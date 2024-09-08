يوين يوين آنج تكتب: الاقتصاد الصيني بين التحول التكنولوجي والتباطؤ الاقتصادي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ينظر المراقبون الغربيون إلى الصين غالبا إما باعتبارها قوة عظمى صاعدة على أعتاب الهيمنة العالمية أو على أنها دولة هشة على شفا الانهيار.

الواقع أن هذين التصورين المتناقضين لا يعملان إلا على تضخيم جانب واحد من مسار الصين الاقتصادي: طفرة تكنولوجية إلى جانب رِدّة نمو.

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بوسعنا أن نعزو هذه المفارقة بدرجة كبيرة إلى التوجيهات التي أصدرها الرئيس شي جين بينج، إلى الملايين من موظفي الحزب الشيوعي المكلفين بتحقيق رؤيته الطموحة.

على النقيض من تصور الصين باعتبارها اقتصادا موجها حيث يُصدِر القادة الوطنيون أوامر دقيقة، فإن منطق ما أسميه“الارتجال الموجه” هو السائد.

بموجب هذا المنطق يشير القادة المركزيون إلى أولوياتهم بينما يتولى الجهاز البيروقراطي الضخم في البلاد، الذي يضم الوزارات والحكومات المحلية، تفسير هذه الإشارات والعمل بناء عليها وفقا لحوافز سياسية.

لقد أوضح شي للمسؤولين الصينيين أنه يعتزم أن يكون إرثه اقتصادا جديدا يركز على“التنمية العالية الجودة” و”قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة” (أي الإبداع التكنولوجي الفائق).

لقد ساعد الاقتصاد القديم القائم على الصناعات المُلَوِّثة، والاستثمار في البنية الأساسية، والمضاربة العقارية في رفع الصين من الفقر إلى مرتبة الدخل المتوسط، لكن شي أبعد نفسه عنه. بل يبدو حتى وكأنه يحتقر نموذج النمو السابق في الصين، رابطا إياه بالمنافسين السياسيين والمرؤوسين الفاسدين الذين همشهم أو سجنهم.

وبالتالي فإن المسؤولين الصينيين ليس لديهم حافز يُذكَر لاتخاذ خطوات جريئة لإحياء الاقتصاد القديم: فالنجاح لن يفعل الكثير لتحسين مكانتهم، والفشل قد ينهي حياتهم المهنية.

وهذا يساعد في تفسير الاستجابة الباهتة من جانب الحكومة المركزية للركود الجاري في سوق العقارات.

لو كان صُناع السياسات تصرفوا بشكل حاسم بعد جائحة كوفيد-19 مباشرة، فلربما كانوا ليتمكنوا من استعادة ثقة المستهلك.

ولكن حتى وقتنا الحاضر، لم يضرب التباطؤ الاقتصادي الثقة فحسب، بل وأيضا الدخول، إذ يواجه مزيد من الناس التسريح من العمل وخفض الأجر.

من ناحية أخرى، كان التركيز المنفرد من جانب الحكومة على صُنع منتجات التكنولوجيا المتقدمة سببا في دفع السلطات المحلية إلى الإفراط في الاستثمار في القطاعات التي يفضلها شي، مثل المركبات الكهربائية، والألواح الشمسية.

في مقال حديث، نوضح أنا وزملائي المشاركين في كتابته أن المسؤولين المحليين، بعد أن حددت الحكومة المركزية أهدافا طموحة لبراءات الاختراع الجديدة، وهو مؤشر قياسي للإبداع، عَـمدوا إلى تضخيم الأرقام من خلال تشجيع براءات الاختراع التافهة.

ونتيجة لهذا، انخفضت حصة الابتكارات الجديدة حقا.

ونحن نشير إلى هذه الظاهرة بمسمى“دافع الإبداع المنخفض الإنتاجية”.

برغم أن الصين فعّالة بشكل لافت للنظر في توليد مخرجات ضخمة بسرعة، فإن هذا النهج يؤدي إلى قدر كبير من الإهدار.

وتُعَد صناعة المركبات الكهربائية مثالا رئيسيا: فالصين لديها أكثر من 450 مصنع سيارات، ومع ذلك يعمل ثلثها بأقل من 20% من طاقتها.

وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تفلس معظم هذه الشركات المنتجة، وهذا من شأنه أن يدفع الصناعة إلى التكتل حول قِـلة من الشركات العملاقة مثل“بي واي دي”.

بيد أن هذه الطريقة لا تخلو من جوانب إيجابية. فالقادة المركزيون على استعداد للتسامح مع العجز وإهدار الموارد ما داموا ينتجون أبطالا في النهاية.

تُخرِج الحكومات المحلية كل ما في جعبتها من حيل لتعزيز الصناعات الناشئة، من الجمع بين رأس المال الاستثماري والاستثمار العام إلى اجتذاب المواهب العلمية التي يردعها التدقيق الأمريكي في العلماء الآسيويين.

