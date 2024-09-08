ترخيص 91 ألف سيارة ملاكى جديدة أول 8 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

كشف التقرير الشهري للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن السوق المصرية استوعبت خلال أول 8 أشهر من العام الجارى ترخيص نحو 91.6 ألف سيارة ملاكى جديدة.

أشار التقرير، إلى أن أعداد السيارات الملاكى التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر أغسطس الماضى بلغ نحو حوالى 17.4 ألف سيارة ملاكى، من بينها 389 سيارة موديل 2021، و714 سيارة موديل 2022، و1.8 ألف سيارة موديل 2023، وأكثر من 10 آلاف سيارة موديل 2024، و4.5 ألف سيارة موديل 2025.

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أوضح التقرير، أن العلامة التجارية ((شيرى)) احتلت المركز الأول في قائمة السيارات الملاكي، ببيع نحو 1.8 ألف سيارة، وفي المركز الثاني جاءت ((إم جى)) ببيع نحو أكثر من 1.4 ألف سيارة، وفي المركز الثالث العلامة التجارية ((هيونداى)) 1.4 ألف سيارة، وفى المركز الرابع ((كيا)) اليابانية بنحو 1.3 ألف سيارة، وفى المركز الخامس ((مرسيدس)) بواقع 1.1 ألف سيارة.

وكشف التقرير أن السوق المصرية استوعبت خلال شهر أغسطس الماضي فقط نحو أكثر من 41.1 ألف مركبة (زيرو) تشمل ( السيارات الملاكى والنقل والدراجات النارية والأجرة وسيارات الاسعاف والمطافى والأتوبيسات وباقى أنواع التراخيص).



