وزير الاستثمار: 2.8 مليار جنيه قيمة صفقة الاستحواذ على تمويلى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن تحالف المؤسسات الدولية المكون من تنمية فينشرز كابيتال، وإس بى آى كابيتال، والبنك الأوروبى لإعادة والتنمية، وbii، ضخ استثمارات بنحو 2.8 مليار جنيه للاستحواذ على شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن الصفقة تشهد زخما كبيرا خاصة بتبادل الاستثمارات بين رأس المال الحكومى والقطاع الخاص.

موضوعات((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـ”التنكات” باستثمارات 800 ألف يورو “التنمية الحضرية” يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه “أيادى للاستثمار” تستهدف زيادة رأس مالها إلى مليار جنيه

وشهدت عملية البيع تخارج كلاً من أيادى للاستثمار والتنمية التى تمتلك 40% من الشركة، و30% لصالح شركة إن آى كابيتال، و30% لصالح البريد للاستثمار.

ونشرت جريدة“البورصة” الأسبوع الماضى، أن تحالف مؤسسات دولية يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة استحواذ على شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الجارى، بحسب ما قالته مصادر لـ((البورصة)).

وأصدرت شركة تمويلى تقريراً عن نشاطها مطلع العام الجارى كشف وصول محفظة التمويلات التراكمية إلى أكثر من 13.25 مليار جنيه منذ تأسيسها فى 2017 وحتى نهاية عام 2023.

وبلغ عدد العملاء المستفيدين من محفظة التمويلات التراكمية نحو 480 ألف عميل على مدار 6 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن عدد فروع الشركة بلغ 200 فرع تتواجد فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مع استهدافها افتتاح 40 فرعاً جديداً خلال 2024، بينما تجاوز عدد الموظفين 3800 موظف بنهاية العام الماضى.