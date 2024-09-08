الشركات الأمريكية تصدر سندات قياسية لتجنب مخاطر الانتخابات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت الشركات الأمريكية الأسبوع الماضي مقدارًا قياسيًا من الديون، إذ تسعى لتجنب تقلبات محتملة ناتجة عن بيانات اقتصادية مرتقبة، واجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
أظهرت بيانات من بورصة لندن للأوراق المالية أن 29 صفقة سندات أمريكية من الدرجة الاستثمارية دخلت السوق يوم الثلاثاء وحده بعد عطلة عيد العمال، وهو أعلى رقم يومي على الإطلاق.
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المستقبل
كان هناك نشاط آخر يوم الأربعاء أدى إلى رفع الإصدارات خلال هذين اليومين إلى أقل من 73 مليار دولار، وهو أكبر رقم في سجلات بورصة لندن منذ 20 عامًا.
وتبع ذلك المزيد من الصفقات الكبرى، مما رفع إجمالي الاقتراض عبر 60 جهة إصدار عالية الجودة إلى ما يقرب من 82 مليار دولار، وبالتالي فإن هذا الأسبوع يعد الأكثر ازدحامًا منذ مايو 2020.
وقال تيدي هودجسون، الرئيس المشارك العالمي لأسواق رأس المال بالدخل الثابت في مورغان ستانلي:“لقد كان هذا الأسبوع أكثر نشاطًا مما كنا نتوقع”.
وشملت صفقات الاقتراض الأخيرة قطاعات مختلفة، بما في ذلك صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار من“فورد موتور كريدت” ومجموعة من مبيعات السندات من البنوك، وصفقة بقيمة 750 مليون دولار من“تارجت”، وأخرى بقيمة 4 مليارات دولار من“أوبر”، التي أتمت أول عملية اقتراض منذ ترقيتها الشهر الماضي إلى شركة استثمارية.
عادةً ما يتسابق المقترضون من الدرجة الاستثمارية للحصول على قروض في أوائل سبتمبر.
ولكن، وفقًا لكبار المصرفيين، فإن الإصدار القياسي خلال الأسبوع الأخير يعكس أيضًا رغبة في الابتعاد عن أي تقلبات محتملة بسبب بيانات اقتصادية أو الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر.
وأوضح دان ميد، رئيس مجموعة السندات الاستثمارية في“بنك أوف أمريكا سيكيورتيز”:“يسعى المصدرون لتقديم الإصدارات لتفادي المخاطر المرتبطة بالأحداث المحتملة، بما في ذلك تقارير البيانات الاقتصادية القادمة، وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة، والانتخابات، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة مع الالتزام بفترات الحظر”.
وأضاف المصرفيون أن انخفاض تكاليف الاقتراض خلال الصيف جعل هذا الأسبوع وقتًا جذابًا بشكل خاص لإعادة تمويل بعض الديون التي ستستحق في الأعوام القادمة.
وأشار المصرفيون إلى أن الاضطرابات التي حدثت الشهر الماضي، نتيجة لتقرير ضعيف عن الوظائف في يوليو، كان بمثابة تذكير للشركات بمخاطر تأجيل جمع الأموال حتى تجد الظروف قد تحولت ضدها.
وقالت مورين أوكونور، رئيسة قسم السندات الاستثمارية العالمية في“ويلز فارجو”:“بالتأكيد بدأ الناس يتحدثون عن الركود مرة أخرى للمرة الأولى منذ فترة طويلة. لكن مخاطر حدوث ركود فعلي ما زالت منخفضة، لكنها أعلى مما كانت عليه في بداية الصيف”.
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