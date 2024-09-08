Monday, 09 September 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


24.5% زيادة بأعداد السيارات المستوردة للسوق السعودي - جريدة الوطن السعودية

9/8/2024 11:00:13 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أعداد السيارات القادمة عبر الموانئ السعودية زيادة بنسبة 24.51% حيث بلغت 103.416 سيارة، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 83.057 سيارة، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضا بـ32.51%، والتي بلغت 50.345 راكبا، مقابل 74.591 راكبا في العام الماضي.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة خلال الشهر الماضي نموا بـ19%، إذ بلغت 258.955 حاوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 218.051 حاوية، وارتفعت أعداد الحاويات الواردة 15%، والتي بلغت 261.288 حاوية، مقابل 226.738 حاوية في الشهر المماثل في العام الماضي، في وقت سجل عدد الأطنان المناولة نموا بـ27%، حيث بلغت 30.527.279 طنا.
ـــــــــــــــــــــ 711 ألف طن بضائع
كشف تقرير موانئ لشهر أغسطس الماضي، إجمالي البضائع العامة، حيث بلغت 711.111 طنا، وفاق إجمالي البضائع السائبة السائلة البضائع السائلة الصلبة، حيث بلغ إجمالي البضائع السائبة السائلة 17.525.862 طنا، مقابل 4.832.305 أطنان البضائع السائبة الصلبة، وانخفضت أعداد الحاويات المناولة 5%، حيث بلغت 685.647 حاوية، وانخفاض حاويات المسافنة بـ40%، والتي بلغت 165.404 حاويات.
ـــــــــــــــــــــ 4% انخفاضا
انخفضت الحركة الملاحية 4%، حيث وصلت إلى 986 سفينة، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 1.028 سفينة، وانخفضت أعداد المواشي التي تم استقبالها في الموانئ بـ24%، حيث بلغت أعداد المواشي المستقبلة 422.449 رأس ماشية، مقابل 557.849 رأس ماشية في العام الماضي.
ـــــــــــــــــــــ استمرار نمو استيراد السيارات
وتشير التقارير الاقتصادية والبيانات إلى أن واردات السيارات للمملكة تشهد نموا مستمرا، وسيستمر هذا النمو مدفوعا بالنمو الاقتصادي المستمر وزيادة الوعي بأهمية سلامة السيارات. ومع ذلك، فإن هذا النمو سيكون مرتبطا بالقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع السيارات، مثل فرض ضوابط على جودة السيارات المستعملة، وتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات المحلية، حيث تخضع السيارات الواردة للمملكة لرسوم جمركية وضرائب على السيارات المستوردة، كما تواجه السيارات المستوردة تحديات في ضمان جودة السيارات المستعملة المستوردة، مما قد يؤثر على سمعة سوق السيارات المستعملة، إضافة للتنافسية بين الوكلاء والذي يؤثر على هوامش الربح، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
%19 نمو الحاويات الصادرة
%15 نمو الحاويات الواردة
%27 نمو عدد الأطنان المناولة
711 ألف طن بضائع عامة
17.5 مليون طن البضائع السائبة السائلة
5 ملايين طن البضائع السائبة الصلبة
%5 انخفاض الحاويات المناولة
%40 انخفاض حاويات المسافنة
%4 انخفاض الحركة الملاحية
%24 انخفاض المواشي المستقبلة
%33 انخفاض أعداد الركاب
%25 نمو أعداد السيارات

MENAFN08092024000089011017ID1108650045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث