وزير الاستثمار: 2.8 مليار جنيه قيمة صفقة الاستحواذ على تمويلى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن تحالف المؤسسات الدولية المكون من تنمية فينشرز كابيتال، وإس بى آى كابيتال، والبنك الأوروبى لإعادة والتنمية، وbii، ضخ استثمارات بنحو 2.8 مليار جنيه للاستحواذ على شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن الصفقة تشهد زخما كبيرا خاصة بتبادل الاستثمارات بين رأس المال الحكومى والقطاع الخاص.
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وشهدت عملية البيع تخارج كلاً من أيادى للاستثمار والتنمية التى تمتلك 40% من الشركة، و30% لصالح شركة إن آى كابيتال، و30% لصالح البريد للاستثمار.
ونشرت جريدة“البورصة” الأسبوع الماضى، أن تحالف مؤسسات دولية يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة استحواذ على شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الجارى، بحسب ما قالته مصادر لـ((البورصة)).
وأصدرت شركة تمويلى تقريراً عن نشاطها مطلع العام الجارى كشف وصول محفظة التمويلات التراكمية إلى أكثر من 13.25 مليار جنيه منذ تأسيسها فى 2017 وحتى نهاية عام 2023.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من محفظة التمويلات التراكمية نحو 480 ألف عميل على مدار 6 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن عدد فروع الشركة بلغ 200 فرع تتواجد فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مع استهدافها افتتاح 40 فرعاً جديداً خلال 2024، بينما تجاوز عدد الموظفين 3800 موظف بنهاية العام الماضى.
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