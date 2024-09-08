علي مكي.. قيادة ابتكارية في مجال الطاقة المتجددة

تتسارع الخطوات في الوقت الراهن، باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية. وفيما يتم تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف المنشود، يبرز الشاب الإماراتي الطموح، علي مكي، كمثال للقيادة الابتكارية في مجال الطاقة المتجددة، عبر قيادته مجموعة ((كليمنغارو للطاقة))، التي نجحت في تطوير حيوية ومؤثرة في القارة الأفريقية.

بدأت رحلة علي مكي في عالم الطاقة النظيفة بشكل غير متوقع، فقد درس الهندسة في ولاية بنسلفانيا، ولكن رحلة العمل قادته إلى شركة متخصصة بمجال الطاقة، حيث وجد نفسه يسير باتجاه حقل الطاقة المتجددة، لا سيما في القارة الأفريقية. يقول مكي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة ((كليمنغارو للطاقة)): ((كانت البدايات مليئة بالتحديات، حيث كنت أفتقر إلى أبسط الموارد اللازمة، لكن الشغف والإصرار كانا الدافع لتوقيع أول عقد لي على منديل بأحد مطعم، وهي اللحظة التي رسمت فيها بداية بناء مجموعة ((كليمنغارو للطاقة)))).

ورغم كونه في العشرينيات من عمره، ومع أن مسيرته المهنية في هذا المجال بدأت العام الماضي فقط، إلا أن الشاب الإماراتي الطموح، تمكن من تحقيق إنجازات لافتة، عبر بناء شبكة علاقات واسعة، تمتد عبر القارات، ليضع شركته الناشئة في مكانة بارزة. وتعتبر شركته الآن من بين أوائل الشركات في تحالف الإمارات للكربون، وهو ائتلاف أطلقته المسرعات المستقلة للتغير المناخي في الإمارات.

وقال مكي إن ((كليمنغارو للطاقة))، بدأت كمستشار لمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، حيث ساعدت الشركات الأفريقية في اتفاقيات شراء الطاقة، والحصول على التكنولوجيا المتخصصة من بلدان مختلفة. وأضاف: ((سافرنا وبحثنا عن شركات في هونغ كونغ والصين، تعمل في تخصص التقنيات المتخصصة في طاقة الهيدروجين، أو الرياح، أو الطاقة الشمسية، أو تخزين بالبطاريات)).

وشدد على أن دبي لعبت دبي دوراً حاسماً في رحلة نجاح الشركة، عبر دعمها للحلول المتجددة والمستدامة، وقال في هذا السياق، إن القيادة الرشيدة ساهمت بشكل كبير في نمونا، لذلك يشعر أن رؤية كليمنغارو، تتكامل مع رؤية دبي ودولة الامارات عموماً. وقد نجحت شركة ((كليمنغارو للطاقة))، في توسيع نطاقها الدولي، من خلال الحصول على حقوق توزيع لأربع شركات صينية متخصصة في الطاقة النظيفة، وهو ما يشير إلى مواصلة الشركة بتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الطاقة، وتوسيع محفظتها، وتعزيز قدراتها على تقديم حلول طاقة مبتكرة وفعالة. وقد لعبت غرف دبي العالمية دوراً بارزاً في دعم نمو وتطور الشركة في مختلف الأسواق.

وبالنسبة للخطط المستقبلية، قال علي مكي: ((نحن عازمون على التوسع حيثما وُجدت الفرص، ونركز حالياً على تطوير وجودنا في المناطق الشمالية بالدولة، ونرى فرصاً كبيرة للتوسع والنمو في هذا الجزء من الدولة، كما أننا نعمل على إبرام شراكة مع شركة جديدة في الصين، وهو ما يبرز حرصنا على تعزيز وجودنا في السوق الصينية، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق العالمية للطاقة النظيفة، كما نولي اهتماماً خاصاً بمنطقة الشرق الأوسط)).

وعن نصيحته للشباب الطموحين، شدد علي مكي على أن الشغف الحقيقي للعمل، هو أساس تحقيق النجاح. وأوضح أن الأخطاء لا ينبغي أن تشكل عقبات، بل فرصاً ثمينة للتعلم والنمو، مشيراً إلى أن التعاون بين رواد الأعمال يلعب دوراً مهماً في تحقيق النجاح.