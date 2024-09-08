الشركات الأمريكية تصدر سندات قياسية لتجنب مخاطر الانتخابات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت الشركات الأمريكية الأسبوع الماضي مقدارًا قياسيًا من الديون، إذ تسعى لتجنب تقلبات محتملة ناتجة عن بيانات اقتصادية مرتقبة، واجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

أظهرت بيانات من بورصة لندن للأوراق المالية أن 29 سندات أمريكية من الدرجة الاستثمارية دخلت السوق يوم الثلاثاء وحده بعد عطلة عيد العمال، وهو أعلى رقم يومي على الإطلاق.

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كان هناك نشاط آخر يوم الأربعاء أدى إلى رفع الإصدارات خلال هذين اليومين إلى أقل من 73 مليار دولار، وهو أكبر رقم في سجلات بورصة لندن منذ 20 عامًا.

وتبع ذلك المزيد من الصفقات الكبرى، مما رفع إجمالي الاقتراض عبر 60 جهة إصدار عالية الجودة إلى ما يقرب من 82 مليار دولار، وبالتالي فإن هذا الأسبوع يعد الأكثر ازدحامًا منذ مايو 2020.

وقال تيدي هودجسون، الرئيس المشارك العالمي لأسواق رأس المال بالدخل الثابت في مورغان ستانلي:“لقد كان هذا الأسبوع أكثر نشاطًا مما كنا نتوقع”.

وشملت صفقات الاقتراض الأخيرة قطاعات مختلفة، بما في ذلك صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار من“فورد موتور كريدت” ومجموعة من مبيعات السندات من البنوك، وصفقة بقيمة 750 مليون دولار من“تارجت”، وأخرى بقيمة 4 مليارات دولار من“أوبر”، التي أتمت أول عملية اقتراض منذ ترقيتها الشهر الماضي إلى شركة استثمارية.

عادةً ما يتسابق المقترضون من الدرجة الاستثمارية للحصول على قروض في أوائل سبتمبر.

ولكن، وفقًا لكبار المصرفيين، فإن الإصدار القياسي خلال الأسبوع الأخير يعكس أيضًا رغبة في الابتعاد عن أي تقلبات محتملة بسبب بيانات اقتصادية أو الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

وأوضح دان ميد، رئيس مجموعة السندات الاستثمارية في“بنك أوف أمريكا سيكيورتيز”:“يسعى المصدرون لتقديم الإصدارات لتفادي المخاطر المرتبطة بالأحداث المحتملة، بما في ذلك تقارير البيانات الاقتصادية القادمة، وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة، والانتخابات، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة مع الالتزام بفترات الحظر”.

وأضاف المصرفيون أن انخفاض تكاليف الاقتراض خلال الصيف جعل هذا الأسبوع وقتًا جذابًا بشكل خاص لإعادة تمويل بعض الديون التي ستستحق في الأعوام القادمة.

وأشار المصرفيون إلى أن الاضطرابات التي حدثت الشهر الماضي، نتيجة لتقرير ضعيف عن الوظائف في يوليو، كان بمثابة تذكير للشركات بمخاطر تأجيل جمع الأموال حتى تجد الظروف قد تحولت ضدها.

وقالت مورين أوكونور، رئيسة قسم السندات الاستثمارية العالمية في“ويلز فارجو”:“بالتأكيد بدأ الناس يتحدثون عن الركود مرة أخرى للمرة الأولى منذ فترة طويلة. لكن مخاطر حدوث ركود فعلي ما زالت منخفضة، لكنها أعلى مما كانت عليه في بداية الصيف”.