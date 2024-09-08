أيادى للاستثمار تستهدف زيادة رأس مالها إلى مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أسامة صالح الرئيس التنفيذي لشركة أيادى للتنمية والاستثمار، إن شركته تستهدف زيادة رأس مالها لنحو مليار جنيه خلال العام المقبل، مقابل 770 مليون جنيه رأس المال الحالى.
وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن محفظة الشركة تضم استثمارات متنوعة، و9 شركات فى قطاعات مختلفة يستحوذ القطاع المالى والإعلام على الحصة الأكبر من محفظة الشركات.
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وأكد أن شركة أيادي تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
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