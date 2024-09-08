تحديث الصناعة يقدم الدعم الفنى لأكثر من 27 ألف مصنع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) المشد: المركز يساعد الشركات فى الوصول للتمويل من خلال إدارة متخصصة
كشف هيثم المشد مدير الرقمنة والابتكار بمركز تحديث الصناعة، عن أن المركز قدم الدعم الفنى لأكثر من 27 ألف مصنع من خلال الإدارات المختلفة بالمركز.
وأضاف المشد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المركز لديه فريق لتقييم المشروعات وتحديد الفجوات التى تحتاج إلى التطوير، ومن الممكن أن يقدم للمصانع أيضًا استشارات بخلاف الدعم الفنى.
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وأوضح أن المركز يقوم بتقديم الدعم الفنى، حيث تساعد الشركات على تجهيز الأوراق اللازمة للوصول إلى التمويل من خلال البنك، وتاهيل الشركات للوصول للتمويل عبر إدارة متخصصة تقدم مشورات بشأن الوصول للتمويل، مؤكدًا على أن المركز لا يقدم تمويلات.
وأشار إلى أن المركز يعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 80% من الاقتصاد المصرى، و20% شركات متوسطة.
أضاف أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى النمو وتحقيق الربحية ولذلك يقوم مركز بتطوير ومساعدتها على النمو مع تحديد اتجاه التطوير بحسب استراتيجية الشركة.
وأضاف أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى التخطيط وتحديد اتجاه تسير فيه أكثر من حاجتها إلى الدعم المالى، ولذلك يحقق المركز التكامل عبر عقد الشراكات اللازمة.
وأكد أهمية التحول الرقمي فى جميع القطاعات الصناعية، ويقوم المركز بمساعدة المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة فى رحلة التحول الرقمى التى عادة ما تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى تطبيق مدخلات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى حيث يتم تقديم هذه الخدمات الفنية لجميع المجتمع الصناعى.
وأوضح أن المركز لديه إدارة لتعميق التصنيع المحلى، بهدف خلق التكامل بين الصناعة المصرية ولكى تنجو المصانع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث تساهم فى خفض الاستيراد وإيجاد بديل محلى من المصانع الصغيرة بحيث يتشارك مع مصانع كبرى مما يخلق التكامل ويساهم فى تحسين الاقتصاد.
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