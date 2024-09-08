سيليا - طلعت مصطفى.. مجتمع ينبض بالحياة فى العاصمة الإدارية فيديو

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت مجموعة طلعت مصطفى، احتفالاً مميزا بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من نادى سيليا، والتى تضم حمامات سباحة“تعليمى نصف أوليمبى وترفيهى” وعدد من الملاعب الرياضية.

وتضمن الاحتفال عدة فقرات ومسابقات ترفيهية لكل أفراد الأسرة بمشاركة عدد كبير من القاطنين وملاك مشروع“سيليا” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأعرب عدد من القاطنين بسيليا عن سعادتهم بافتتاح النادى لما يضمه من ملاعب وأنشطة متنوعة تتيح للملاك ممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع، وأكدوا أن مشروع“سيليا” يشهد أعمال تطوير بشكل مستمر فى كافة المجالات، ويتميز بتوافر مختلف الخدمات التى يحتاجها السكان.

ويضم“نادى سيليا” أيضًا عددًا كبيرًا من الملاعب لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى وملاعب تنس واسكواش ومبنى اجتماعى وجيم وصالات رياضية.







ويتوفر فى“سيليا” حالياً مختلف الخدمات اليومية لتلبية احتياجات السكان، والتى تضم مركز خدمات، ومسجد، وسوبر ماركت، وخدمات طبية، ومناطق جلوس خارجية ومناطق ألعاب للأطفال، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة، منها خط أتوبيسات يربط سيليا بمدينتى.





ويأتى افتتاح نادى سيليا استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة فى المشروع – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى والتى تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل احتياجات القاطنين – لتصبح“سيليا” أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الإدارية.

وتعد“سيليا” أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع فى أحد أكثر المواقع تميزًا فى العاصمة الجديدة، حيث يعد المشروع الوحيد الذى يقع فى قلب النهر الأخضر.







وتعد منطقة“The Village” الأكثر تميزًا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات.