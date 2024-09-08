((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـالتنكات باستثمارات 800 ألف يورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جى بى إس المتخصصة فى تركيب خطوط الإنتاج افتتاح مصنعا جديدا للخزانات“التنكات” الاستانلس ستيل خلال الأسبوع المقبل بحجم استثمارات تتراوح بين 700 و800 ألف يورو.

وقال أحمد وجيه رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة أبو رواش الصناعية التابعة لمحافظة الجيزة، وسيلبى المصنع احتياجات قطاع المشروبات والصناعات الدوائية.

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أضاف لـ“البورصة”، أن المصنع الجديد سيساهم فى تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أبرز الشركات المصنعة لـ”التنكات” فى السوق المصرى.

وأوضح، أن شركة جى بى تأسست عام 2020 بعدما اكتسبت خبرة تمتد لأكثر من 12 عامًا فى مجال توريد وتركيب وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج للمصانع من خلال فريقين عمل فى الجزائر وتونس، وفريق بمصر.

ذكر، أن الشركة بدأت تنفيذ أول مشروع فى لبنان، ثم نفذت مشروعين فى مصر لصالح أكبر شركتين للمشروبات الغازية، كما نجحت فى نقل خط إنتاج من جنوب إفريقيا إلى العراق، وبعدها نفذت مشروعين فى اليمن ثم السعودية بنهاية العام الماضى، وحاليًا تسعى لتنفيذ مشروعين فى مصر والسعودية.

لفت إلى أن الميزة التنافسية التى يتميز بها فريق العمل بالشركة هو العمل بجودة عالية تنافس آداء الشركات الأجنبية جعلها مطلوبة من شركات المشروبات العالمية التى أسندت إحداها للشركة عملية إعادة تشغيل خط إنتاج مستعمل ليتم تحويله إلى خط جديد يعمل بذات الكفاءة المطلوبة.

أوضح، أن متوسط حجم المبيعات التى حققتها الشركة خلال الـ 3 سنوات الماضية سجل نحو مليون يورو.

وذكر، أن تكلفة تركيب خط الإنتاج الجديد قد يصل لمصانع الأغذية والمشروبات إلى 10 ملايين يورو بحد أدنى أما المستعمل فتقل تكلفته عن ذلك بنحو 50%.

وقال، إن الشركة أطلقت تطبيقا يتيح للعملاء التواصل مع فريق العمل سواء لتركيب خطوط إنتاج جديدة أو إعادة تشغيل المستعمل أو نقل خطوط الإنتاج المستعملة، كما يمكن العملاء من عرض خطوط الإنتاج عبر التطبيق المقرر إتاحته قريبًا.

ونوه إلى أن خطوة إنشاء التطبيق جاءت لتسهيل العمل والتواصل مع الشركات خارج وداخل مصر بعدما كان يسير عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المعاينة من خلال التنقل.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع 6 شركات منذ بداية 2024؛ منها 4 شركات مصرية وشركتان أجنبيتان.

وأشار إلى أن حجم أعمال الشركة فى مصر خلال العام الجارى يتعدى 30 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو العام الماضى.

لفت إلى أن“جى بى إس” تقدم استشارات لتنفيذ مشاريع لمستثمرين جدد فى قطاع المشروبات.

وأوضح، أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء فى العديد من الدول، بما فى ذلك لبنان، جنوب أفريقيا، مصر، العراق، السعودية، اليمن، الجزائر، فيتنام.

أكد أن الشركة لا تركز فقط على المنافسة على الأسعار، بل تسعى إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال توفير حلول مبتكرة وخدمات ما بعد البيع عالية الجودة.

وذكر، أن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية دفعت شركات مصرية لتنفيذ توسعات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تركيب خطوط إنتاج جديدة أو مستعملة، كما لجأت بعض الشركات لتعبئة منتجاتها فى مصانع لدى الغير.