((الشرقيون للتنمية)) تجذب 25 مستثمرًا خارجيًا لإنشاء مصانع بالعين السخنة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عطية: الشركة تلقت 4 طلبات استثمارية جديدة الأسبوع الماضى وجار دراستها
تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية الصناعية مع 25 مستثمرًا عربيًا وأجنبيًا لإنشاء مشروعات صناعية ضمن المرحلة الأولى لتطوير منطقتها فى العين السخنة بمحور قناة السويس.
وقال المهندس سامح عطية العضو المنتدب للشركة، إن ((الشرقيون)) وقعت تلك العقود منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية الشهر الماضى، وحاليًا تدرس 4 طلبات استثمارية جديدة وفور الانتهاء سيتم إرسالها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإصدار قرار بتخصيص أراض لهم.
موضوعات متعلقة
((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـ”التنكات” باستثمارات 800 ألف يورو “التنمية الحضرية” يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه “أيادى للاستثمار” تستهدف زيادة رأس مالها إلى مليار جنيه
ونفذت الشركة المرحلة الأولى على مساحة مليونى متر مربع بتكلفة بلغت نحو 570 مليون جنيه، وتتطلع إلى الانتهاء من إجمالى المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، بحسب العضو المنتدب للشركة.
وأضاف عطية لـ”البورصة”، أن الشركة تعاقدت منذ بداية فتح باب تخصيص الأراضي بالعين السخنة وحتى الآن مع 95 مستثمرًا، منهم 10 مصانع بدأت عملية التشغيل، ونحو 23 مصنعًا قيد الإنشاء حاليًا وجارى تسليم 23 مستثمرا أراضى، أما باقى التعاقدات فمازالت قيد الدراسة من قبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبمجرد الموافقة ستحصل على المساحات المطلوبة.
وأشار إلى أن الشركة تنسق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات جديدة من دول الهند والخليج العربى، خاصة التى تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول المجاورة وبالتحديد أفريقيا.
وأضاف أن الشركة تسعر أراضيها بالقطعة وليس بالمتر المربع، وأسعار المساحات فى المنطقة تختلف من مكان لآخر، ويرجع الاختلاف إلى موقع الأرض ومدى قربها من رصيف الميناء، وعلى حسب النشاط وشكل الأرض.
وتمتلك“الشرقيون للتنمية” مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 13 مليار جنيه.
وتعد شركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، ويسهم فى هيكل الملكية مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة 75%، وبنك قناة السويس بنسبة 15% والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينها شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للشركة.
MENAFN08092024000202011048ID1108650129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.