واكتسبت الصين ، أكثر من 2400 عالم في عام 2021، في حين تكبدت الولايات المتحدة خسارة صافية.

في الأساس، تبنت البيروقراطية الممارسة الشيوعية المتمثلة في“التعبئة” (المعروفة بالعامية باسم حملات“خلية النحل”) لخدمة أهداف القيادة الرأسمالية.

تاريخيا، استهدفت هذه الاستراتيجية الصادرات من السلع الاستهلاكية، فعمل هذا على تمكين الأسر في الشمال العالمي من الاستفادة من المنافسة المفرطة داخل الصين وبالتالي الواردات الصينية الرخيصة.

ولكن منذ ذلك الحين أعيد استخدامها لتشجيع التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة، وهي القطاعات التي تحرص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الهيمنة عليها من خلال سياسات صناعية.

من المؤكد أنه حتى أشد منتقدي شي، لن يعارضوا طموحه إلى التحول بعيدا عن نموذج النمو القديم في الصين وتعزيز الإبداع التكنولوجي الفائق.

ففي النهاية، تطمح كل دولة إلى التحرك في هذا الاتجاه. لكن الاقتصاد القديم والاقتصاد الجديد متشابكان بشكل عميق؛ فإذا تعثر الاقتصاد القديم بسرعة أكبر مما ينبغي، فسوف يؤدي ذلك حتما إلى إعاقة صعود الاقتصاد الجديد.

وهذا واضح بالفعل في الانهيار العقاري، الذي تسبب في محو الوظائف وثروات الأسر، مما دفع المستهلكين إلى خفض الإنفاق.

ونتيجة لهذا، اضطر المنتجون إلى تصدير السلع غير المباعة مثل المركبات الكهربائية، فتسبب ذلك في تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى تتهم الصين بإغراق أسواقها بفائض طاقتها الإنتاجية.

الأمر ببساطة أن اقتصاد الصين الجديد من غير الممكن أن ينمو بشكل واقعي بالسرعة الكافية ليحل محل القديم قريبا.

وتتفاقم هذه المشكلة بسبب خفض الوظائف بفعل أشكال التقدم التكنولوجي مثل الروبوتات الصناعية والمركبات الذاتية القيادة، حيث قطعت الصين أشواطا بعيدة.

وتميل مكاسب الإنتاجية إلى توجيه فوائدها إلى العمال الأصغر سنا والمتعلمين تكنولوجيا فقط، وليس العمال الأكبر سنا.

علاوة على ذلك، يتطلب التحول إلى اقتصاد التكنولوجيا الفائقة عادة نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي وموارد مالية عامة متينة من أجل تمكين الحكومة من الاستثمار في السياسات الصناعية، وإعادة تدريب العمال، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي لأولئك الذين تخلفوا عن الرَكب.

في غياب مثل هذا الدعم، يهدد التحول بتعميق الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية.

لكن الصين تعمل على تسريع تحولها إلى التكنولوجيات المتطورة في خضم ركود اقتصادي وأزمة ديون الحكومات المحلية.

وهذا النهج غير مسبوق في التاريخ الحديث. فعندما واجهت اليابان ركودا اقتصاديا مطولا في تسعينيات القرن العشرين، على سبيل المثال، لم تضاعف في الوقت ذاته الجهود التي تقودها الدولة في مجال الإبداع والابتكار.

لضمان نجاح أي تحول بنيوي، يتعين على شي التأكيد على أهمية دعم الأجزاء الأقل بريقا من الاقتصاد القديم وتوفير فرص العمل أو المساعدات للعمال المُزاحين.

في غياب مثل هذا التوجيه، سيستمر المسؤولون في إعطاء الأولوية للقطاعات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية مع الغرب على الصناعات التقليدية التي لا تزال تمثل معظم النمو في الصين.

تفشل سردية“أوج الصين” في رصد المسار المتناقض الذي تسلكه البلاد.

فهي بمحاولتها إبراز نقاط ضعف الصين فقط، تروج للخوف من أن يخوض القادة الصينيون مجازفات عسكرية، والتي يتعين على الولايات المتحدة التصدي لها.

وكما حَذَّرَ رايان هاس، فإن هذا يهدد بتصعيد حلقة مفرغة من العداء المتبادل.

هل الصين في حالة انحدار إذن؟

الإجابة هي أجل وكلّا.

ففي حين يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، تتحرك الصين نحو اقتصاد أخضر فائق التكنولوجيا، وتظل ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم.

ولكن بينما تواجه الصين رياحا اقتصادية معاكسة قوية ويميل المستهلكون إلى ربط أحزمتهم، يتعين على المستثمرين التكيف مع واقع جديد، ويتعين على الشركاء التجاريين تنويع المخاطر.

من الواضح مع ذلك أن توقعات انهيار الاقتصاد الصيني الوشيك لا تخلو من مبالغة.

وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ، فسوف ينبئنا بأن التطور الوحيد الذي قد يزعزع استقرار النظام حقا هو خواء السلطة عند القمة.

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