تطوير «وان سكاي بارك» بـ 800 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية

أعلنت ((إيمان للتطوير))، شركة تطوير العقارات السكنية ومقرها دبي، عن تعاونها مع شركة ((سيراميك فرزاتشي)) لتطوير ((وان سكاي بارك))، المشروع متعدد الاستخدامات في قرية جميرا الدائرية، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 800 مليون درهم.

ويتكون المشروع من البرجين A وB، اللذين يضمان 23 و37 طابقاً على التوالي، حيث يتميز كل منهما بسطح ((سكاي ديك)) مذهل. ويهدف ((وان سكاي بارك)) إلى استقطاب السكان الذين يقدرون نمط الحياة الذي يتسم بأعلى درجة من الرقي والفخامة، بفضل ما يحتضنه المشروع من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم ومساكن البنتهاوس الراقية.

ووقع إسماعيل مارفاني، الرئيس التنفيذي لشركة ((إيمان للتطوير))، اتفاقية مع سالم رفاعي، المتحدث باسم شركة ((سيراميك فرزاتشي)).

وسيتضمن المشروع مجموعة متنوعة من وسائل الراحة، بما في ذلك صالة رياضية على السطح، ومراكز متعددة للياقة البدنية والصحة، إضافة إلى Sky Deck، وهو مركز اجتماعي حصري مع إطلالات بانورامية على أفق دبي. ومن المقرر استكمال مشروع ((وان سكاي بارك)) في الربع الرابع من عام 2027، وسيدمج بين الممارسات المستدامة المتطورة وشهادات المباني الخضراء لضمان بيئة معيشية صديقة للبيئة، بما يتماشى مع معايير ((إيمان للتطوير)) الخاصة بالجودة والمسؤولية البيئية.