التوترات الجيوساسية والمنافسة يهبطان بصادرات السيراميك 22% أول 7 أشهر - جريدة البورصة

هبطت صادرات مصر من السيراميك خلال أول 7 شهور من العام الجارى بنسبة 22%، لتسجل القيمة التصديرية 64 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف المجلس التصديرى لمواد البناء، أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى فى استيراد السيراميك المصرى خلال الفترة من يناير إلي يوليو، ورغم ذلك بقيمة 26.7 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

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بينما سجلت الصادرات إلى الأردن 5.9 مليون دولار مقابل 11.6 مليون دولار، كما ارتفعت بنسبة طفيفة إلى رومانيا لتسجل 4.6 مليون دولار مقابل نحو 4.1 مليون دولار، فى حين ارتفعت صادرات السيراميك إلي السودان لنحو 4.4 مليون دولار مقابل 3.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وعزا متعاملون بالقطاع التراجع إلى التوترات الجيوسياسية التى تشهدها بعض الدول المجاورة، والمنافسة مع المنتجات السعودية الأقل فى السعر بنحو 30%.

وقال بهاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن توترات البحر عرقلت وصول السيراميك إلى دول شرق أفريقيا، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق العربية المأزومة وبالتحديد السودان.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات تحتاج إلى زيادة نسبة المساندة التصديرية، لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنافسة القوية من الشركات الصينية فى السعودية التى بدأت تستحوذ على حصص كبيرة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط.

لفت إلى أن الصناع ناقشوا التحديات المتعلقة بإجراءات صرف الدعم خلال اللقاء الأخير مع وزير الاستثمار، والتى تتمثل في عدم صرف دعم الشحن البحرى لمختلف الدول منها العربية والأوروبية واقتصاره على الدول الأفريقية.

قال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن السعودية تقدم امتيازات للمصنعين تتمثل فى خفض أسعار الطاقة، وزيادة المساندة التصديرية، وهو ما انعكس على المنافسة مع الشركات المصرية.

وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة فى القطاع تصل إلى 38 وتعمل جميعا لكن تختلف نسبة التشغيل فى كل شركة.

وفى تصريح سابق لـ“البورصة”، أوضح أن الطاقة الإنتاجية لشركات القطاع تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، لكن حاليًا الإنتاج لا يتجاوز 170 مليون متر بسبب أوضاع السوق.

قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا لـ“البورصة” إن شركات القطاع لم تتمكن من صرف المساندة التصديرية، لذا على الحكومة تسريع صرفها حتى تتمكن من الموازنة بين تكلفة الإنتاج والتسعير النهائي للمنتج.