سيليا - طلعت مصطفى.. مجتمع ينبض بالحياة فى العاصمة الإدارية فيديو

(MENAFN
- Al-Borsa News) نظمت مجموعة طلعت مصطفى، احتفالاً مميزا بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من نادى سيليا، والتى تضم حمامات سباحة“تعليمى نصف أوليمبى وترفيهى” وعدد من الملاعب الرياضية.
وتضمن الاحتفال عدة فقرات ومسابقات ترفيهية لكل أفراد الأسرة بمشاركة عدد كبير من القاطنين وملاك مشروع“سيليا” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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وأعرب عدد من القاطنين بسيليا عن سعادتهم بافتتاح النادى لما يضمه من ملاعب وأنشطة متنوعة تتيح للملاك ممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع، وأكدوا أن مشروع“سيليا” يشهد أعمال تطوير بشكل مستمر فى كافة المجالات، ويتميز بتوافر مختلف الخدمات التى يحتاجها السكان.
ويضم“نادى سيليا” أيضًا عددًا كبيرًا من الملاعب لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى وملاعب تنس واسكواش ومبنى اجتماعى وجيم وصالات رياضية.
ويتوفر فى“سيليا” حالياً مختلف الخدمات اليومية لتلبية احتياجات السكان، والتى تضم مركز خدمات، ومسجد، وسوبر ماركت، وخدمات طبية، ومناطق جلوس خارجية ومناطق ألعاب للأطفال، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة، منها خط أتوبيسات يربط سيليا بمدينتى.
ويأتى افتتاح نادى سيليا استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة فى المشروع – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى والتى تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل احتياجات القاطنين – لتصبح“سيليا” أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الإدارية.
وتعد“سيليا” أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع فى أحد أكثر المواقع تميزًا فى العاصمة الجديدة، حيث يعد المشروع الوحيد الذى يقع فى قلب النهر الأخضر.
وتعد منطقة“The Village” الأكثر تميزًا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات.
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