((الشرقيون للتنمية)) تجذب 25 مستثمرًا خارجيًا لإنشاء مصانع بالعين السخنة - جريدة البورصة

تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية الصناعية مع 25 مستثمرًا عربيًا وأجنبيًا لإنشاء مشروعات صناعية ضمن المرحلة الأولى لتطوير منطقتها فى العين السخنة بمحور قناة السويس.

وقال المهندس سامح عطية العضو المنتدب للشركة، إن ((الشرقيون)) وقعت تلك العقود منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية الشهر الماضى، وحاليًا تدرس 4 طلبات استثمارية جديدة وفور الانتهاء سيتم إرسالها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإصدار قرار بتخصيص أراض لهم.

موضوعات((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـ”التنكات” باستثمارات 800 ألف يورو “التنمية الحضرية” يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه “أيادى للاستثمار” تستهدف زيادة رأس مالها إلى مليار جنيه

ونفذت الشركة المرحلة الأولى على مساحة مليونى متر مربع بتكلفة بلغت نحو 570 مليون جنيه، وتتطلع إلى الانتهاء من إجمالى المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، بحسب العضو المنتدب للشركة.

وأضاف عطية لـ”البورصة”، أن الشركة تعاقدت منذ بداية فتح باب تخصيص الأراضي بالعين السخنة وحتى الآن مع 95 مستثمرًا، منهم 10 مصانع بدأت عملية التشغيل، ونحو 23 مصنعًا قيد الإنشاء حاليًا وجارى تسليم 23 مستثمرا أراضى، أما باقى التعاقدات فمازالت قيد الدراسة من قبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبمجرد الموافقة ستحصل على المساحات المطلوبة.

وأشار إلى أن الشركة تنسق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات جديدة من دول الهند والخليج العربى، خاصة التى تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول المجاورة وبالتحديد أفريقيا.

وأضاف أن الشركة تسعر أراضيها بالقطعة وليس بالمتر المربع، وأسعار المساحات فى المنطقة تختلف من مكان لآخر، ويرجع الاختلاف إلى موقع الأرض ومدى قربها من رصيف الميناء، وعلى حسب النشاط وشكل الأرض.

وتمتلك“الشرقيون للتنمية” مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.

وتعد شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، ويسهم فى هيكل الملكية مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة 75%، وبنك قناة السويس بنسبة 15% والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينها شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للشركة.