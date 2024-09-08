(MENAFN
- Al-Bayan)
طُوَالْ الْمِسَارِيْ وِالطُّوَارِيْ مِضِيْق وْتَيْه
مِسَارِيْك مَشْؤُوْمَهْ وِالافْكَارْ مَزْحُوْمَهْ
يْدِفّ الشِّعُوْر الدَّاعِيْ الشِّعر وَاغَنِّيْه
مِنْ الْفَقْد وِاحْسَاسِهْ وْضِيْقَتْه وِهْمُوْمَهْ
تِحِنّ الْقِلُوْب وْدَافِعْ الشَّوْق مَا ادَانِيْه
وِالاشْوَاقْ مَا هِيْ سِلْعِةٍ بَاوَّلْ السَّوْمَهْ
تِمَسَّكْت فِيْ بَالِيْ وْحَطَّيْت شَيٍ فِيْه
عَلَيْك انْت يَا عَذْب الطُّوَارِيْق مَا الُوْمَهْ
سَرَابِكْ شِقَا لا مَرِّنِيْ مِنْ غَلاكْ آجِيْه
مِنْ اقْصَايْ تَاخِذْنِيْ وْصُوْرَتْك مَعْدُوْمَهْ
أعَرْفِكْ وَاعَرْف انّ الْجِفَا مَا انْتِهْ بْرَاعِيْه
مِثِلْ مَا اعْرِفْ الطَيِّبْ بِمَجْنَاهْ وِسْلُوْمَهْ
الاسْمَاءْ وَاجِدْ وِاسْمِكْ اللَّى يِجِيْ طَارِيْه
لَوْ انِّكْ بِعِيْد وْغَايِتِيْ مِنْك مَحْرُوْمَهْ
MENAFN08092024000110011019ID1108649944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.