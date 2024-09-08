سيسترا استشارى مشروع تطوير خط سكة حديد ((طنطا ـ دمياط)) - جريدة البورصة

تعاقدت هيئة السكك الحديدية الأسبوع الماضى مع مكتب“سيسترا” للاستشارات الهندسية الدولية لتولى الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير وتحديث اشارات خط ( طنطا- المنصورة- دمياط)، بحسب مصادر وثيقة الصلة بالمشروع تحدثت لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر أن الخط يبلغ طوله 119 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 316 مليون يورو ممولة من مؤسسات تمويل دولية تتضمن بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية حيث سيقدم البنك قرضاً بقيمة 221 مليون يورو بينما ستقدم الوكالة الفرنسية 95 مليون يورو.

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وأوضحت أنه من المقرر طرح مناقصة المشروع على الشركات المهتمة من القطاع الخاص نوفمبر المقبل لبدء تلقى سابقة الأعمال للشركات الراغبة فى دخول المناقصة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستفتح الباب لسرعة تكوين تحالف مشترك يساهم فى تسريع عملية الترسية بعد الموافقة على العطاءات الفنية والمالية والتى سيتبعها توقيع العقود النهائية بين الهيئة والتحالف المطور الفائز بالمشروع .

ويتمثل المشروع فى تطوير خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط ، مرورا بمدينة المنصورة، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج، بينما الجزء الثانى بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی.

وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 ركاب و4 بضائع،) والثانى بـ32 قطاراً يومياً (28 ركاب و4 بضائع).