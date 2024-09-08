Monday, 09 September 2024 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ابن عم الجازي: مجازر غزة أثرت على نفسية الشهيد

9/8/2024 7:27:58 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني -عبدالله مرقة

قال حابس علي الجازي ابن عم منفذ عملية الكرامة ماهر الجازي، إن ما يحصل في غزة من مجازر وقتل للأطفال والنساء، أثر على نفسية الشهيد ماهر، كما أثر على جميع الشبان العرب.

وأشار الجازي في حديث خاص مع "خبرني"
لاحتمالية حصول نوع من الاستفزاز لماهر أثناء وجوده عند معبر الكرامة من قبل الصهاينة، ما دفعه لتنفيذ العملية.

وأضاف أن عائلته لم تعرف بوقوع العملية إلا عن طريق وسائل الإعلام، وخاصة العبرية، وتأكدوا عندما رأوا صورته وهويته الشخصية في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لم يخبرهم بنيته تنفيذ العملية، ولم يحدث أي شيء ينبئ عن تنفيذه للعملية، وكانت الأحاديث بينه وبين أهله عادية.

وأوضح أن لدى ماهر ولدين وأربعة بنات، وأن قبيلة الحويطات لها باع طويل في النضال، مؤكدا أن فلسطين في قلبه.

وشدد على أن الإجرام الصهيوني هو من فرض هذه العملية، وسيفرض المزيد لتكون بوابة جحيم عليهم، وستنفذ العمليات بطرق وأماكن مختلفة لأن الشباب العربي منزعج لأبعد الحدود.وفق قوله.

وبين أن دم ماهر ليس بأغلى من دماء أهل غزة، وأن غزة تعاني ويستشهد المئات يوميا.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:

MENAFN08092024000151011027ID1108649947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث