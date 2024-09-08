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التنمية الحضرية يتلقى 8 عروض لتطوير مشروعين بالشراكة باستثمارات 55 مليار جنيه - جريدة البورصة

9/8/2024 11:51:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخصيص قطعة أرض لشركة“الفاطمية” بالقاهرة التاريخية لتنفيذ فندقين باستثمارات 600 مليون جنيه

تلقى صندوق التنمية الحضرية 8 عروض من مستثمرين أجانب ومصريين، لتطوير مشروعين فى كفر الشيخ والمحلة الكبرى بالشراكة بإجمالى استثمارات 55 مليار جنيه.

قال خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إن العروض المقدمة تتضمن عرض من تحالف مصرى إماراتى، بالإضافة إلى 7 شركات مصرية، وذلك لتطوير قطعة أرض فى كفر الشيخ على مساحة 185 فدانا، وقطعة أخرى بمساحة 47 فدانا فى المحلة الكبرى.

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وأضاف صديق لـ”البورصة”، أن مشروع كفر الشيخ بنشاط عمرانى متكامل، ويضم أنشطة طبية وتجارية وإدارية وتعليمية وفندقا ونادى رياضى بإجمالى استثمارات 50 مليار جنيه، ومشروع المحلة الكبرى بنشاط عمرانى متكامل أيضًا باستثمارت مبدئية 5 مليارات جنيه.

وأوضح صديق، أن التحالف المصرى الإماراتى يقوم بدراسة المشروعين وإعدادت الدراسات فى الوقت الحالى، ومن المخطط أن يقدم العرض النهائى للصندوق خلال شهر كحد أقصى، ليقوم الصندوق بالمفاضلة بين العروض المقدمة واختيار الأفضل.

وأشار إلى أن الصندوق وافق على تخصيص قطعة أرض لشركة“الفاطمية” وهى شركة مصرية هندية، بمساحة 3 آلاف متر مربع بمنقطة باب النصر بالقاهرة التاريخية، لإقامة فندقين بطاقة 75 غرفة فندقية، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه.

وقال صديق، إن الصندوق استخرج الرخصة للشركة منذ أسبوعين، وبدأت الشركة فى أعمال التسوية بأرض المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن الصندوق يدرس تأسيس شركة تطوير عقارى تابعة له فى إطار خطته للتوسع وتعظيم حجم أعماله من خلال تنفيذ مشروعات عقارية متنوعة.

وأكد أن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.16 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية، وتطوير عواصم المحافظات.

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