عقارماب: الحملات الدعائية ليست أهم عوامل اختيار العملاء للشركات العقارية

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت النسخة الأحدث من تقرير محرك البحث العقارى“عقارماب” السنوى لعام 2024، اتجاه أكثر من 45% من مشترين العقارات من الطبقات مرتفعة بالمجتمع إلى اختيار المطور المناسب من بين شركات التطوير العقارى على أساس خبرة المطور وقدرته على التعامل مع مشروعاته السابقة بكفاءة وفعالية، واتجاه حوالى 20% من مشترى العقارات من هذه الطبقة لشراء العقار بناءً على معدل الإنشاء فى المشروع المطروح والتقدم فى بنائه.

وفى المقابل، أوضح التقرير اتجاه النسبة الأكبر من مشترين العقارات من الطبقة متوسطة الدخل والطبقة منخفضة الدخل بالمجتمع لشراء العقار بناء على معدل الإنشاء فى المشروع المطروح والتقدم فى بنائه، ونسبة 20% من مشترى العقارات لاختيار المطور المناسب على أساس خبرة المطور وقدرته على التعامل مع مشروعاته السابقة بكفاءة وفعالية.

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وأظهر التقرير أن الحملات الإعلانية لشركات التطوير العقارى لا تعد من العوامل التى يتم على أساسها اختيار المطور والمشروع المناسب رغم إنفاق أغلب شركات التطوير العقارى مبالغ باهظة على الحملات الدعائية.







جاءت تلك الدراسة فى ظل دخول مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقارى الجديدة والناشئة سوق التطوير العقارى، حيث يرى المشترون أن الكثير من هذه الشركات تفتقد للخبرة بالسوق، ولم يسبق لها تطوير أى مشروعات عقارية، أو لديها خبرة متواضعة فى المقاولات وبناء العقارات، ولا تملك الخبرة الكافية لبناء مشروعات عقارية متكاملة بمستوى خدمات يتناسب مع ما تقدمه، لذلك تعد خبرة المطور وقدرته على تسليم المشروع فى الوقت المحدد أهم عامل فى اختيار الشركة العقارية.

كما أوضح التقرير أيضًا تفضيل نسبة من المشترين لاختيار المطور العقارى بناء على سمعته الحسنة فى السوق عن طريق زيارة مشروعات الشركة التى تم تسكينها بالفعل، وسؤال ساكنى المشروع عن رأيهم فى المشروع والخدمات، بالإضافة إلى قوة الشركة ماليًا، وتفضيل المشترين اختيار المطور العقارى الذى يستعين بالاستشاريين الهندسيين والمقاولين ذوى الخبرة.

تعتمد الدراسة التى أجرتها“عقارماب” على تحليل شامل للسوق العقارى ورصد لتفضيلات ما يزيد على 2 مليون عميل وزائر يتصفحون الموقع شهريًا، هؤلاء هم عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يبحثون عن عقارات للبيع أو الإيجار، حيث بلغ عدد العقارات التى تم تحليلها على الموقع أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد.

وتتيح هذه الإحصائيات لـ”عقارماب” إعداد دراسات تحليلية للتفضيلات العقارية للعملاء بأنواعهم، مع تجميع ردود أكثر من 600 مطور عقارى على استبيانات عقارماب المختلفة.