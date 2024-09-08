التنمية الحضرية يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخصيص قطعة أرض لشركة“الفاطمية” بالقاهرة التاريخية لتنفيذ فندقين باستثمارات 600 مليون جنيه
تلقى صندوق التنمية الحضرية 8 عروض من مستثمرين أجانب ومصريين، لتطوير مشروعين فى كفر الشيخ والمحلة الكبرى بالشراكة بإجمالى استثمارات 55 مليار جنيه.
قال خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إن العروض المقدمة تتضمن عرض من تحالف مصرى إماراتى، بالإضافة إلى 7 شركات مصرية، وذلك لتطوير قطعة أرض فى كفر الشيخ على مساحة 185 فدانا، وقطعة أخرى بمساحة 47 فدانا فى المحلة الكبرى.
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وأضاف صديق لـ”البورصة”، أن مشروع كفر الشيخ بنشاط عمرانى متكامل، ويضم أنشطة طبية وتجارية وإدارية وتعليمية وفندقا ونادى رياضى بإجمالى استثمارات 50 مليار جنيه، ومشروع المحلة الكبرى بنشاط عمرانى متكامل أيضًا باستثمارت مبدئية 5 مليارات جنيه.
وأوضح صديق، أن التحالف المصرى الإماراتى يقوم بدراسة المشروعين وإعدادت الدراسات فى الوقت الحالى، ومن المخطط أن يقدم العرض النهائى للصندوق خلال شهر كحد أقصى، ليقوم الصندوق بالمفاضلة بين العروض المقدمة واختيار الأفضل.
وأشار إلى أن الصندوق وافق على تخصيص قطعة أرض لشركة“الفاطمية” وهى شركة مصرية هندية، بمساحة 3 آلاف متر مربع بمنقطة باب النصر بالقاهرة التاريخية، لإقامة فندقين بطاقة 75 غرفة فندقية، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه.
وقال صديق، إن الصندوق استخرج الرخصة للشركة منذ أسبوعين، وبدأت الشركة فى أعمال التسوية بأرض المشروع.
وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن الصندوق يدرس تأسيس شركة تطوير عقارى تابعة له فى إطار خطته للتوسع وتعظيم حجم أعماله من خلال تنفيذ مشروعات عقارية متنوعة.
وأكد أن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.16 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية، وتطوير عواصم المحافظات.
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