الملاكى التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر أغسطس الماضى بلغ نحو حوالى 17.4 ألف سيارة ملاكى، من بينها 389 سيارة موديل 2021، و714 سيارة موديل 2022، و1.8 ألف سيارة موديل 2023، وأكثر من 10 آلاف سيارة موديل 2024، و4.5 ألف سيارة موديل 2025.
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أوضح التقرير، أن العلامة التجارية ((شيرى)) احتلت المركز الأول في قائمة السيارات الملاكي، ببيع نحو 1.8 ألف سيارة، وفي المركز الثاني جاءت ((إم جى)) ببيع نحو أكثر من 1.4 ألف سيارة، وفي المركز الثالث العلامة التجارية ((هيونداى)) 1.4 ألف سيارة، وفى المركز الرابع ((كيا)) اليابانية بنحو 1.3 ألف سيارة، وفى المركز الخامس ((مرسيدس)) بواقع 1.1 ألف سيارة.
وكشف التقرير أن السوق المصرية استوعبت خلال شهر أغسطس الماضي فقط نحو أكثر من 41.1 ألف مركبة (زيرو) تشمل ( السيارات الملاكى والنقل والدراجات النارية والأجرة وسيارات الاسعاف والمطافى والأتوبيسات وباقى أنواع التراخيص).
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