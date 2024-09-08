((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـالتنكات باستثمارات 800 ألف يورو - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة جى بى إس المتخصصة فى تركيب خطوط الإنتاج افتتاح مصنعا جديدا للخزانات“التنكات” الاستانلس ستيل خلال الأسبوع المقبل بحجم استثمارات تتراوح بين 700 و800 ألف يورو.
وقال أحمد وجيه رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة أبو رواش الصناعية التابعة لمحافظة الجيزة، وسيلبى المصنع احتياجات قطاع المشروبات والصناعات الدوائية.
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أضاف لـ“البورصة”، أن المصنع الجديد سيساهم فى تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أبرز الشركات المصنعة لـ”التنكات” فى السوق المصرى.
وأوضح، أن شركة جى بى تأسست عام 2020 بعدما اكتسبت خبرة تمتد لأكثر من 12 عامًا فى مجال توريد وتركيب وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج للمصانع من خلال فريقين عمل فى الجزائر وتونس، وفريق بمصر.
ذكر، أن الشركة بدأت تنفيذ أول مشروع فى لبنان، ثم نفذت مشروعين فى مصر لصالح أكبر شركتين للمشروبات الغازية، كما نجحت فى نقل خط إنتاج من جنوب إفريقيا إلى العراق، وبعدها نفذت مشروعين فى اليمن ثم السعودية بنهاية العام الماضى، وحاليًا تسعى لتنفيذ مشروعين فى مصر والسعودية.
لفت إلى أن الميزة التنافسية التى يتميز بها فريق العمل بالشركة هو العمل بجودة عالية تنافس آداء الشركات الأجنبية جعلها مطلوبة من شركات المشروبات العالمية التى أسندت إحداها للشركة عملية إعادة تشغيل خط إنتاج مستعمل ليتم تحويله إلى خط جديد يعمل بذات الكفاءة المطلوبة.
أوضح، أن متوسط حجم المبيعات التى حققتها الشركة خلال الـ 3 سنوات الماضية سجل نحو مليون يورو.
وذكر، أن تكلفة تركيب خط الإنتاج الجديد قد يصل لمصانع الأغذية والمشروبات إلى 10 ملايين يورو بحد أدنى أما المستعمل فتقل تكلفته عن ذلك بنحو 50%.
وقال، إن الشركة أطلقت تطبيقا يتيح للعملاء التواصل مع فريق العمل سواء لتركيب خطوط إنتاج جديدة أو إعادة تشغيل المستعمل أو نقل خطوط الإنتاج المستعملة، كما يمكن العملاء من عرض خطوط الإنتاج عبر التطبيق المقرر إتاحته قريبًا.
ونوه إلى أن خطوة إنشاء التطبيق جاءت لتسهيل العمل والتواصل مع الشركات خارج وداخل مصر بعدما كان يسير عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المعاينة من خلال التنقل.
وأضاف أن الشركة تعاقدت مع 6 شركات منذ بداية 2024؛ منها 4 شركات مصرية وشركتان أجنبيتان.
وأشار إلى أن حجم أعمال الشركة فى مصر خلال العام الجارى يتعدى 30 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو العام الماضى.
لفت إلى أن“جى بى إس” تقدم استشارات لتنفيذ مشاريع لمستثمرين جدد فى قطاع المشروبات.
وأوضح، أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء فى العديد من الدول، بما فى ذلك لبنان، جنوب أفريقيا، مصر، العراق، السعودية، اليمن، الجزائر، فيتنام.
أكد أن الشركة لا تركز فقط على المنافسة على الأسعار، بل تسعى إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال توفير حلول مبتكرة وخدمات ما بعد البيع عالية الجودة.
وذكر، أن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية دفعت شركات مصرية لتنفيذ توسعات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تركيب خطوط إنتاج جديدة أو مستعملة، كما لجأت بعض الشركات لتعبئة منتجاتها فى مصانع لدى الغير.
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