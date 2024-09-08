ابن عم الجازي: مجازر غزة أثرت على نفسية الشهيد

MENAFN - Khaberni) خبرني -عبدالله مرقة

قال حابس علي الجازي ابن عم منفذ عملية الكرامة ماهر الجازي، إن ما يحصل في غزة من مجازر وقتل للأطفال والنساء، أثر على نفسية الشهيد ماهر، كما أثر على جميع الشبان العرب.

وأشار الجازي في حديث خاص مع "خبرني"

لاحتمالية حصول نوع من الاستفزاز لماهر أثناء وجوده عند معبر الكرامة من قبل الصهاينة، ما دفعه لتنفيذ العملية.

وأضاف أن عائلته لم تعرف بوقوع العملية إلا عن طريق وسائل الإعلام، وخاصة العبرية، وتأكدوا عندما رأوا صورته وهويته الشخصية في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لم يخبرهم بنيته تنفيذ العملية، ولم يحدث أي شيء ينبئ عن تنفيذه للعملية، وكانت الأحاديث بينه وبين أهله عادية.

وأوضح أن لدى ماهر ولدين وأربعة بنات، وأن قبيلة الحويطات لها باع طويل في النضال، مؤكدا أن فلسطين في قلبه.

وشدد على أن الإجرام الصهيوني هو من فرض هذه العملية، وسيفرض المزيد لتكون بوابة جحيم عليهم، وستنفذ العمليات بطرق وأماكن مختلفة لأن الشباب العربي منزعج لأبعد الحدود.وفق قوله.

وبين أن دم ماهر ليس بأغلى من دماء أهل غزة، وأن غزة تعاني ويستشهد المئات يوميا.



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