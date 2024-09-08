يَا (سْهَيْل) وَيْنِكْ تَرَى قْلُوْبٍ تِحِبِّكْ هِيَامْ

وَلْهَى عَلَى هَبَّةْ أنْسَامِكْ وْنَفْحَاتْهَا

ضَاقْ الصَّدِرْ وِالْهِمُوْم اللَّى تِوَالَتْ عِظَامْ

يَوْم كْثِرَتْ وِحْرِمَتْ نَفْسِيْ مَلَذَّاتْهَا

أحْتَاجْ بَعْض الْكَلامْ اللَّى يِسَمَّى كَلامْ

مَا احْتَاجْ هَرْجٍ يْرَدَّدْ زَادْ حَسْرَاتْهَا

تَعَالْ مَعْك أبْتِدِيْ رِحْلَةْ أمَانْ وْسَلامْ

وَانْسَى سِنِيْنٍ عِجِزْت أكْتِبْ نَهَايَاتْهَا

عِطَيْتَهَا الصِّدْق وِالإخْلاصْ وِالْإحْتَرَامْ

وْرَدَّتْ عَليّ الْعَطَا فِيْ قِلّ مَدَّاتْهَا..!

أخْطَيْت حَتَّى عَلَى نَفْسِيْ رُمَيْت الْمَلامْ..!

مَا وِدِّيْ أخْسَرْ وَاضَيِّعْ فِيْ مِتَاهَاتْهَا

النَّفْس مَا عَادْ تِقْوَى الضِّيْق وِالْإزْدَحَامْ

مَا ادْرِيْ عَلَى وَيْن تَاخِذْهَا مِسَاحَاتْهَا..؟!

أحْيَانْ أقُوْل الْحَيَاةْ نْعِيْش فِيْهَا.. مَدَامْ

بِالصَّبِرْ نِقْدَرْ نِغَيِّرْ بِاتِّجَاهَاتْهَا

وَاحْيَانْ كِلّ الظِّنُوْن اللَّى تِجِيْنِيْ عَدَامْ

مَا هِيْ عَلَى الْكَيْف رَوْحَاتِيْ وْجَيَّاتْهَا

إخْذِيْ مَعْ الصِّبْح جَوْلِهْ يَا طِيُوْر السَّلامْ

ثُمْ غَرِّدِيْ لِلسَّعَدْ فِيْ كِلّ حَزَّاتْهَا