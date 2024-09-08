عقارماب: الحملات الدعائية ليست أهم عوامل اختيار العملاء للشركات العقارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت النسخة الأحدث من تقرير محرك البحث العقارى“عقارماب” السنوى لعام 2024، اتجاه أكثر من 45% من مشترين العقارات من الطبقات مرتفعة الدخل
بالمجتمع إلى اختيار المطور المناسب من بين شركات التطوير العقارى على أساس خبرة المطور وقدرته على التعامل مع مشروعاته السابقة بكفاءة وفعالية، واتجاه حوالى 20% من مشترى العقارات من هذه الطبقة لشراء العقار بناءً على معدل الإنشاء فى المشروع المطروح والتقدم فى بنائه.
وفى المقابل، أوضح التقرير اتجاه النسبة الأكبر من مشترين العقارات من الطبقة متوسطة الدخل والطبقة منخفضة الدخل بالمجتمع لشراء العقار بناء على معدل الإنشاء فى المشروع المطروح والتقدم فى بنائه، ونسبة 20% من مشترى العقارات لاختيار المطور المناسب على أساس خبرة المطور وقدرته على التعامل مع مشروعاته السابقة بكفاءة وفعالية.
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وأظهر التقرير أن الحملات الإعلانية لشركات التطوير العقارى لا تعد من العوامل التى يتم على أساسها اختيار المطور والمشروع المناسب رغم إنفاق أغلب شركات التطوير العقارى مبالغ باهظة على الحملات الدعائية.
جاءت تلك الدراسة فى ظل دخول مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقارى الجديدة والناشئة سوق التطوير العقارى، حيث يرى المشترون أن الكثير من هذه الشركات تفتقد للخبرة بالسوق، ولم يسبق لها تطوير أى مشروعات عقارية، أو لديها خبرة متواضعة فى المقاولات وبناء العقارات، ولا تملك الخبرة الكافية لبناء مشروعات عقارية متكاملة بمستوى خدمات يتناسب مع ما تقدمه، لذلك تعد خبرة المطور وقدرته على تسليم المشروع فى الوقت المحدد أهم عامل فى اختيار الشركة العقارية.
كما أوضح التقرير أيضًا تفضيل نسبة من المشترين لاختيار المطور العقارى بناء على سمعته الحسنة فى السوق عن طريق زيارة مشروعات الشركة التى تم تسكينها بالفعل، وسؤال ساكنى المشروع عن رأيهم فى المشروع والخدمات، بالإضافة إلى قوة الشركة ماليًا، وتفضيل المشترين اختيار المطور العقارى الذى يستعين بالاستشاريين الهندسيين والمقاولين ذوى الخبرة.
تعتمد الدراسة التى أجرتها“عقارماب” على تحليل شامل للسوق العقارى ورصد لتفضيلات ما يزيد على 2 مليون عميل وزائر يتصفحون الموقع شهريًا، هؤلاء هم عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يبحثون عن عقارات للبيع أو الإيجار، حيث بلغ عدد العقارات التى تم تحليلها على الموقع أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد.
وتتيح هذه الإحصائيات لـ”عقارماب” إعداد دراسات تحليلية للتفضيلات العقارية للعملاء بأنواعهم، مع تجميع ردود أكثر من 600 مطور عقارى على استبيانات عقارماب المختلفة.
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