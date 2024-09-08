ابن عم الجازي: مجازر غزة أثرت على نفسية الشهيد

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- Khaberni) خبرني -عبدالله مرقة
قال حابس علي الجازي ابن عم منفذ عملية الكرامة ماهر الجازي، إن ما يحصل في غزة من مجازر وقتل للأطفال والنساء، أثر على نفسية الشهيد ماهر، كما أثر على جميع الشبان العرب.
وأشار الجازي في حديث خاص مع "خبرني"
لاحتمالية حصول نوع من الاستفزاز لماهر أثناء وجوده عند معبر الكرامة من قبل الصهاينة، ما دفعه لتنفيذ العملية.
وأضاف أن عائلته لم تعرف بوقوع العملية إلا عن طريق وسائل الإعلام، وخاصة العبرية، وتأكدوا عندما رأوا صورته وهويته الشخصية في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لم يخبرهم بنيته تنفيذ العملية، ولم يحدث أي شيء ينبئ عن تنفيذه للعملية، وكانت الأحاديث بينه وبين أهله عادية.
وأوضح أن لدى ماهر ولدين وأربعة بنات، وأن قبيلة الحويطات لها باع طويل في النضال، مؤكدا أن فلسطين في قلبه.
وشدد على أن الإجرام الصهيوني هو من فرض هذه العملية، وسيفرض المزيد لتكون بوابة جحيم عليهم، وستنفذ العمليات بطرق وأماكن مختلفة لأن الشباب العربي منزعج لأبعد الحدود.وفق قوله.
وبين أن دم ماهر ليس بأغلى من دماء أهل غزة، وأن غزة تعاني ويستشهد المئات يوميا.
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