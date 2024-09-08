تحديث الصناعة يقدم الدعم الفنى لأكثر من 27 ألف مصنع - جريدة البورصة

كشف هيثم المشد مدير الرقمنة والابتكار بمركز تحديث الصناعة، عن أن المركز قدم الدعم الفنى لأكثر من 27 ألف من خلال الإدارات المختلفة بالمركز.

وأضاف المشد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المركز لديه فريق لتقييم المشروعات وتحديد الفجوات التى تحتاج إلى التطوير، ومن الممكن أن يقدم للمصانع أيضًا استشارات بخلاف الدعم الفنى.

موضوعات((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـ”التنكات” باستثمارات 800 ألف يورو “التنمية الحضرية” يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه “أيادى للاستثمار” تستهدف زيادة رأس مالها إلى مليار جنيه

وأوضح أن المركز يقوم بتقديم الدعم الفنى، حيث تساعد الشركات على تجهيز الأوراق اللازمة للوصول إلى التمويل من خلال البنك، وتاهيل الشركات للوصول للتمويل عبر إدارة متخصصة تقدم مشورات بشأن الوصول للتمويل، مؤكدًا على أن المركز لا يقدم تمويلات.

وأشار إلى أن المركز يعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 80% من الاقتصاد المصرى، و20% شركات متوسطة.

أضاف أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى النمو وتحقيق الربحية ولذلك يقوم مركز بتطوير ومساعدتها على النمو مع تحديد اتجاه التطوير بحسب استراتيجية الشركة.

وأضاف أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى التخطيط وتحديد اتجاه تسير فيه أكثر من حاجتها إلى الدعم المالى، ولذلك يحقق المركز التكامل عبر عقد الشراكات اللازمة.

وأكد أهمية التحول الرقمي فى جميع القطاعات الصناعية، ويقوم المركز بمساعدة المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة فى رحلة التحول الرقمى التى عادة ما تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى تطبيق مدخلات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى حيث يتم تقديم هذه الخدمات الفنية لجميع المجتمع الصناعى.

وأوضح أن المركز لديه إدارة لتعميق التصنيع المحلى، بهدف خلق التكامل بين الصناعة المصرية ولكى تنجو المصانع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث تساهم فى خفض الاستيراد وإيجاد بديل محلى من المصانع الصغيرة بحيث يتشارك مع مصانع كبرى مما يخلق التكامل ويساهم فى تحسين الاقتصاد.