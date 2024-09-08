%47 نموًا فى واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام - جريدة البورصة

نمت واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول بنحو 46.9% لتصل إلى 1.155 مليار دولار، مقابل 786.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.

وتشمل الواردات السيارات الملاكى والحافلات وسيارات النقل.

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لكن واردات السيارات الملاكى فى شهر يونيو فقط تراجعت على أساس سنوى بنحو 14.6% على أساس سنوى، عقب نمو دام حوالى 7 أشهر متتالية.

وسجلت واردات الملاكى فى يونيو نحو 133.8 مليون دولار، مقابل 156.7 مليون دولار في يونيو من العام الماضى، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف التقرير، ارتفاع واردات قطع غيار السيارات بنسبة 24.8% خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ حيث بلغت قيمتها 49.2 مليون دولار، مقابل 39.4 مليون دولار خلال يونيو 2023، بارتفاع بلغت قيمته 9.8 مليون دولار.

وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع فى يونيو بنسبة بلغت نحو 25.6%؛ حيث شهد الشهر استيراد ما قيمته 10.7 مليون دولار، مقابل 14.4 مليون دولار خلال يونيو 2023، بانخفاض 3.7 مليون دولار.

وسجلت واردات الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل، ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 28.5% فى يونيو، لتسجل نحو 45 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار، بارتفاع قدره 10 مليون دولار.

وشهدت واردات الجرارات تامة الصنع، ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضى، بنسبة بلغت نحو 392%، لتصل إلى 24.6 مليون دولار، مقابل 5 مليون دولار خلال شهر يونيو 2023.

وجاءت الجرارات تامة الصنع، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2024.

وذكر التقرير، أن الواردات المصرية من الأتوبيس والميكروباص والمينى باص تامة الصنع خلال الفترة المذكورة سجلت 203 آلاف دولار، مقابل 994 ألف دولار، خلال شهر يونيو عام 2023.