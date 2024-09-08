أيادى للاستثمار تستهدف زيادة رأس مالها إلى مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أسامة صالح الرئيس التنفيذي لشركة أيادى للتنمية والاستثمار، إن شركته تستهدف زيادة رأس مالها لنحو مليار جنيه خلال العام المقبل، مقابل 770 مليون جنيه رأس المال الحالى.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن محفظة الشركة تضم استثمارات متنوعة، و9 شركات فى قطاعات مختلفة يستحوذ القطاع المالى والإعلام على الحصة الأكبر من محفظة الشركات.

موضوعات((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـ”التنكات” باستثمارات 800 ألف يورو “التنمية الحضرية” يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه الاستثمار: 2.8 مليار جنيه قيمة الاستحواذ على“تمويلى”

وأكد أن شركة أيادي تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.