%47 نموًا فى واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) %14.6 تراجعا فى واردات الملاكى خلال يونيو على أساس سنوى
نمت واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول بنحو 46.9% لتصل إلى 1.155 مليار دولار، مقابل 786.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.
وتشمل الواردات السيارات الملاكى والحافلات وسيارات النقل.
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لكن واردات السيارات الملاكى فى شهر يونيو فقط تراجعت على أساس سنوى بنحو 14.6% على أساس سنوى، عقب نمو دام حوالى 7 أشهر متتالية.
وسجلت واردات الملاكى فى يونيو نحو 133.8 مليون دولار، مقابل 156.7 مليون دولار في يونيو من العام الماضى، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف التقرير، ارتفاع واردات قطع غيار السيارات بنسبة 24.8% خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ حيث بلغت قيمتها 49.2 مليون دولار، مقابل 39.4 مليون دولار خلال يونيو 2023، بارتفاع بلغت قيمته 9.8 مليون دولار.
وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع فى يونيو بنسبة بلغت نحو 25.6%؛ حيث شهد الشهر استيراد ما قيمته 10.7 مليون دولار، مقابل 14.4 مليون دولار خلال يونيو 2023، بانخفاض 3.7 مليون دولار.
وسجلت واردات الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل، ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 28.5% فى يونيو، لتسجل نحو 45 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار، بارتفاع قدره 10 مليون دولار.
وشهدت واردات الجرارات تامة الصنع، ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضى، بنسبة بلغت نحو 392%، لتصل إلى 24.6 مليون دولار، مقابل 5 مليون دولار خلال شهر يونيو 2023.
وجاءت الجرارات تامة الصنع، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2024.
وذكر التقرير، أن الواردات المصرية من الأتوبيس والميكروباص والمينى باص تامة الصنع خلال الفترة المذكورة سجلت 203 آلاف دولار، مقابل 994 ألف دولار، خلال شهر يونيو عام 2023.
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