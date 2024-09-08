سيسترا استشارى مشروع تطوير خط سكة حديد ((طنطا ـ دمياط)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر : طرح المناقصة على الشركات المهتمة بالأعمال التنفيذية نوفمبر المقبل
تعاقدت هيئة السكك الحديدية الأسبوع الماضى مع مكتب“سيسترا” للاستشارات الهندسية الدولية لتولى الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير وتحديث اشارات خط ( طنطا- المنصورة- دمياط)، بحسب مصادر وثيقة الصلة بالمشروع تحدثت لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر أن الخط يبلغ طوله 119 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 316 مليون يورو ممولة من مؤسسات تمويل دولية تتضمن بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية حيث سيقدم البنك قرضاً بقيمة 221 مليون يورو بينما ستقدم الوكالة الفرنسية 95 مليون يورو.
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وأوضحت أنه من المقرر طرح مناقصة المشروع على الشركات المهتمة من القطاع الخاص نوفمبر المقبل لبدء تلقى سابقة الأعمال للشركات الراغبة فى دخول المناقصة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستفتح الباب لسرعة تكوين تحالف مشترك يساهم فى تسريع عملية الترسية بعد الموافقة على العطاءات الفنية والمالية والتى سيتبعها توقيع العقود النهائية بين الهيئة والتحالف المطور الفائز بالمشروع .
ويتمثل المشروع فى تطوير خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط ، مرورا بمدينة المنصورة، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج، بينما الجزء الثانى بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی.
وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 ركاب و4 بضائع،) والثانى بـ32 قطاراً يومياً (28 ركاب و4 بضائع).
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